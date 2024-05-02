Події в Часовому Яру, смерть українців за кордоном та революція в Грузії — прямий ефір Вечір.LIVE

Ситуація в Часовому Яру на Донеччині набирає надкритичних обертів, чому за кордоном стали вбивати українців, що дасть революція в Грузії. А також чому президент Франції Емманюель Макрон знову висловлює бажання відправити французьку армію до України.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Прямий ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан;

колишній міністр соцполітики України (2016-2019 рр.) Андрій Рева;

керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко;

народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко;

перша заступниця голови Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич.

Нагадаємо, у грузинському Тбілісі не вщухають протести проти закону про "іноагентів", а мітингувальники почали будувати барикади.

Водночас французький президент Емманюель Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону, і Україна попросила про допомогу, то армія Франції негайно б увійшла до нашої країни.