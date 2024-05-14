Ужесточение наступления РФ на Харьковщине, фортификации и строительство метро — эфир Новости.LIVE

Россияне продолжают наступление на Харьковщину, по состоянию на утро 14 мая оккупанты продолжают атаковать Волчанск. Жители приграничных территорий рассказывают о пытках.

Об этом и не только поговорят в эфире Ранок.LIVE в 08:00.

О чем эфир

Гостями студии Новости.LIVE будут:

Назар Волошин, спикер ОСУВ "Хортица";

Андрей Козинчук, военный психолог;

Александр Шульга, директор Института конфликтологии и анализа России.

Во время эфира будут обсуждены:

Наступление РФ: жители приграничья рассказывают о пытках;

ОВА будет отчитываться о возведении фортификации в Харьковской области: где делись средства;

На строительство метро на Виноградаре хотят выделить почти 14 млрд грн.

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Напомним, накануне харьковский депутат сообщил, что российские войска начинают окружать Волчанск с одной стороны.

На сумщине днем ранее эвакуировали жителей из населенных пунктов, речь идет о Белополье и Ворожбе.