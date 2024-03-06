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Наказание для российских генералов – что изменится после выдачи международных ордеров на арест

Наказание для российских генералов – что изменится после выдачи международных ордеров на арест

6 марта 2024 г. 17:45

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17:45 Наказание для российских генералов – что изменится после выдачи международных ордеров на арест

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16:31 Украинские защитники экономят боеприпасы — что происходит на фронте

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16:01 В "Слуге народа" рассказали, почему в Раде сделали перерыв от заседаний

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15:34 Законопроект о мобилизации — Гончаренко рассказал, начали ли в Раде рассмотрение правок

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Text

15:07 Блокировка российских каналов в Telegram — в Раде ответили, как продвигается процесс

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14:19 Поездки депутатов на фронт — эксперт объяснил, есть ли в этом необходимость

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13:41 Мобилизация в Украине — военный объяснил, почему рекрутинга для пополнения армии недостаточно

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Кандидат политических наук Алексей Буряченко заявил, что выдача ордеров на арест российских генералов — это важный шаг на пути к тому, что кремлевская пропаганда не будет так эффективно действовать на иностранную аудиторию. Кроме того, все обвинительные акты Международного уголовного суда войдут в общую основу обвинения главы России и его режима.

Об этом политолог сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что означают ордера на арест российских генералов

По словам Буряченко, смысл российской пропаганды состоит в том, чтобы донести, что Россия якобы не бомбит гражданские города, жилые дома и объекты критической инфраструктуры. Эту информацию распространяют не только внутри РФ, но и далеко за ее пределами через своих агентов.

Политолог подчеркнул, что позже это негативно влияет на международную поддержку Украины.

"А теперь что они скажут, если в Международном уголовном суде есть конкретное производство, где есть два конкретных лица, которым выписали ордера и которых ищут в 150 странах-подписантах Римского устава? Они теперь могут рассказывать на внутреннюю аудиторию, но играть на внешний контур не смогут", — сказал Буряченко.

Кроме того, он добавил, что все эти обвинительные акты войдут в общую основу обвинения главы РФ и его режима.

Напомним, Владимир Зеленский отметил важность приговора Международного уголовного суда в Гааге, который принял решение об аресте двух российских военачальников.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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