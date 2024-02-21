Польские фермеры блокируют границу — что об этом думают украинцы

Польские фермеры продолжают блокаду границы для украинских перевозчиков: не пропускают коммерческие и гражданские автобусы, блокируют военную помощь и высыпают зерно. Что думают по этому поводу украинцы – узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Как украинцы относятся к польским страйкам

Так, опрошенные высказали разные мнения, заметив, что это может повлиять на экономику и отношения между странами.

"Я не думаю, что правительство Польши этого хочет. Я думаю это пророссийская ИПСО. Я думаю, что нужно делать переговоры наших правительств, другого выхода нет".

"Я думаю это должна решать Украина, Россия здесь ни при чем".

"Это не правильно. Я считаю, что это измена и с этим нужно что-то делать: и наши власти, и Польша".

Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы , в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

На 21 февраля в очередях на территории Польши находится 2500 украинских грузовиков. Граница пересекает не более двух-трех грузовиков в час.