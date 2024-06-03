Поліцейську змило в море та російський обстріл бази відпочинку — головні новини 3 червня

В Одесі поліцейську змило хвилею з пірса у Чорне море. Також стало відомо, що на Одещині військовий змушував бійців будувати йому маєток.

Про це і не тільки розповів Вадим Ярошенко у випуску Просто Новини.

Головні новини за 3 червня

Росіяни випустили п'ять ракет С-300 по базі відпочинку в селі Дачне на Харківщині;

На Одещині військовий змусив солдат будувати йому маєток;

На КПП "Смольниця" прикордонники виявили чоловіка, який сховався під пасажирським сидінням у мікроавтобусі;

Лейтенантку поліції з Рівненської області хвилею збило з ніг під час фотосесії на пірсі.

Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна зможе використовувати 24 винищувачі F-16, які отримає від цієї країни, для завдавання ударів по території Росії.

Раніше ми писали, що Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила план щодо виділення Україні допомоги у розмірі 5,58 млрд доларів. Їх мали направити на відбудову та ремонт української інфраструктури.