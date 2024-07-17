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Возвращение военнопленных и бунты из-за отключения света — эфир Вечір.LIVE

Возвращение военнопленных и бунты из-за отключения света — эфир Вечір.LIVE

17 июля 2024 г. 17:44

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18:09 Аномальная жара в Украине — синоптик рассказала, когда ждать прохлады

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17:44 Возвращение военнопленных и бунты из-за отключения света — эфир Вечір.LIVE

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13:37 ТЦК перегружены работой — юрист Боровский назвал причину

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13:00 Новые правила пересечения границы и почасовая вода в одной из областей — эфир День.LIVE

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11:33 Военный юрист объяснил вероятность ограничения права на использование транспортного средства

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10:38 Дацик назвал количество беспилотников, которое оккупанты запускают по позициям Украины за сутки

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09:30 Военнообязанный не успел обновить данные — юрист объяснил алгоритм действий

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09:03Командиры ХАМАС хотят пойти на соглашение с Израилем, — Сергей Ауслендер

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08:27 Военный Третьей штурмовой ответил, нужна ли мобилизация 18-летних

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08:00 Наказание за необновление данных в ТЦК и Джонсон поддержал Трампа — эфир Ранок.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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18:09 Аномальная жара в Украине — синоптик рассказала, когда ждать прохлады

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17:44 Возвращение военнопленных и бунты из-за отключения света — эфир Вечір.LIVE

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13:37 ТЦК перегружены работой — юрист Боровский назвал причину

Text

13:00 Новые правила пересечения границы и почасовая вода в одной из областей — эфир День.LIVE

Text

11:33 Военный юрист объяснил вероятность ограничения права на использование транспортного средства

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:38 Дацик назвал количество беспилотников, которое оккупанты запускают по позициям Украины за сутки

Text

09:30 Военнообязанный не успел обновить данные — юрист объяснил алгоритм действий

Text
Эксклюзив

09:03 Командиры ХАМАС хотят пойти на соглашение с Израилем, — Сергей Ауслендер

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08:27 Военный Третьей штурмовой ответил, нужна ли мобилизация 18-летних

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08:00 Наказание за необновление данных в ТЦК и Джонсон поддержал Трампа — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 17 июля, в прямом эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, речь пойдет о возвращении домой 95 украинских военнопленных и возможном иранском следе в покушении на жизнь кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Посмотреть эфир можно в 17.50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

  • Еще один успешный обмен: 95 бойцов вернулись домой;
  • Госспецсвязи обязало мобильных операторов обеспечить 10 часов работы сети без света;
  • С 17 июля ЦНАПы не будут обновлять военные данные;
  • Байден снимет свою кандидатуру по выборам президента США, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем;
  • Спецслужбы США имели разведывательную информацию о планах Ирана покушать на Трампа, — CNN;
  • В России кончаются запасы танков и артстволов.

Гости сегодняшнего эфира:

  • заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Алексей Мовчан;
  • министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (2016-2019) Вадим Черныш;
  • военнослужащий, основатель и командир "Грузинского национального Легиона" Мамука Мамулашвили;
  • бывший посол США в Украине Джон Гербст;
  • юрист Надежда Шуляк.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из российского плена 95 украинских защитников. Во время этого обмена удалось вернуть домой военные Вооруженные силы Украины, бойцов Национальной гвардии и пограничников.

Трамп рассказал, как отвращение головы от толпы для просмотра видеоэкрана спасло ему жизнь во время покушения на экспрезидента США в субботу, 14 июля.

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17:36 Синоптики рассказали, в каких областях завтра пройдут ливни

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:34 Рада приняла закон, позволяющий восстановить офицеров в предыдущем воинском звании

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