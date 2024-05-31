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Повернення військовополонених та відмова Китаю від участі у Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

Повернення військовополонених та відмова Китаю від участі у Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

31 травня 2024 р. 17:50

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13:22 Можуть взяти в полон, можуть вбити на місці — військовий про злочини окупантів

Text

09:15 Прес-конференція Зеленського у Сінгапурі — ефір Новини.LIVE

1 червня 2024
Text

18:28 Військовий розповів про роботу інструкторів НАТО в Україні

Text

15:13 Командир інструкторів батальйону "Свобода" висловився про дозвіл партнерів на удари по Росії

Text
Новина з відео

06:25 Напруга у королівській родині та фінал Ліги чемпіонів — головні новини Великої Британії

Text

04:58 Чим загрожує використання Росією ядерної зброї — експертка розповіла про моторошні наслідки

31 травня 2024
Text

23:05 Підвищення тарифу на світло та відмова Китаю відвідати Саміт миру — головні новини 31 травня

Text

21:17 Голова штабного БФ 3-ї ОШБр заявив про нестачу людей на фронті

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Україна та Росії здійснили процес обміну військовополоненими. Водночас український уряд підтвердив отримання дозволу від США на проведення обмежених військових ударів по території Російської Федерації.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості вечірнього ефіру:

  • політичний та міжнародний експерт, економіст Ігор Гарбарук;
  • економічний експерт Юрій Гаврилечко;
  • заступник голови комітету, голова підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Олексій Мовчан;
  • голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
  • командир відділення інструкторів батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Володимир Сьомін позивний "РАНДЕВУ".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував підписання угоди про гарантії безпеки від Норвегії. Глава держави привітав рішення скандинавського королівства з огляду на всебічну підтримку України.

Раніше Кабінет міністрів України підвищив вартість електроенергії для населення. З суботи, 1 червня, буде діяти єдина ціна, а саме 4,32 грн за кВт/год. 

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17:45 В Одесі планують витрати понад 20 мільйонів на оренду обладнання для ямкового ремонту

17:36 Макрон схвалив удари України по військових об'єктах РФ у двох областях

17:35 КМДА змінила графік руху поїздів київського метро — як тепер ходитиме транспорт

17:34 Дніпропетровський ТЦК відреагував на конфлікт між військовими і цивільним

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:15 Заторів немає, але є черги — яка ситуація у бік кордону на Одещині

17:09 В Мінцифри розповіли, скільки військовозобов'язаних українців оновили свої дані через ЦНАПи

17:01 Застрягли на оглядовому колесі — рятувальники допомогли людям у парку Шевченка в Івано-Франківську

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18:28 Військовий розповів про роботу інструкторів НАТО в Україні

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15:13 Командир інструкторів батальйону "Свобода" висловився про дозвіл партнерів на удари по Росії

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18:47 Цимбалюк відповів, скільки військових пенсіонерів не стоять на обліку

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18:00 Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі