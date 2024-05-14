Посилення наступу РФ на Харківщині, нові фортифікації та будівництво метро — ефір Новини.LIVE

Росіяни продовжують наступ на Харківщину, станом на ранок 14 травня окупанти продовжують атакувати Вовчанськ. Жителі прикордонних територій розповідають про тортури.
Про це і не тільки поговорять в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- Назар Волошин, речник ОСУВ "Хортиця";
- Андрій Козінчук, військовий психолог;
- Олександр Шульга, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії.
Під час ефіру буде обговорено:
- Наступ РФ: жителі прикордоння розповідають про тортури;
- ОВА звітуватиме про зведення фортифікації на Харківщині: де поділися кошти;
- На будівництво метро на Виноградар хочуть виділити майже 14 млрд грн.
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Нагадаємо, напередодні харківський депутат повідомив, що російські війська починають оточувати Вовчанськ з одного боку.
На сумщині днем раніше почали евакуйовувати жителів із населених пунктів, йдеться про Білопілля та Ворожбу.