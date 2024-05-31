Повернення військовополонених та відмова Китаю від участі у Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

Україна та Росії здійснили процес обміну військовополоненими. Водночас український уряд підтвердив отримання дозволу від США на проведення обмежених військових ударів по території Російської Федерації.
Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE
Запрошені гості вечірнього ефіру:
- політичний та міжнародний експерт, економіст Ігор Гарбарук;
- економічний експерт Юрій Гаврилечко;
- заступник голови комітету, голова підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Олексій Мовчан;
- голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
- командир відділення інструкторів батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Володимир Сьомін позивний "РАНДЕВУ".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував підписання угоди про гарантії безпеки від Норвегії. Глава держави привітав рішення скандинавського королівства з огляду на всебічну підтримку України.
Раніше Кабінет міністрів України підвищив вартість електроенергії для населення. З суботи, 1 червня, буде діяти єдина ціна, а саме 4,32 грн за кВт/год.