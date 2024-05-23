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Попенко пояснив, навіщо Росія прагне захопити Вовчанськ

Попенко пояснив, навіщо Росія прагне захопити Вовчанськ

23 травня 2024 р. 14:39

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Text

14:12 У День Героїв на Личаківському кладовищі у Львові вшанували пам'ять загиблих воїнів

Text

13:37 Світан пояснив, що допоможе Україні зупинити наступ росіян на півночі

Text

11:30 Попович назвав кількість російських військових на кордоні із Харківщиною та Сумщиною

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:01 Екснардеп Томенко прокоментував мобілізацію засуджених

Text

08:55 В Україні можуть мобілізувати 2–3% трудового фонду, — економіст Сергій Фурса

Text

08:00 Удари по РФ західною зброєю та збагачення ексзаступника керівника ОП — ефір Новини.LIVE

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Росія прагне ввійти до Вовчанська Харківської області, щоб бути ближче до газових родовищ та обстрілювати їх. Наразі ресурс газу в Україні обмежений, через регулярні ворожі влучання.

Про це сказав голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 23 травня.

Які можуть бути небезпечні наслідки обстрілів на Харківщині

За словами Попенка, Україні потрібна маневрова генерація. Вона може бути в Україні при наявності певних ресурсів, таких як вугілля, вода або газ.

"На сьогодні вугільну генерацію побудувати швидко неможливо. Це займе два з половиною роки. У нас залишається вода, тобто будівництво малих гідроелектростанцій. Це також складно. Залишається швидке під'єднання газової маневрованої генерації до нашої потужності", — каже голова Спілки.

Попенко наголосив, що удари С-300 по об'єктах критичної інфраструктури можуть спричинити у майбутньому великі проблеми з опаленням.

Нагадаємо, у Вовчанську тривають запеклі бої. Російські окупанти не припиняють обстріли міста і намагаються зайняти нові позиції, але українські захисники стримують ворога.

Раніше видання Sky News написало, що українські військові були таємно перекинуті на Харківщину перед новим наступом Росії. Пересування відбулося на початку травня.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що ситуація з наступом на Харківщині та Донеччині загострюється

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14:49 Росіяни знищили друкарню у Харкові — деталі від рятувальників

14:43 На Харківщині прикордонники вкотре нанесли удар по позиціях окупантів — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:41 Держслужбу праці України суттєво реформують — які функції уріжуть

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14:12 У День Героїв на Личаківському кладовищі у Львові вшанували пам'ять загиблих воїнів

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13:37 Світан пояснив, що допоможе Україні зупинити наступ росіян на півночі

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11:30 Попович назвав кількість російських військових на кордоні із Харківщиною та Сумщиною

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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