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Ужесточение наступления РФ на Харьковщине, фортификации и строительство метро — эфир Новости.LIVE

Ужесточение наступления РФ на Харьковщине, фортификации и строительство метро — эфир Новости.LIVE

14 мая 2024 г. 7:59

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07:59 Ужесточение наступления РФ на Харьковщине, фортификации и строительство метро — эфир Новости.LIVE

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21:00 Продвижение россиян на Харьковщине и угроза для Сумщины — Снегирев в эфире Новини.LIVE

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18:05 Не инженеры, но много говорят — нардеп прокомментировала действия Кубракова в строении фортификаций

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17:57 Наступление на Харьковщину, строительство фортификаций и новый украинский дрон — эфир Новини.LIVE

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17:23Экс-чиновник СНБО Гавриш объяснил, что нужно Украине для возвращения инициативы на фронте

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15:08 Чубенко рассказал, как проходит эвакуация в Харьковской области

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14:26 Тарифы на электроэнергию для населения вырастут с 1 июня — детали от Попенко

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07:59 Ужесточение наступления РФ на Харьковщине, фортификации и строительство метро — эфир Новости.LIVE

13 мая 2024
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22:57 Военный аналитик Черник объяснил, почему российская армия не может дойти до Днепра

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21:45 Как выживает оккупированный Крым за последние 10 лет — Чубаров в эфире Новини.LIVE

Text

21:00 Продвижение россиян на Харьковщине и угроза для Сумщины — Снегирев в эфире Новини.LIVE

Text

18:05 Не инженеры, но много говорят — нардеп прокомментировала действия Кубракова в строении фортификаций

Text

17:57 Наступление на Харьковщину, строительство фортификаций и новый украинский дрон — эфир Новини.LIVE

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Text

17:23 Экс-чиновник СНБО Гавриш объяснил, что нужно Украине для возвращения инициативы на фронте

Text

16:23 Камельчук оценил вероятность переназначения Кубракова на должность министра инфраструктуры

Text

15:08 Чубенко рассказал, как проходит эвакуация в Харьковской области

Text

14:26 Тарифы на электроэнергию для населения вырастут с 1 июня — детали от Попенко

Россияне продолжают наступление на Харьковщину, по состоянию на утро 14 мая оккупанты продолжают атаковать Волчанск. Жители приграничных территорий рассказывают о пытках.

Об этом и не только поговорят в эфире Ранок.LIVE в 08:00.

О чем эфир

Гостями студии Новости.LIVE будут:

  • Назар Волошин, спикер ОСУВ "Хортица";
  • Андрей Козинчук, военный психолог;
  • Александр Шульга, директор Института конфликтологии и анализа России.

Во время эфира будут обсуждены:

  • Наступление РФ: жители приграничья рассказывают о пытках;
  • ОВА будет отчитываться о возведении фортификации в Харьковской области: где делись средства;
  • На строительство метро на Виноградаре хотят выделить почти 14 млрд грн.

Аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии. Начинай день вместе с Новости.LIVE.

Напомним, накануне харьковский депутат сообщил, что российские войска начинают окружать Волчанск с одной стороны.

На сумщине днем ранее эвакуировали жителей из населенных пунктов, речь идет о Белополье и Ворожбе.

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08:17 ВСУ уничтожили еще 1400 оккупантов и одну враждебную ПВО — данные Генштаба

08:00 Штраф до 850 грн — украинцев предупредили о распространенном наказании

07:57 В России поезд сошел с рельсов — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:50 В Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен

07:45 Третья ОШБр разбила технику и пехоту россиян в Харьковской области — видео

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22:57 Военный аналитик Черник объяснил, почему российская армия не может дойти до Днепра

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21:45 Как выживает оккупированный Крым за последние 10 лет — Чубаров в эфире Новини.LIVE

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21:00 Продвижение россиян на Харьковщине и угроза для Сумщины — Снегирев в эфире Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:23 Экс-чиновник СНБО Гавриш объяснил, что нужно Украине для возвращения инициативы на фронте

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16:23 Камельчук оценил вероятность переназначения Кубракова на должность министра инфраструктуры

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