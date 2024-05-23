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Попенко объяснил, зачем Россия стремится захватить Волчанск

Попенко объяснил, зачем Россия стремится захватить Волчанск

23 мая 2024 г. 14:39

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14:39 Попенко объяснил, зачем Россия стремится захватить Волчанск

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14:24 Политолог Васильев прокомментировал позицию Джонсона на счет разрешения бить оружием США по РФ

Text

14:12 В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

Text

13:37 Свитан объяснил, что поможет Украине остановить наступление россиян на севере

Text

11:30 Попович назвал количество российских военных на границе с Харьковщиной и Сумщиной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:01 Экс-нардеп Томенко прокомментировал мобилизацию осужденных

Text

08:55 В Украине могут мобилизовать 2–3% трудового фонда, — экономист Сергей Фурса

Text

08:00 Удары по РФ западным оружием и обогащение экс-заместителя руководителя ОП — эфир Новини.LIVE

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23:45 Эксперт раскритиковал Безуглую за комментарии относительно военных

Россия стремится войти в Волчанск Харьковской области, чтобы быть ближе к газовым месторождениям и обстреливать их. Сейчас ресурс газа в Украине ограничен, из-за регулярных враждебных попаданий.

Об этом сказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE в четверг, 23 мая.

Какие могут быть опасные последствия обстрелов в Харьковской области

По словам Попенко, Украине нужна маневровая генерация. Она может быть в Украине при наличии определенных ресурсов, таких как уголь, вода или газ.

"На сегодняшний день угольную генерацию построить быстро невозможно. Это займет два с половиной года. У нас остается вода, то есть строительство малых гидроэлектростанций. Это тоже сложно. Остается быстрое подключение газовой маневрированной генерации к нашей мощности", — говорит председатель Союза.

Попенко подчеркнул, что удары С-300 по объектам критической инфраструктуры могут нанести в будущем большие проблемы с отоплением.

Напомним, в Волчанске продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты не прекращают обстрелы города и пытаются занять новые позиции, но украинские защитники сдерживают врага.

Ранее издание Sky News написало, что украинские военные были тайно переброшены на Харьковщину перед новым наступлением России. Передвижение произошло в начале мая.

К слову, аналитики Института изучения войны заявили, что ситуация с наступлением на Харьковщине и Донбассе обостряется.

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14:50 Стало известно, во сколько обошлась разработка приложения "Резерв+" и кто профинансировал работу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

14:49 Россияне уничтожили типографию в Харькове — детали от спасателей

14:43 На Харьковщине пограничники в очередной раз нанесли удар по позициям оккупантов — видео

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14:39 Попенко объяснил, зачем Россия стремится захватить Волчанск

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14:24 Политолог Васильев прокомментировал позицию Джонсона на счет разрешения бить оружием США по РФ

Text

14:12 В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

Text

13:37 Свитан объяснил, что поможет Украине остановить наступление россиян на севере

Text

11:30 Попович назвал количество российских военных на границе с Харьковщиной и Сумщиной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:01 Экс-нардеп Томенко прокомментировал мобилизацию осужденных

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08:55 В Украине могут мобилизовать 2–3% трудового фонда, — экономист Сергей Фурса

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08:00 Удары по РФ западным оружием и обогащение экс-заместителя руководителя ОП — эфир Новини.LIVE

Text

07:58 Дни украинского кино и визит ученых из университета Каразина — главные новости из Германии

22 мая 2024
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23:45 Эксперт раскритиковал Безуглую за комментарии относительно военных