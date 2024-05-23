Попенко объяснил, зачем Россия стремится захватить Волчанск

Россия стремится войти в Волчанск Харьковской области, чтобы быть ближе к газовым месторождениям и обстреливать их. Сейчас ресурс газа в Украине ограничен, из-за регулярных враждебных попаданий.

Об этом сказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE в четверг, 23 мая.

Какие могут быть опасные последствия обстрелов в Харьковской области

По словам Попенко, Украине нужна маневровая генерация. Она может быть в Украине при наличии определенных ресурсов, таких как уголь, вода или газ.

"На сегодняшний день угольную генерацию построить быстро невозможно. Это займет два с половиной года. У нас остается вода, то есть строительство малых гидроэлектростанций. Это тоже сложно. Остается быстрое подключение газовой маневрированной генерации к нашей мощности", — говорит председатель Союза.

Попенко подчеркнул, что удары С-300 по объектам критической инфраструктуры могут нанести в будущем большие проблемы с отоплением.

Напомним, в Волчанске продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты не прекращают обстрелы города и пытаются занять новые позиции, но украинские защитники сдерживают врага.

Ранее издание Sky News написало, что украинские военные были тайно переброшены на Харьковщину перед новым наступлением России. Передвижение произошло в начале мая.

К слову, аналитики Института изучения войны заявили, что ситуация с наступлением на Харьковщине и Донбассе обостряется.