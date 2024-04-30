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Политтехнолог рассказал, откуда Украине взять деньги на оружие

Политтехнолог рассказал, откуда Украине взять деньги на оружие

30 апреля 2024 г. 20:48

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20:58 Возвращение мужчин и вступление Украины в НАТО — последние новости 30 апреля

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20:48 Политтехнолог рассказал, откуда Украине взять деньги на оружие

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20:15 Ракетный удар по Одессе и шансы российского штурма Харькова — эфир Новини.LIVE

Text

19:45 Фесенко рассказал, можно ли заставить Путина к переговорам

Text

19:09 Армия России планирует пойти в наступление в начале мая — в ГПСУ рассказали детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:00 Почему Украину не берут в НАТО — эксперт Хара в эфире Новини.LIVE

Text

18:07 Нардеп заявил, что в Польше готовят подразделения из выехавших с территории Украины мужчин

Text

18:01 Открытие границы для военнообязанных мужчин — что об этом думают киевляне

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17:17 Спикер Стальной границы объяснил, почему для Украины сейчас важнее отойти на более выгодные позиции

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16:27 В ГПСУ объяснили, почему возле Румынии и Молдовы чаще всего ловят беглецов из Украины

Политтехнолог Тарас Загородний заявил, что в Украине должно быть собственное оружие и милитаризация. Он объяснил, где взять деньги на это.

Об этом Тарас Загородний говорил в эфире Новини.LIVE.

Деньги на оружие для Украины

"Компании, которые производят оружие, могут выпустить сейчас облигации, например, на 10 млрд гривен, украинская бронетехника, например, на 20 млрд гривен. Государственные банки могут выкупить эти облигации, НБУ может дать рефинансирование под эти облигации и все получают и производство оружия, и рост экономики", — отметил Завгородний.

По его словам, когда НБУ объясняет, что это невозможно — это ложь, ведь в 2021 году такое было сделано. Завгородний отметил, что деньги есть.

"Они откровенно подрывают усилия президента на организацию производства оружия", — говорит политтехнолог.

Он добавил, что в основе этого стоят финансисты, рассказывающие, что это сделать невозможно.

Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля подписал законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 60 млрд долларов. Однако этого недостаточно, чтобы выдержать давление России и Украина снова может остаться без оружия уже в 2025 году.

Также украинские военные в последнее время все чаще наносят удары по российским целям во временно оккупированном Крыму. В Пентагоне считают, что ВСУ используют для этого недавно поставленные ракеты ATACMS.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:45 Фесенко рассказал, можно ли заставить Путина к переговорам

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19:09 Армия России планирует пойти в наступление в начале мая — в ГПСУ рассказали детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:00 Почему Украину не берут в НАТО — эксперт Хара в эфире Новини.LIVE

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