Посилення наступу РФ на Харківщині, нові фортифікації та будівництво метро — ефір Новини.LIVE

Росіяни продовжують наступ на Харківщину, станом на ранок 14 травня окупанти продовжують атакувати Вовчанськ. Жителі прикордонних територій розповідають про тортури.

Про це і не тільки поговорять в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

Назар Волошин, речник ОСУВ "Хортиця";

Андрій Козінчук, військовий психолог;

Олександр Шульга, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії.

Під час ефіру буде обговорено:

Наступ РФ: жителі прикордоння розповідають про тортури;

ОВА звітуватиме про зведення фортифікації на Харківщині: де поділися кошти;

На будівництво метро на Виноградар хочуть виділити майже 14 млрд грн.

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Нагадаємо, напередодні харківський депутат повідомив, що російські війська починають оточувати Вовчанськ з одного боку.

На сумщині днем раніше почали евакуйовувати жителів із населених пунктів, йдеться про Білопілля та Ворожбу.