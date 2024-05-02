Події в Часовому Яру, смерть українців за кордоном та революція в Грузії — прямий ефір Вечір.LIVE

Ситуація в Часовому Яру на Донеччині набирає надкритичних обертів, чому за кордоном стали вбивати українців, що дасть революція в Грузії. А також чому президент Франції Емманюель Макрон знову висловлює бажання відправити французьку армію до України.
Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Прямий ефір Вечір.LIVE
Запрошені гості студії:
- полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан;
- колишній міністр соцполітики України (2016-2019 рр.) Андрій Рева;
- керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко;
- народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко;
- перша заступниця голови Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич.
Нагадаємо, у грузинському Тбілісі не вщухають протести проти закону про "іноагентів", а мітингувальники почали будувати барикади.
Водночас французький президент Емманюель Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону, і Україна попросила про допомогу, то армія Франції негайно б увійшла до нашої країни.