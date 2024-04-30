Политтехнолог рассказал, откуда Украине взять деньги на оружие

Политтехнолог Тарас Загородний заявил, что в Украине должно быть собственное оружие и милитаризация. Он объяснил, где взять деньги на это.

Об этом Тарас Загородний говорил в эфире Новини.LIVE.

Деньги на оружие для Украины

"Компании, которые производят оружие, могут выпустить сейчас облигации, например, на 10 млрд гривен, украинская бронетехника, например, на 20 млрд гривен. Государственные банки могут выкупить эти облигации, НБУ может дать рефинансирование под эти облигации и все получают и производство оружия, и рост экономики", — отметил Завгородний.

По его словам, когда НБУ объясняет, что это невозможно — это ложь, ведь в 2021 году такое было сделано. Завгородний отметил, что деньги есть.

"Они откровенно подрывают усилия президента на организацию производства оружия", — говорит политтехнолог.

Он добавил, что в основе этого стоят финансисты, рассказывающие, что это сделать невозможно.

Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля подписал законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 60 млрд долларов. Однако этого недостаточно, чтобы выдержать давление России и Украина снова может остаться без оружия уже в 2025 году.

Также украинские военные в последнее время все чаще наносят удары по российским целям во временно оккупированном Крыму. В Пентагоне считают, что ВСУ используют для этого недавно поставленные ракеты ATACMS.