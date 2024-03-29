Политик осудил деятельность власти и назвал депутатов елитными крепостными

Украинский политик Олесь Доний, комментируя намерение избранницы Марьяны Безуглой выйти из фракции "Слуга народа", эмоционально отреагировал на деятельность власти. По его словам, в Украине происходит деградация формы правления, а руководство государства пытается превратить избранников в элитных крепостных.

Об этом Доний сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

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"Все эти инициативы от Бузуглой и Третьяковой, они свидетельствуют о деградации, не конкретно этих двух депутатов, а в целом психологии людей, которые будут вечно сидеть на своих местах. Власть теперь превратит их в элитных крепостных", — сказал Доний, комментируя деградацию власти.

Он добавил, что, по имеющейся информации, известно о том, что около 20 депутатов партии "Слуга народа" хотят составить свой мандат и кардинально изменить сферу деятельности. Впрочем, отпускать их не желают.

"Более 20 человек хочет выйти, а их договорились не отпускать. Это вообще элитное крепостное право. Это ненормально, это приведет к разрушению демократии и украинского государства", — сказал Доний.

Напомним, народный депутат Василий Мокан, комментируя намерение избранницы Марианны Безуглой выйти из фракции "Слуга народа" заявил, что это чисто политическое решение. Более того, по его словам, политик делает это под прикрытием Офиса президента.

К слову, на днях Безуглая решила попробовать себя в новой сфере, откликнувшись на вакансию вицеспикера Верховной Рады Елены Кондратюк. Однако вторая отказалась от предложения.