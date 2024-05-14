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Посилення наступу РФ на Харківщині, нові фортифікації та будівництво метро — ефір Новини.LIVE

Посилення наступу РФ на Харківщині, нові фортифікації та будівництво метро — ефір Новини.LIVE

14 травня 2024 р. 07:59

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07:59 Посилення наступу РФ на Харківщині, нові фортифікації та будівництво метро — ефір Новини.LIVE

13 травня 2024
Text

22:57 Військовий аналітик Черник пояснив, чому російська армія не може дійти до Дніпра

Text

21:45 Як виживає окупований Крим за останні 10 років — Чубаров в ефірі Новини.LIVE

Text

21:00 Просування росіян на Харківщині та загроза для Сумщини — Снєгирьов в ефірі Новини.LIVE

Text

18:05 Не інженери, але багато говорять — нардепка прокоментувала дії Кубракова у будові фортифікацій

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17:57 Наступ на Харківщину, будівництво фортифікацій та новий український дрон — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:23 Експосадовець РНБО Гавриш пояснив, що потрібно Україні для повернення ініціативи на фронті

Text

16:23 Камельчук оцінив вірогідність перепризначення Кубракова на посаду міністра інфраструктури

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15:08 Чубенко розповів, як проходить евакуація на Харківщині

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14:26 Тарифи на електроенергію для населення зростуть з 1 червня — деталі від Попенка

Росіяни продовжують наступ на Харківщину, станом на ранок 14 травня окупанти продовжують атакувати Вовчанськ. Жителі прикордонних територій розповідають про тортури.

Про це і не тільки поговорять в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • Назар Волошин, речник ОСУВ "Хортиця";
  • Андрій Козінчук, військовий психолог;
  • Олександр Шульга, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії.  

Під час ефіру буде обговорено:

  • Наступ РФ: жителі прикордоння розповідають про тортури;
  • ОВА звітуватиме про зведення фортифікації на Харківщині: де поділися кошти;  
  • На будівництво метро на Виноградар хочуть виділити майже 14 млрд грн. 

Аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. Починай день разом з Новини.LIVE.

Нагадаємо, напередодні харківський депутат повідомив, що російські війська починають оточувати Вовчанськ з одного боку. 

На сумщині днем раніше почали евакуйовувати жителів із населених пунктів, йдеться про Білопілля та Ворожбу.

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08:00 Штраф до 850 грн — українців попередили про поширене покарання

07:57 В Росії потяг зійшов з рейок — що відомо

07:50 До Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:43 Окупанти створюють "буферну зону" на кордоні з Харківщиною — в ISW про поточну ситуацію

07:15 Нічна атака по Україні — скільки дронів та ракет збила ППО

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21:45 Як виживає окупований Крим за останні 10 років — Чубаров в ефірі Новини.LIVE

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21:00 Просування росіян на Харківщині та загроза для Сумщини — Снєгирьов в ефірі Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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