Польські фермери блокують кордон — що про це думають українці

Польські фермери продовжують блокаду кордону для українських перевізників: не пропускають комерційні та цивільні автобуси, блокують військову допомогу та висипають зерно. Що думають з цього приводу українці — дізнавався журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

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Як українці ставляться до польських страйків

Так, опитувані висловили різні думки, зауваживши, що це може вплинути на економіку та взаємини між країнами.

"Я не думаю, що уряд Польщі цього хоче. Я думаю це проросійська ІПСО. Я думаю, що потрібно робити переговори наших урядів, іншого виходу немає".

"Я думаю це повинна вирішувати Україна, Росія тут ні до чого".

"Це не правильно. Я вважаю, що це зрада і з цим треба щось робити: і наші владі, і Польщі".

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.

Станом на 21 лютого у чергах на території Польщі перебуває 2500 українських вантажівок. Кордон перетинає не більше двох-трьох вантажівок на годину.