Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE arrow
Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

31 мая 2024 г. 17:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

17:50 Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

Text

14:03 Пресс-конференция Зеленского в Швеции — прямой эфир Новини.LIVE

Text

14:00 Обращение Столтенберга — прямой эфир пресс-конференции генсека НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text
Новость с видео

12:59День памяти в США, президентские выборы и суд над Трампом — главные новости Америки

Text

10:05 Жовниренко прокомментировал запрет для Украины бить по территории РФ

Text

08:00 Оборона Киева, обеднение украинцев и разрешение на удары по России — эфир Ранок.LIVE

30 мая 2024
Text

23:55 Украине нужно совершенствовать оборонно-промышленный комплекс, — нардеп от партии "Слуга народа"

Text

22:12 Какой процент экономики Украины находится в тени — ответ Ревы

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

18:00 Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

17:50 Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

Text

14:03 Пресс-конференция Зеленского в Швеции — прямой эфир Новини.LIVE

Text

14:00 Обращение Столтенберга — прямой эфир пресс-конференции генсека НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text
Новость с видео

12:59 День памяти в США, президентские выборы и суд над Трампом — главные новости Америки

Text

10:05 Жовниренко прокомментировал запрет для Украины бить по территории РФ

Text

08:00 Оборона Киева, обеднение украинцев и разрешение на удары по России — эфир Ранок.LIVE

30 мая 2024
Text

23:55 Украине нужно совершенствовать оборонно-промышленный комплекс, — нардеп от партии "Слуга народа"

Text

22:12 Какой процент экономики Украины находится в тени — ответ Ревы

Украина и Россия осуществили процесс обмена военнопленными. В то же время, украинское правительство подтвердило получение разрешения от США на проведение ограниченных военных ударов по территории Российской Федерации.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE по ссылке.

Эфир Вечер.

Приглашенные гости вечернего эфира:

  • политический и международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук;
  • экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
  • заместитель председателя комитета, председатель подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Алексей Мовчан;
  • председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб;
  • командир отделения инструкторов батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Владимир Семин позывной "РАНДЕВУ".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подписание соглашения о гарантиях безопасности от Норвегии. Глава государства приветствовал решение скандинавского королевства с учетом всесторонней поддержки Украины.

Ранее Кабинет министров Украины повысил стоимость электроэнергии для населения. С субботы, 1 июня, будет действовать единая цена, а именно 4,32 грн за кВт/ч.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:03 Российские захватчики используют северокорейские ракеты против Украины, — Пентагон

18:02 Зеленский объяснил, почему мирное соглашение с Россией будет ловушкой

Text

18:00 Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

18:00 День защиты детей в период войны — как будут праздновать в Одессе

17:51 Шмыгаль отреагировал на петицию о запрете сервисов поиска и бронирования лекарств

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

17:45 Зеленский ответил, увеличилась ли мобилизация после нового закона

17:43 Зеленский рассказал, сколько стран готовы принять участие в Саммите мира

17:34 В Киеве судили злоумышленников, которые убили ветерана АТО

17:30 Более 100 миллионов — в четвертый раз на Prozorro объявлена закупка на ремонт школы в Одессе

18:03 Российские захватчики используют северокорейские ракеты против Украины, — Пентагон

18:02 Зеленский объяснил, почему мирное соглашение с Россией будет ловушкой

18:00 День защиты детей в период войны — как будут праздновать в Одессе

17:51 Шмыгаль отреагировал на петицию о запрете сервисов поиска и бронирования лекарств

17:45 Зеленский ответил, увеличилась ли мобилизация после нового закона

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:43 Зеленский рассказал, сколько стран готовы принять участие в Саммите мира

17:34 В Киеве судили злоумышленников, которые убили ветерана АТО

17:30 Более 100 миллионов — в четвертый раз на Prozorro объявлена закупка на ремонт школы в Одессе

17:24 Обманул военных на 30 тысяч гривен — киберполиция высчитала мошенника

17:21 Мобилизация небинарных лиц — что по этому поводу говорит закон

Text

18:00 Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

15:00 Новый тариф на электричество — отношение одесситов к повышению цен

07:54 Клубника за 100, а черешня вдвое больше — стоимость сезонных овощей на одесском рынке

30 мая 2024
Эксклюзив

15:00 Как попасть в "Азов" сегодня — обновлен список требований и профессий

05:13 Сезон фруктов и ягод во Львове открыт — актуальные цены на рынке

29 мая 2024

13:44 Porsche представила первую гибридную версию своего культового спорткара — сколько он стоит

12:05 Работники Samsung угрожают первыми в истории компании забастовками — чем недовольны

06:40 Цены на чермет в конце мая — какая стоимость 1 кг лома в Украине

28 мая 2024

16:30 Выпускные во время войны — что думают одесситы об их проведении

11:35 Китай собирается наращивать производство чипов — сколько денег потратят на индустрию

Text

18:00 Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

17:50 Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

Text

14:03 Пресс-конференция Зеленского в Швеции — прямой эфир Новини.LIVE

Text

14:00 Обращение Столтенберга — прямой эфир пресс-конференции генсека НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text
Новость с видео

12:59 День памяти в США, президентские выборы и суд над Трампом — главные новости Америки

Text

10:05 Жовниренко прокомментировал запрет для Украины бить по территории РФ

Text

08:00 Оборона Киева, обеднение украинцев и разрешение на удары по России — эфир Ранок.LIVE

30 мая 2024
Text

23:55 Украине нужно совершенствовать оборонно-промышленный комплекс, — нардеп от партии "Слуга народа"

Text

22:12 Какой процент экономики Украины находится в тени — ответ Ревы