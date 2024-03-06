Наказание для российских генералов – что изменится после выдачи международных ордеров на арест

Кандидат политических наук Алексей Буряченко заявил, что выдача ордеров на арест российских генералов — это важный шаг на пути к тому, что кремлевская пропаганда не будет так эффективно действовать на иностранную аудиторию. Кроме того, все обвинительные акты Международного уголовного суда войдут в общую основу обвинения главы России и его режима.

Об этом политолог сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что означают ордера на арест российских генералов

По словам Буряченко, смысл российской пропаганды состоит в том, чтобы донести, что Россия якобы не бомбит гражданские города, жилые дома и объекты критической инфраструктуры. Эту информацию распространяют не только внутри РФ, но и далеко за ее пределами через своих агентов.

Политолог подчеркнул, что позже это негативно влияет на международную поддержку Украины.

"А теперь что они скажут, если в Международном уголовном суде есть конкретное производство, где есть два конкретных лица, которым выписали ордера и которых ищут в 150 странах-подписантах Римского устава? Они теперь могут рассказывать на внутреннюю аудиторию, но играть на внешний контур не смогут", — сказал Буряченко.

Кроме того, он добавил, что все эти обвинительные акты войдут в общую основу обвинения главы РФ и его режима.

Напомним, Владимир Зеленский отметил важность приговора Международного уголовного суда в Гааге, который принял решение об аресте двух российских военачальников.