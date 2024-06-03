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Поліцейську змило в море та російський обстріл бази відпочинку — головні новини 3 червня

Поліцейську змило в море та російський обстріл бази відпочинку — головні новини 3 червня

03 червня 2024 р. 22:14

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22:39 Нардеп заявив, що українцям доведеться навчитися економити

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22:16 Табах наголосив на тому, що потрібно Україні, аби виграти війну

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22:14 Поліцейську змило в море та російський обстріл бази відпочинку — головні новини 3 червня

Text

20:48 Військова допомога та благодійна акція на підтримку України у Німеччині — ефір Новини.LIVE

Text

17:52 Бідність українців через війну, зріст податків для ФОП та оборона Харківщини — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:33 Нардеп радить добровольцям звертатися до рекрутингових центрів для підготовки до служби

Text

12:01 Нардеп Гончаренко прокоментував можливість економічного бронювання українців

Text

11:02 Нардеп Гончаренко розкритукував можливість позбавлення працівників ДСНС бронювання від мобілізації

Text

10:35 У Повітряних силах назвали кількість літаків, які потрібні для захисту України

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В Одесі поліцейську змило хвилею з пірса у Чорне море. Також стало відомо, що на Одещині військовий змушував бійців будувати йому маєток.

Про це і не тільки розповів Вадим Ярошенко у випуску Просто Новини.

Головні новини за 3 червня

  • Росіяни випустили п'ять ракет С-300 по базі відпочинку в селі Дачне на Харківщині;
  • На Одещині військовий змусив солдат будувати йому маєток;
  • На КПП "Смольниця" прикордонники виявили чоловіка, який сховався під пасажирським сидінням у мікроавтобусі;
  • Лейтенантку поліції з Рівненської області хвилею збило з ніг під час фотосесії на пірсі.

Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна зможе використовувати 24 винищувачі F-16, які отримає від цієї країни, для завдавання ударів по території Росії. 

Раніше ми писали, що Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила план щодо виділення Україні допомоги у розмірі 5,58 млрд доларів. Їх мали направити на відбудову та ремонт української інфраструктури.

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22:01 Поблизу Вовчанська ЗСУ взяли в полон 60 окупантів, — ОСУВ Хортиця

21:53 Покриває собівартість — у Міненерго розповіли, яким насправді мав би бути тариф на світло

21:44 Сенат Швейцарії відхилив допомогу Україні на понад 5,5 млрд доларів, — Reuters

21:37 У Львівському ТЦК відреагували на відео, на якому їх співробітники збили велосипедиста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:28 Привласнювали кошти за сходження туристів на Говерлу — в Україні судитимуть двох посадовців

21:25 У Чехії затримали чотирьох іноземців, які напали на українських волонтерів — що відомо

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:33 Нардеп радить добровольцям звертатися до рекрутингових центрів для підготовки до служби

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12:01 Нардеп Гончаренко прокоментував можливість економічного бронювання українців

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11:02 Нардеп Гончаренко розкритукував можливість позбавлення працівників ДСНС бронювання від мобілізації

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10:35 У Повітряних силах назвали кількість літаків, які потрібні для захисту України

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