Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Покарання для російських генералів — що зміниться після видачі міжнародних ордерів на арешт arrow
Покарання для російських генералів — що зміниться після видачі міжнародних ордерів на арешт

Покарання для російських генералів — що зміниться після видачі міжнародних ордерів на арешт

06 березня 2024 р. 17:45

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:45 Покарання для російських генералів — що зміниться після видачі міжнародних ордерів на арешт

Text

17:11 Комаровський назвав єдиний ефективний метод схуднення

Text

16:31 Українські захисники заощаджують боєприпаси — що відбувається на фронті

Text

16:01 У "Слузі народу" розповіли, чому в Раді зробили перерву від засідань

Text

15:34 Законопроєкт про мобілізацію — Гончаренко розповів, чи розпочали у Раді розгляд правок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:07 Блокування російських каналів у Telegram — у Раді відповіли, як просувається процес

Text

14:19 Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

Text

13:41 Мобілізація в Україні — військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо

Text

12:57 Ситуація у Раді — політолог назвав причини відтермінування засідань депутатів

Text

12:31 Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — у ДПСУ розповіли про зміни у перетині кордону

Text

17:45 Покарання для російських генералів — що зміниться після видачі міжнародних ордерів на арешт

Text

17:11 Комаровський назвав єдиний ефективний метод схуднення

Text

16:31 Українські захисники заощаджують боєприпаси — що відбувається на фронті

Text

16:01 У "Слузі народу" розповіли, чому в Раді зробили перерву від засідань

Text

15:34 Законопроєкт про мобілізацію — Гончаренко розповів, чи розпочали у Раді розгляд правок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:07 Блокування російських каналів у Telegram — у Раді відповіли, як просувається процес

Text

14:19 Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

Text

13:41 Мобілізація в Україні — військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо

Text

12:57 Ситуація у Раді — політолог назвав причини відтермінування засідань депутатів

Text

12:31 Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — у ДПСУ розповіли про зміни у перетині кордону

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

Кандидат політичних наук Олексій Буряченко заявив, що видача ордерів на арешт російських генералів — це важливий крок на шляху до того, що кремлівська пропаганда не так ефективно діятиме на іноземну аудиторію. Крім того, всі обвинувальні акти Міжнародного кримінального суду увійдуть до загальної основи звинувачення глави Росії та його режиму.

Про це політолог сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що означають ордери на арешт російських генералів

За словами Буряченка, сенс російської пропаганди полягає у тому, аби донести, що Росія нібито не бомбардує цивільні міста, житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Цю інформацію поширюють не лише всередині РФ, але й далеко за її межами через своїх агентів. 

Політолог наголосив, що пізніше це негативно впливає на міжнародну підтримку України. 

"А тепер що вони скажуть, якщо в Міжнародному кримінальному суді є конкретне провадження, де є дві конкретні особи, яким виписали ордери і яких шукають в 150 країнах-підписантах Римського статуту? Вони тепер можуть на внутрішню аудиторію розказувати, але відігрувати на зовнішній контур не зможуть", — сказав Буряченко. 

Крім того, він додав, що всі ці обвинувальні акти увійдуть до загальної основи звинувачення глави РФ і його режиму.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив на важливості вироку Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який ухвалив рішення про арешт двох російських воєначальників. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

17:45 Покарання для російських генералів — що зміниться після видачі міжнародних ордерів на арешт

17:45 Створено автомобіль, який облітатиме затори — подробиці

17:45 Україна збільшує кількість ППО на півдні, — Зеленський

17:43 В Київстар зʼявиться новий код для мобільних номерів — чи зміняться тарифи для абонентів

17:28 ГУР звітувало про знищення ворожого комплексу "Муром-П" вартістю 50 тис. доларів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:25 Загинув в обіймах матері — Одеса попрощалася з Анною та чотиримісячним Тимофієм Гайдаржі

17:24 Як зміна тактики росіян призвела до великих втрат у повітрі

17:23 Пугачова висміяла Михайлова за його критику артистів, які виїхали з Росії

17:22 Вчені виявили кристал, який суперечить законам фізики, — як це переверне світ науки

17:13 СБУ розшукала на Херсонщині колаборантку, яка примусово видавала російські паспорти українцям

17:45 Створено автомобіль, який облітатиме затори — подробиці

17:45 Україна збільшує кількість ППО на півдні, — Зеленський

17:43 В Київстар зʼявиться новий код для мобільних номерів — чи зміняться тарифи для абонентів

17:28 ГУР звітувало про знищення ворожого комплексу "Муром-П" вартістю 50 тис. доларів

17:25 Загинув в обіймах матері — Одеса попрощалася з Анною та чотиримісячним Тимофієм Гайдаржі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:24 Як зміна тактики росіян призвела до великих втрат у повітрі

17:23 Пугачова висміяла Михайлова за його критику артистів, які виїхали з Росії

17:22 Вчені виявили кристал, який суперечить законам фізики, — як це переверне світ науки

17:13 СБУ розшукала на Херсонщині колаборантку, яка примусово видавала російські паспорти українцям

17:05 Володимир Зеленський із грецьким прем'єр-міністром стали свідками обстрілу Одеси сьогодні вдень

17:25 Загинув в обіймах матері — Одеса попрощалася з Анною та чотиримісячним Тимофієм Гайдаржі

06:40 Ціни на кольорові метали у березні — скільки коштує 1 кг брухту міді по регіонах України

06:17 Чим нам допоміг польський трактор з Путіним? 10 аргументів про справжні загрози для України

5 березня 2024

17:18 "Сергей Котов" — як ГУР знищили найновіший російський корабель

15:15 Одесити попрощалися з родиною Кравець, яка загинула внаслідок влучання ‎Shahed

06:40 Ціни на металобрухт у березні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

Ексклюзив

06:01 Росія не змогла зламати Азов, — інтервʼю Юлії Федосюк

4 березня 2024

17:15 Одесити несуть до зруйнованого дроном будинку квіти, іграшки та лампадки

Ексклюзив

06:02 Битва за виплати — чому військові вимушені виборювати обіцяне в судах

3 березня 2024

06:02 Ціни на продукти у березні — на скільки в Україні здорожчали м'ясо, ковбаса та сало

Text

17:45 Покарання для російських генералів — що зміниться після видачі міжнародних ордерів на арешт

Text

17:11 Комаровський назвав єдиний ефективний метод схуднення

Text

16:31 Українські захисники заощаджують боєприпаси — що відбувається на фронті

Text

16:01 У "Слузі народу" розповіли, чому в Раді зробили перерву від засідань

Text

15:34 Законопроєкт про мобілізацію — Гончаренко розповів, чи розпочали у Раді розгляд правок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:07 Блокування російських каналів у Telegram — у Раді відповіли, як просувається процес

Text

14:19 Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

Text

13:41 Мобілізація в Україні — військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо

Text

12:57 Ситуація у Раді — політолог назвав причини відтермінування засідань депутатів

Text

12:31 Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — у ДПСУ розповіли про зміни у перетині кордону