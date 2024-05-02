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События в Часовом Яру, смерть украинцев за границей и революция в Грузии — прямой эфир Вечір.LIVE

События в Часовом Яру, смерть украинцев за границей и революция в Грузии — прямой эфир Вечір.LIVE

2 мая 2024 г. 17:50

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17:50События в Часовом Яру, смерть украинцев за границей и революция в Грузии — прямой эфир Вечір.LIVE

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17:10 Адвокат дал советы для потенциально мобилизованных

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15:04 Эксперт Евгений Добряк рассказал о перспективах новых сделок по безопасности с США

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14:44 Берлинская назвала основные причины критической ситуации на фронте

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14:03 Нардеп объяснил, к чему может привести принудительная мобилизация в ВСУ

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Новость с видео

13:21 Чем живет королевская семья — последние новости Великобритании

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11:59 Добряк объяснил, что является главным залогом будущей победы Украины

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11:46 Разрушение экономики РФ и бартерные схемы — Липсиц в эфире Новини.LIVE

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08:00 Разрешение бить западным оружием по РФ и возвращение журналистов в Раду — эфир Ранок.LIVE

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07:53 Реабилитация военных — как должен происходить процесс и какие проблемы существуют

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17:50 События в Часовом Яру, смерть украинцев за границей и революция в Грузии — прямой эфир Вечір.LIVE

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17:10 Адвокат дал советы для потенциально мобилизованных

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15:04 Эксперт Евгений Добряк рассказал о перспективах новых сделок по безопасности с США

Text

14:44 Берлинская назвала основные причины критической ситуации на фронте

Text

14:03 Нардеп объяснил, к чему может привести принудительная мобилизация в ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text
Новость с видео

13:21 Чем живет королевская семья — последние новости Великобритании

Text

11:59 Добряк объяснил, что является главным залогом будущей победы Украины

Text

11:46 Разрушение экономики РФ и бартерные схемы — Липсиц в эфире Новини.LIVE

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08:00 Разрешение бить западным оружием по РФ и возвращение журналистов в Раду — эфир Ранок.LIVE

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07:53 Реабилитация военных — как должен происходить процесс и какие проблемы существуют

Ситуация в Часовом Яру Донецкой области набирает сверхкритические обороты, почему за границей стали убивать украинцев, что принесет революция в Грузии. А также почему президент Франции Эмманюэль Макрон снова выражает желание ввести французскую армию в Украину.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE на YouTube-канале Новини.LIVE.

Прямой эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости студии:

  • полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан;
  • бывший министр соцполитики Украины (2016-2019 гг.) Андрей Рева;
  • руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко;
  • народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко;
  • первый заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич.

Напомним, в грузинском Тбилиси не утихают протесты против закона об "иноагентах", а митингующие начали строить баррикады.

В то же время французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону, и Украина попросила о помощи, то армия Франции немедленно вошла бы в нашу страну.

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17:45 Разведчик НАТО патрулирует у Измаила — детали миссии

17:40 ССО уничтожили вражеский комплекс "Бук-М1" — эффектные кадры прямого попадания

17:37 Буяльский рассказал, как Динамо настраивается на матч с Шахтером

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:32 В Венгрии во время ссоры убили украинца — что говорят в полиции

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