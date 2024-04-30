Політтехнолог розповів, звідки Україні взяти гроші на зброю

Політтехнолог Тарас Загородній заявив, що в Україні повинна бути власна зброя та мілітаризація. Він пояснив, де взяти гроші на це.

Про це Тарас Загородній говорив в ефірі Новини.LIVE.

Гроші на зброю для України

"Компанії, які виробляють зброю, можуть випустити зараз облігації, наприклад, на 10 млрд гривень, українська бронетехніка, наприклад, на 20 млрд гривень. Державні банки можуть викупити ці облігації, НБУ може дати рефінансування під ці облігації і всі отримують і виробництво зброї, і зростання економіки", — зазначив Завгородній.

За його словами, коли НБУ пояснює, що це неможливо — це брехня, адже в 2021 році таке було зроблено. Завгородній наголосив, що гроші є.

"Вони відверто підривають зусилля президента на організацію виробництва зброї", — каже політтехнолог.

Він додав, що в основі цього стоять фінансисти, які розповідають, що це зробити неможливо.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про надання Україні допомоги в розмірі 60 млрд доларів. Однак цього недостатньо, аби витримати тиск Росії, й Україна знову може залишитися без зброї вже у 2025 році.

Також українські військові останнім часом все частіше завдають ударів по російських цілях у тимчасово окупованому Криму. В Пентагоні вважають, що ЗСУ використовують для цього нещодавно поставлені ракети ATACMS.