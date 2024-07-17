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Повернення військовополонених та бунти через відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Повернення військовополонених та бунти через відключення світла — ефір Вечір.LIVE

17 липня 2024 р. 17:44

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17:44 Повернення військовополонених та бунти через відключення світла — ефір Вечір.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:44 Повернення військовополонених та бунти через відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Text

13:37 ТЦК перевантажені роботою — юрист Боровський назвав причину

Text

13:00 Нові правила перетину кордону та погодинна вода в одній з областей — ефір День.LIVE

Text

11:33 Військовий юрист пояснив вірогідність обмеження права на користування транспортним засобом

Text

10:38 Дацик назвав кількість безпілотників, яку окупанти запускають по позиціях України за добу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:30 Військовозобов'язаний не встиг оновити дані — юрист пояснив алгоритм дій

Text
Ексклюзив

09:03 Командири ХАМАС хочуть піти на угоду з Ізраїлем, — Сергій Ауслендер

Text

08:27 Військовий Третьої штурмової відповів, чи потрібна мобілізація 18-річних

Text

08:00 Покарання за неоновлення даних у ТЦК та Джонсон підтримав Трампа — ефір Ранок.LIVE

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22:11 Дацик з 3-ї штурмової про втрати, жорсткий бій з росіянами та війну дронів — ексклюзив Новини.LIVE

Сьогодні, 17 липня, в прямому ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, йтиметься про повернення додому 95 українських військовополонених та можливий іранський слід у замаху на життя кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Продивитися ефір можна о 17.50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

  • Ще один успішний обмін: 95 бійців повернулися додому;
  • Держспецзв’язку зобов’язала мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла;
  • З 17 липня ЦНАПи не будуть оновлювати військові дані;
  • Байден зніме свою кандидатуру з виборів президента США, якщо лікарі виявлять у нього проблеми зі здоров’ям;
  • Спецслужби США мали розвідувальну інформацію про плани Ірану здійснити замах на Трампа, — CNN;
  • У Росії закінчуються запаси танків і артстволів.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Олексій Мовчан;
  • міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (2016-2019) Вадим Черниш;
  • військовослужбовець, засновник і командир "Грузинського національного Легіону" Мамука Мамулашвілі;
  • колишній посол США в Україні Джон Гербст;
  • юристка Надія Шуляк.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення з російського полону 95 українських захисників. Під час цього обміну вдалося повернути додому військових Збройних сил України, бійців Національної гвардії та прикордонників. 

Трамп розповів, як відвертання голови від натовпу для перегляду відеоекрана врятувало йому життя під час замаху на експрезидента США у суботу, 14 липня.

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17:34 Рада ухвалила закон, який дозволяє поновити офіцерів у попередньому військовому званні — подробиці

17:27 Чим служба за призовом відрізняється від контрактної служби

17:11 В Міноборони пояснили, що буде з військовозобов'язаними, які не з'являться до ТЦК за повісткою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:05 Українська електроенергія за кордоном — Кіпер про можливості експорту

16:47 Німеччина вдвічі скорочує витрати на військову допомогу Україні — відома причина

16:29 Підготовка до зими на Одещині — тепло, вода та електроенергія

16:21 На Львівщині зіштовхнулися автобус та автопотяг — поліція розповіла про чотирьох загиблих

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:03 Командири ХАМАС хочуть піти на угоду з Ізраїлем, — Сергій Ауслендер

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