Ужесточение наступления РФ на Харьковщине, фортификации и строительство метро — эфир Новости.LIVE

Россияне продолжают наступление на Харьковщину, по состоянию на утро 14 мая оккупанты продолжают атаковать Волчанск. Жители приграничных территорий рассказывают о пытках.
Об этом и не только поговорят в эфире Ранок.LIVE в 08:00.
О чем эфир
Гостями студии Новости.LIVE будут:
- Назар Волошин, спикер ОСУВ "Хортица";
- Андрей Козинчук, военный психолог;
- Александр Шульга, директор Института конфликтологии и анализа России.
Во время эфира будут обсуждены:
- Наступление РФ: жители приграничья рассказывают о пытках;
- ОВА будет отчитываться о возведении фортификации в Харьковской области: где делись средства;
- На строительство метро на Виноградаре хотят выделить почти 14 млрд грн.
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Напомним, накануне харьковский депутат сообщил, что российские войска начинают окружать Волчанск с одной стороны.
На сумщине днем ранее эвакуировали жителей из населенных пунктов, речь идет о Белополье и Ворожбе.