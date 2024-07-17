Возвращение военнопленных и бунты из-за отключения света — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 17 июля, в прямом эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, речь пойдет о возвращении домой 95 украинских военнопленных и возможном иранском следе в покушении на жизнь кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Посмотреть эфир можно в 17.50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

Еще один успешный обмен: 95 бойцов вернулись домой;

Госспецсвязи обязало мобильных операторов обеспечить 10 часов работы сети без света;

С 17 июля ЦНАПы не будут обновлять военные данные;

Байден снимет свою кандидатуру по выборам президента США, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем;

Спецслужбы США имели разведывательную информацию о планах Ирана покушать на Трампа, — CNN;

В России кончаются запасы танков и артстволов.

Гости сегодняшнего эфира:

заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Алексей Мовчан;

министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (2016-2019) Вадим Черныш;

военнослужащий, основатель и командир "Грузинского национального Легиона" Мамука Мамулашвили;

бывший посол США в Украине Джон Гербст;

юрист Надежда Шуляк.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из российского плена 95 украинских защитников. Во время этого обмена удалось вернуть домой военные Вооруженные силы Украины, бойцов Национальной гвардии и пограничников.

Трамп рассказал, как отвращение головы от толпы для просмотра видеоэкрана спасло ему жизнь во время покушения на экспрезидента США в субботу, 14 июля.