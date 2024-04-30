Возвращение мужчин и вступление Украины в НАТО — последние новости 30 апреля

Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область, а накануне баллистическая ракета "Искандер-М" атаковала Одессу. Последние новости Украины 30 апреля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".
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Последние новости Украины 30 апреля:
- Россияне обстреляли Харьковщину КАБами;
- баллистическая ракета "ИСКАНДЕР-М" атаковала Одессу накануне;
- Украина принудительно не будет возвращать мужчин из-за границы;
- вступление в НАТО во время войны. Такое возможно?;
- фиктивные справки о лечении мужчин;
Напомним, российские оккупанты 30 апреля атаковали Харьков. В результате обстрела погиб один мужчина, еще десять человек — получили травмы.
Также мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в результате атаки россиян пострадало два района. Повреждены коммунальное имущество и частные автомобили.