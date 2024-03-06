Покарання для російських генералів — що зміниться після видачі міжнародних ордерів на арешт

Кандидат політичних наук Олексій Буряченко заявив, що видача ордерів на арешт російських генералів — це важливий крок на шляху до того, що кремлівська пропаганда не так ефективно діятиме на іноземну аудиторію. Крім того, всі обвинувальні акти Міжнародного кримінального суду увійдуть до загальної основи звинувачення глави Росії та його режиму.

Про це політолог сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що означають ордери на арешт російських генералів

За словами Буряченка, сенс російської пропаганди полягає у тому, аби донести, що Росія нібито не бомбардує цивільні міста, житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Цю інформацію поширюють не лише всередині РФ, але й далеко за її межами через своїх агентів.

Політолог наголосив, що пізніше це негативно впливає на міжнародну підтримку України.

"А тепер що вони скажуть, якщо в Міжнародному кримінальному суді є конкретне провадження, де є дві конкретні особи, яким виписали ордери і яких шукають в 150 країнах-підписантах Римського статуту? Вони тепер можуть на внутрішню аудиторію розказувати, але відігрувати на зовнішній контур не зможуть", — сказав Буряченко.

Крім того, він додав, що всі ці обвинувальні акти увійдуть до загальної основи звинувачення глави РФ і його режиму.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив на важливості вироку Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який ухвалив рішення про арешт двох російських воєначальників.