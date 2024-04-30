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Повернення чоловіків та вступ України в НАТО — останні новини 30 квітня

Повернення чоловіків та вступ України в НАТО — останні новини 30 квітня

30 квітня 2024 р. 20:58

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19:00 Чому Україну не беруть в НАТО — експерт Хара в ефірі Новини.LIVE

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17:17 Речник Сталевого кордону пояснив, чому для України зараз важливіше відійти на більш вигідні позиції

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22:01 Нардеп назвав мільярдну суму, яку витратили на облаштування укриттів в Україні

Text

20:58 Повернення чоловіків та вступ України в НАТО — останні новини 30 квітня

Text

20:48 Політтехнолог розповів, звідки Україні взяти гроші на зброю

Text

20:15 Ракетний удар по Одесі та шанси російського штурму Харкова — ефір Новини.LIVE

Text

19:45 Фесенко розповів, чи можливо змусити Путіна до переговорів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

19:09 Армія Росії планує піти в наступ на початку травня — в ДПСУ розповіли деталі

Text

19:00 Чому Україну не беруть в НАТО — експерт Хара в ефірі Новини.LIVE

Text

18:07 Нардеп заявив, що у Польщі готують підрозділи з чоловіків, які виїхали з території України

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18:01 Відкриття кордону для військовозобов'язаних чоловіків — що про це думають кияни

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17:17 Речник Сталевого кордону пояснив, чому для України зараз важливіше відійти на більш вигідні позиції

Російські окупанти обстріляли Харківську область, а напередодні балістична ракета "Іскандер-М" атакувала Одесу. Останні новини України 30 квітня розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

Випуск можна переглянути на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Останні новини України 30 квітня:

  • Росіяни обстріляли Харківщину КАБами;
  • балістична ракета "ІСКАНДЕР-М" атакувала Одесу напередодні;
  • Україна примусово не повертатиме чоловіків з-за кордону;
  • вступ в НАТО під час війни. Таке можливо?;
  • фіктивні довідки про лікування чоловіків;

Нагадаємо, російські окупанти 30 квітня атакували Харків. Внаслідок обстрілу загинув один чоловік, ще десять людей — отримали травми.

Також мер Харкова Ігор Терехов розповів, що внаслідок атаки росіян постраждало два райони. Пошкоджено комунальне майно та приватні автівки. 

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21:45 Ілон Маск вважає, що РФ вдасться захопити Донбас та південь України

21:40 В МЗС України пояснили, чи позбавлять українських чоловіків за кордоном консульських послуг

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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20:58 Повернення чоловіків та вступ України в НАТО — останні новини 30 квітня

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