Возвращение мужчин и вступление Украины в НАТО — последние новости 30 апреля

Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область, а накануне баллистическая ракета "Искандер-М" атаковала Одессу. Последние новости Украины 30 апреля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

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Последние новости Украины 30 апреля:

Россияне обстреляли Харьковщину КАБами;

баллистическая ракета "ИСКАНДЕР-М" атаковала Одессу накануне;

Украина принудительно не будет возвращать мужчин из-за границы;

вступление в НАТО во время войны. Такое возможно?;

фиктивные справки о лечении мужчин;

Напомним, российские оккупанты 30 апреля атаковали Харьков. В результате обстрела погиб один мужчина, еще десять человек — получили травмы.

Также мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в результате атаки россиян пострадало два района. Повреждены коммунальное имущество и частные автомобили.