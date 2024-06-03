Полицейскую смыло в море и российский обстрел базы отдыха — главные новости 3 июня

В Одессе полицейскую смыло волной с пирса в Черное море. Также стало известно, что в Одесской области военный заставлял бойцов строить ему имение.

Об этом и не только рассказал Вадим Ярошенко в выпуске Просто Новини.

Главные новости за 3 июня

Россияне выпустили пять ракет С-300 по базе отдыха в селе Дачное Харьковской области;

В Одесской области военный заставил солдат строить ему имение;

На КПП "Смольница" пограничники обнаружили мужчину, скрывшегося под пассажирским сиденьем в микроавтобусе;

Лейтенантку полиции из Ровенской области волной сбило с ног во время фотосессии на пирсе.

Напомним, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина сможет использовать 24 истребителя F-16, которые получит от этой страны, для нанесения ударов по территории России.

Ранее мы писали, что Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила план выделения Украине помощи в размере 5,58 млрд долларов. Их должны были направить на восстановление и ремонт украинской инфраструктуры.