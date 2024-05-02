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Події в Часовому Яру, смерть українців за кордоном та революція в Грузії — прямий ефір Вечір.LIVE

Події в Часовому Яру, смерть українців за кордоном та революція в Грузії — прямий ефір Вечір.LIVE

02 травня 2024 р. 17:50

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17:50Події в Часовому Яру, смерть українців за кордоном та революція в Грузії — прямий ефір Вечір.LIVE

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17:10 Адвокат дав поради для потенційно мобілізованих

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07:53 Реабілітація військових — як повинен відбуватися процес та які проблеми існують

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17:50 Події в Часовому Яру, смерть українців за кордоном та революція в Грузії — прямий ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Адвокат дав поради для потенційно мобілізованих

Text

15:04 Експерт Євген Добряк розповів про перспективи нових безпекових угод із США

Text

14:44 Берлінська назвала основні причини критичної ситуації на фронті

Text

14:03 Нардеп пояснив, до чого може призвести примусова мобілізація до ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text
Новина з відео

13:21 Чим живе королівська родина — останні новини Великої Британії

Text

11:59 Добряк пояснив, що є головною запорукою майбутньої перемоги України

Text

11:46 Руйнація економіки РФ та бартерні схеми — Ліпсіц в ефірі Новини.LIVE

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08:00 Дозвіл бити західною зброєю по РФ та повернення журналістів у Раду — ефір Ранок.LIVE

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07:53 Реабілітація військових — як повинен відбуватися процес та які проблеми існують

Ситуація в Часовому Яру на Донеччині набирає надкритичних обертів, чому за кордоном стали вбивати українців, що дасть революція в Грузії. А також чому президент Франції Емманюель Макрон знову висловлює бажання відправити французьку армію до України.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Прямий ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

  • полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан;
  • колишній міністр соцполітики України (2016-2019 рр.) Андрій Рева;
  • керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко;
  • народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко;
  • перша заступниця голови Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич.

Нагадаємо, у грузинському Тбілісі не вщухають протести проти закону про "іноагентів", а мітингувальники почали будувати барикади.

Водночас французький президент Емманюель Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону, і Україна попросила про допомогу, то армія Франції негайно б увійшла до нашої країни.

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18:15 Безугла "кинула виклик" Суспільному та вимагає його виходу з телемарафону

18:04 Прокуратура довела незаконність передачі в оренду будівлі університету Каразіна

17:57 Зведення укріплень та оцінка українського ОПК — Зеленський провів засідання Ставки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:55 Чому і коли варто подавати до суду задля компенсації за втрату житла

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