Повернення військовополонених та бунти через відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 17 липня, в прямому ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, йтиметься про повернення додому 95 українських військовополонених та можливий іранський слід у замаху на життя кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Продивитися ефір можна о 17.50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

Ще один успішний обмін: 95 бійців повернулися додому;

Держспецзв’язку зобов’язала мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла;

З 17 липня ЦНАПи не будуть оновлювати військові дані;

Байден зніме свою кандидатуру з виборів президента США, якщо лікарі виявлять у нього проблеми зі здоров’ям;

Спецслужби США мали розвідувальну інформацію про плани Ірану здійснити замах на Трампа, — CNN;

У Росії закінчуються запаси танків і артстволів.

Гості сьогоднішнього ефіру:

заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Олексій Мовчан;

міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (2016-2019) Вадим Черниш;

військовослужбовець, засновник і командир "Грузинського національного Легіону" Мамука Мамулашвілі;

колишній посол США в Україні Джон Гербст;

юристка Надія Шуляк.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення з російського полону 95 українських захисників. Під час цього обміну вдалося повернути додому військових Збройних сил України, бійців Національної гвардії та прикордонників.

Трамп розповів, як відвертання голови від натовпу для перегляду відеоекрана врятувало йому життя під час замаху на експрезидента США у суботу, 14 липня.