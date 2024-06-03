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Полицейскую смыло в море и российский обстрел базы отдыха — главные новости 3 июня

Полицейскую смыло в море и российский обстрел базы отдыха — главные новости 3 июня

3 июня 2024 г. 22:14

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22:39 Нардеп заявил, что украинцам придется научиться экономить

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22:16 Табах отметил, что нужно Украине, чтобы выиграть войну

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22:14 Полицейскую смыло в море и российский обстрел базы отдыха — главные новости 3 июня

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20:48 Военная помощь и благотворительная акция в поддержку Украины в Германии — эфир Новини.LIVE

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17:52 Бедность украинцев из-за войны, рост налогов для ФЛП и оборона Харьковщины — эфир Вечір.LIVE

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16:33 Нардеп советует добровольцам обращаться в рекрутинговые центры для подготовки к службе

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12:01 Нардеп Гончаренко прокомментировал возможность экономического бронирования украинцев

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11:02 Нардеп Гончаренко раскритиковал возможность лишения работников ГСЧС бронирования от мобилизации

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10:35 В Воздушных силах назвали количество самолетов, необходимых для защиты Украины

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08:00 Подготовка к Саммиту мира и удары ВСУ по территории России — прямой эфир Новини.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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22:39 Нардеп заявил, что украинцам придется научиться экономить

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22:16 Табах отметил, что нужно Украине, чтобы выиграть войну

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22:14 Полицейскую смыло в море и российский обстрел базы отдыха — главные новости 3 июня

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20:48 Военная помощь и благотворительная акция в поддержку Украины в Германии — эфир Новини.LIVE

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17:52 Бедность украинцев из-за войны, рост налогов для ФЛП и оборона Харьковщины — эфир Вечір.LIVE

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16:33 Нардеп советует добровольцам обращаться в рекрутинговые центры для подготовки к службе

Text

12:01 Нардеп Гончаренко прокомментировал возможность экономического бронирования украинцев

Text

11:02 Нардеп Гончаренко раскритиковал возможность лишения работников ГСЧС бронирования от мобилизации

Text

10:35 В Воздушных силах назвали количество самолетов, необходимых для защиты Украины

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08:00 Подготовка к Саммиту мира и удары ВСУ по территории России — прямой эфир Новини.LIVE

В Одессе полицейскую смыло волной с пирса в Черное море. Также стало известно, что в Одесской области военный заставлял бойцов строить ему имение.

Об этом и не только рассказал Вадим Ярошенко в выпуске Просто Новини.

Главные новости за 3 июня

  • Россияне выпустили пять ракет С-300 по базе отдыха в селе Дачное Харьковской области;
  • В Одесской области военный заставил солдат строить ему имение;
  • На КПП "Смольница" пограничники обнаружили мужчину, скрывшегося под пассажирским сиденьем в микроавтобусе;
  • Лейтенантку полиции из Ровенской области волной сбило с ног во время фотосессии на пирсе.

Напомним, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина сможет использовать 24 истребителя F-16, которые получит от этой страны, для нанесения ударов по территории России.

Ранее мы писали, что Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила план выделения Украине помощи в размере 5,58 млрд долларов. Их должны были направить на восстановление и ремонт украинской инфраструктуры.

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22:19 Военные Франции находятся в Украине с начала полномасштабного вторжения, — СМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:02 Нардеп Гончаренко раскритиковал возможность лишения работников ГСЧС бронирования от мобилизации

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10:35 В Воздушных силах назвали количество самолетов, необходимых для защиты Украины

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