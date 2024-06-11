Плетенчук пояснив, чому звільнення від ворога Азовського моря є надто складним завданням

Речник Військово-Морських Сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук пояснив, чому звільнити від росіян Азовське море наразі дуже складно. Він нагадав, що ворог і досі має в цьому регіоні потужну авіацію.

Про це Плетенчук сказав у прямому ефірі Вечір.LIVE.

Ворог контролює береги Азовського моря

"В Азовському морі є офіційно визнані береги Російської Федерації. Військових баз офіційно було дві — у Севастополі і Новоросійську. Це узбережжя нашого противника, тому встановити там контроль надзвичайно складно", — пояснив військовий.

Речник ВМС також нагадав, що Азовське море не дуже глибоке, що створює труднощі для кораблів.

"Є і інші фактори. Наприклад, глибина. Туди в принципі далеко не усі кораблі можуть зайти. Не кажучи вже про те, щоб там взагалі якісь маневри проводити", — пояснив Плетенчук.

Ворог має потужну авіацію

Плетенчук пояснив, що українські війська можеть перерізати комунікації суходолом і вийти до берега.

"Це обговорювалось. Але загалом звільнити все Азовське море — це завдання з зірочкою. Не забуваймо, що хоча російський флот у складному становищі, але їх авіація панує в акваторії Чорного моря. Її не варто списувати з рахунків", — вважає Плетенчук.

Нагадаємо, щоб вберегти свої підводні ракетоносії, росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.

Додамо, що підрозділ ГУР уразив рейдовий буксир росіян "Сатурн", що використовувався для допомоги великим суднам у маневруванні, а також для рятувальних операцій. Це сталось біля берегів Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму.