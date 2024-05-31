Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

Украина и Россия осуществили процесс обмена военнопленными. В то же время, украинское правительство подтвердило получение разрешения от США на проведение ограниченных военных ударов по территории Российской Федерации.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE по ссылке.

Эфир Вечер.

Приглашенные гости вечернего эфира:

политический и международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук;

экономический эксперт Юрий Гаврилечко;

заместитель председателя комитета, председатель подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Алексей Мовчан;

председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб;

командир отделения инструкторов батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Владимир Семин позывной "РАНДЕВУ".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подписание соглашения о гарантиях безопасности от Норвегии. Глава государства приветствовал решение скандинавского королевства с учетом всесторонней поддержки Украины.

Ранее Кабинет министров Украины повысил стоимость электроэнергии для населения. С субботы, 1 июня, будет действовать единая цена, а именно 4,32 грн за кВт/ч.