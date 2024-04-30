Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Возвращение мужчин и вступление Украины в НАТО — последние новости 30 апреля arrow
Возвращение мужчин и вступление Украины в НАТО — последние новости 30 апреля

Возвращение мужчин и вступление Украины в НАТО — последние новости 30 апреля

30 апреля 2024 г. 20:58

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

20:58 Возвращение мужчин и вступление Украины в НАТО — последние новости 30 апреля

Text

20:48 Политтехнолог рассказал, откуда Украине взять деньги на оружие

Text

20:15 Ракетный удар по Одессе и шансы российского штурма Харькова — эфир Новини.LIVE

Text

19:45 Фесенко рассказал, можно ли заставить Путина к переговорам

Text

19:09 Армия России планирует пойти в наступление в начале мая — в ГПСУ рассказали детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:00 Почему Украину не берут в НАТО — эксперт Хара в эфире Новини.LIVE

Text

18:07Нардеп заявил, что в Польше готовят подразделения из выехавших с территории Украины мужчин

Text

18:01 Открытие границы для военнообязанных мужчин — что об этом думают киевляне

Text

17:17 Спикер Стальной границы объяснил, почему для Украины сейчас важнее отойти на более выгодные позиции

Text

16:27 В ГПСУ объяснили, почему возле Румынии и Молдовы чаще всего ловят беглецов из Украины

Text

20:58 Возвращение мужчин и вступление Украины в НАТО — последние новости 30 апреля

Text

20:48 Политтехнолог рассказал, откуда Украине взять деньги на оружие

Text

20:15 Ракетный удар по Одессе и шансы российского штурма Харькова — эфир Новини.LIVE

Text

19:45 Фесенко рассказал, можно ли заставить Путина к переговорам

Text

19:09 Армия России планирует пойти в наступление в начале мая — в ГПСУ рассказали детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:00 Почему Украину не берут в НАТО — эксперт Хара в эфире Новини.LIVE

Text

18:07 Нардеп заявил, что в Польше готовят подразделения из выехавших с территории Украины мужчин

Text

18:01 Открытие границы для военнообязанных мужчин — что об этом думают киевляне

Text

17:17 Спикер Стальной границы объяснил, почему для Украины сейчас важнее отойти на более выгодные позиции

Text

16:27 В ГПСУ объяснили, почему возле Румынии и Молдовы чаще всего ловят беглецов из Украины

Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область, а накануне баллистическая ракета "Искандер-М" атаковала Одессу. Последние новости Украины 30 апреля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

Выпуск можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

Последние новости Украины 30 апреля:

  • Россияне обстреляли Харьковщину КАБами;
  • баллистическая ракета "ИСКАНДЕР-М" атаковала Одессу накануне;
  • Украина принудительно не будет возвращать мужчин из-за границы;
  • вступление в НАТО во время войны. Такое возможно?;
  • фиктивные справки о лечении мужчин;

Напомним, российские оккупанты 30 апреля атаковали Харьков. В результате обстрела погиб один мужчина, еще десять человек — получили травмы.

Также мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в результате атаки россиян пострадало два района. Повреждены коммунальное имущество и частные автомобили.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

21:40 В МИД Украины объяснили, лишат ли украинских мужчин за границей консульских услуг

21:31 Комитет ООН признал, что навязывание гражданства РФ жителям Крыма является дискриминацией

21:30 Юрист ответил, кто должен явиться в ТЦК без повестки с 1 мая

21:25 Шевченко привлек в руководство УАФ бывшего функционера Манчестер Сити и Арсенала

21:17 В МОН рассказали детали по созданию мастерских в ПТУ стоимостью в полмиллиона гривен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:00 В Укргидрометцентре рассказали, повезет ли с погодой в первый день мая

Text

20:58 Возвращение мужчин и вступление Украины в НАТО — последние новости 30 апреля

20:56 Стартовые составы на полуфинал Лиги чемпионов Бавария — Реал Мадрид

Text

20:48 Политтехнолог рассказал, откуда Украине взять деньги на оружие

20:32 Ситуация на поле боя и армейское обеспечение — вечернее обращение Зеленского

21:40 В МИД Украины объяснили, лишат ли украинских мужчин за границей консульских услуг

21:31 Комитет ООН признал, что навязывание гражданства РФ жителям Крыма является дискриминацией

21:30 Юрист ответил, кто должен явиться в ТЦК без повестки с 1 мая

21:25 Шевченко привлек в руководство УАФ бывшего функционера Манчестер Сити и Арсенала

21:17 В МОН рассказали детали по созданию мастерских в ПТУ стоимостью в полмиллиона гривен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:00 В Укргидрометцентре рассказали, повезет ли с погодой в первый день мая

20:56 Стартовые составы на полуфинал Лиги чемпионов Бавария — Реал Мадрид

20:32 Ситуация на поле боя и армейское обеспечение — вечернее обращение Зеленского

20:26 В Минэкономики заявили, что забастовки польских фермеров нанесли ущерб экономике Украины

20:19 Рюдигер пообещал "уничтожить" Мбаппе, если Реал выйдет в финал Лиги чемпионов

18:00 Убежать не получилось — ТОП-10 попыток побега уклонистов от одесских пограничников

05:58 Бронемашины ACSV — что известно о канадской технике для ВСУ

05:54 Цены на аренду в Украине — как во Львове изменились цены на жилье в апреле

29 апреля 2024

20:29 Путь в ЕС — как Украина выполнила все семь требований Еврокомиссии

18:00 Россиянам здесь не место — судьба Пушкина и Воронцова в Одессе

06:16 Мобилизация, повышение тарифов и новые ПДД — что изменится для украинцев с 1 мая

05:13 Что изменится для украинцев с 1 мая — какими будут тарифы на электроэнергию в Украине

27 апреля 2024
обновлено:

06:55 Угроза для курортного сезона в Одессе — что скрывает Черное море

Новость с фото

06:34 Что получит Украина и остановит ли американская помощь наступление РФ

05:57 Годовщина Харьковских соглашений — как они стали спусковым крючком агрессии РФ против Украины

Text

20:58 Возвращение мужчин и вступление Украины в НАТО — последние новости 30 апреля

Text

20:48 Политтехнолог рассказал, откуда Украине взять деньги на оружие

Text

20:15 Ракетный удар по Одессе и шансы российского штурма Харькова — эфир Новини.LIVE

Text

19:45 Фесенко рассказал, можно ли заставить Путина к переговорам

Text

19:09 Армия России планирует пойти в наступление в начале мая — в ГПСУ рассказали детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:00 Почему Украину не берут в НАТО — эксперт Хара в эфире Новини.LIVE

Text

18:07 Нардеп заявил, что в Польше готовят подразделения из выехавших с территории Украины мужчин

Text

18:01 Открытие границы для военнообязанных мужчин — что об этом думают киевляне

Text

17:17 Спикер Стальной границы объяснил, почему для Украины сейчас важнее отойти на более выгодные позиции

Text

16:27 В ГПСУ объяснили, почему возле Румынии и Молдовы чаще всего ловят беглецов из Украины