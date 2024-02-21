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Польские фермеры блокируют границу — что об этом думают украинцы

Польские фермеры блокируют границу — что об этом думают украинцы

21 февраля 2024 г. 15:16

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15:16 Польские фермеры блокируют границу — что об этом думают украинцы

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15:16 Польские фермеры блокируют границу — что об этом думают украинцы

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13:43 В "Слуге народа" назвали цель встречи Зеленского с фракцией

Text

13:01 РФ штурмует Ласточкино — Жорин о ситуацие на Авдеевском направлении

Text

12:21 Дело рук РФ — польский эксперт прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:46 Возможно ли нападение с Беларуси — военный рассказал о ситуации на границе

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11:02 В Украине представили первые мобильные контейнеры для спасения военных на передовой

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Польские фермеры продолжают блокаду границы для украинских перевозчиков: не пропускают коммерческие и гражданские автобусы, блокируют военную помощь и высыпают зерно. Что думают по этому поводу украинцы – узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Как украинцы относятся к польским страйкам

Так, опрошенные высказали разные мнения, заметив, что это может повлиять на экономику и отношения между странами.

"Я не думаю, что правительство Польши этого хочет. Я думаю это пророссийская ИПСО. Я думаю, что нужно делать переговоры наших правительств, другого выхода нет".

"Я думаю это должна решать Украина, Россия здесь ни при чем".

"Это не правильно. Я считаю, что это измена и с этим нужно что-то делать: и наши власти, и Польша".

Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы , в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

На 21 февраля в очередях на территории Польши находится 2500 украинских грузовиков. Граница пересекает не более двух-трех грузовиков в час.

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15:34 Как сажать смородину весной, чтобы прижилась и плодоносила — секреты садоводов

15:30 Проблемы с гуманитарным транспортом в Одессе – немецкие автобусы не выезжают на линии

15:26 В Украине упростили бронирование работников оборонных предприятий — что изменилось

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:28 В ВСУ показали работу немецкого Gepard на фронте и назвали преимущества установки

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13:43 В "Слуге народа" назвали цель встречи Зеленского с фракцией

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13:01 РФ штурмует Ласточкино — Жорин о ситуацие на Авдеевском направлении

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12:21 Дело рук РФ — польский эксперт прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:46 Возможно ли нападение с Беларуси — военный рассказал о ситуации на границе

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11:02 В Украине представили первые мобильные контейнеры для спасения военных на передовой

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10:15 В ВСУ показали, как выглядит коксохимический завод в захваченной Авдеевке

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