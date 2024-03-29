Політик засудив діяльність влади і назвав депутатів елітними кріпаками

Український політик Олесь Доній, коментуючи намір обраниці Мар'яни Безуглої вийти з фракції "Слуга народу", емоційно відреагував на діяльність влади. За його словами, наразі в Україні відбувається деградація форми правління, а керівництво держави намагається перетворити обранців на елітних кріпаків.

Про це Доній сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що ще сказав політик

"Всі ці ініціативи від Бузуглої і Третьякової, вони свідчать про деградацію, не конкретно цих двох депутатів, а загалом психології людей, які будуть вічно сидіти на своїх місцях. Влада тепер перетворить їх на елітних кріпаків", — сказав Доній, коментуючи деградацію влади.

Він додав, що за наявною інформацією відомо про те, що близько 20 депутатів партії "Слуга народу" хочуть скласти свій мандат та кардинально змінити сферу діяльності. Втім, відпускати їх не хочуть.

"Понад 20 людей хоче вийти, а їх домовилися не відпускати. Це взагалі елітне кріпацтво. Це ненормально, це призведе до руйнації демократії та української держави", — сказав Доній.

Нагадаємо, народний депутат Василь Мокан, коментуючи намір обраниці Мар'яни Безуглої вийти з фракції "Слуга народу" заявив, що це суто політичне рішення. Ба більше, за його словами, політикиня робить це під прикриттям Офісу президента.

До слова, днями Безугла вирішила спробувати себе у новій сфері, відгукнувшись на вакансію віцеспікерки Верховної Ради Олени Кондратюк. Однак друга відмовилася від пропозиції.