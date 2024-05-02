События в Часовом Яру, смерть украинцев за границей и революция в Грузии — прямой эфир Вечір.LIVE

Ситуация в Часовом Яру Донецкой области набирает сверхкритические обороты, почему за границей стали убивать украинцев, что принесет революция в Грузии. А также почему президент Франции Эмманюэль Макрон снова выражает желание ввести французскую армию в Украину.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Приглашенные гости студии:

полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан;

бывший министр соцполитики Украины (2016-2019 гг.) Андрей Рева;

руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко;

народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко;

первый заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич.

Напомним, в грузинском Тбилиси не утихают протесты против закона об "иноагентах", а митингующие начали строить баррикады.

В то же время французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону, и Украина попросила о помощи, то армия Франции немедленно вошла бы в нашу страну.