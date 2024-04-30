Повернення чоловіків та вступ України в НАТО — останні новини 30 квітня

Російські окупанти обстріляли Харківську область, а напередодні балістична ракета "Іскандер-М" атакувала Одесу. Останні новини України 30 квітня розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".
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Останні новини України 30 квітня:
- Росіяни обстріляли Харківщину КАБами;
- балістична ракета "ІСКАНДЕР-М" атакувала Одесу напередодні;
- Україна примусово не повертатиме чоловіків з-за кордону;
- вступ в НАТО під час війни. Таке можливо?;
- фіктивні довідки про лікування чоловіків;
Нагадаємо, російські окупанти 30 квітня атакували Харків. Внаслідок обстрілу загинув один чоловік, ще десять людей — отримали травми.
Також мер Харкова Ігор Терехов розповів, що внаслідок атаки росіян постраждало два райони. Пошкоджено комунальне майно та приватні автівки.