Попенко пояснив, навіщо Росія прагне захопити Вовчанськ

Росія прагне ввійти до Вовчанська Харківської області, щоб бути ближче до газових родовищ та обстрілювати їх. Наразі ресурс газу в Україні обмежений, через регулярні ворожі влучання.

Про це сказав голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 23 травня.

Які можуть бути небезпечні наслідки обстрілів на Харківщині

За словами Попенка, Україні потрібна маневрова генерація. Вона може бути в Україні при наявності певних ресурсів, таких як вугілля, вода або газ.

"На сьогодні вугільну генерацію побудувати швидко неможливо. Це займе два з половиною роки. У нас залишається вода, тобто будівництво малих гідроелектростанцій. Це також складно. Залишається швидке під'єднання газової маневрованої генерації до нашої потужності", — каже голова Спілки.

Попенко наголосив, що удари С-300 по об'єктах критичної інфраструктури можуть спричинити у майбутньому великі проблеми з опаленням.

Нагадаємо, у Вовчанську тривають запеклі бої. Російські окупанти не припиняють обстріли міста і намагаються зайняти нові позиції, але українські захисники стримують ворога.

Раніше видання Sky News написало, що українські військові були таємно перекинуті на Харківщину перед новим наступом Росії. Пересування відбулося на початку травня.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що ситуація з наступом на Харківщині та Донеччині загострюється.