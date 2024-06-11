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Плетенчук объяснил, почему освобождение от врага Азовского моря является слишком сложной задачей

Плетенчук объяснил, почему освобождение от врага Азовского моря является слишком сложной задачей

11 июня 2024 г. 22:03

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Спикер Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук объяснил, почему освободить от россиян Азовское море пока очень сложно. Он напомнил, что враг до сих пор имеет в этом регионе мощную авиацию.

Об этом Плетенчук сказал в прямом эфире Вечір.LIVE.

Враг контролирует берега Азовского моря

"В Азовском море есть официально признанные берега Российской Федерации. Военных баз официально было две — в Севастополе и Новороссийске. Это побережье нашего противника, поэтому установить там контроль очень сложно", — пояснил военный.

Спикер ВМС также напомнил, что Азовское море не слишком глубоко, что создает трудности для кораблей.

"Есть и другие факторы. К примеру, глубина. Туда в принципе далеко не все корабли могут зайти. Не говоря уже о том, чтобы там вообще какие-то маневры проводить", — пояснил Плетенчук.

Враг имеет мощную авиацию

Плетенчук объяснил, что украинские войска могут перерезать коммуникации по суше и выйти к берегу.

"Это обсуждалось. Но в общем-то освободить все Азовское море — это задача со звездочкой. Не будем забывать, что хотя российский флот в сложном положении, но их авиация властвует в акватории Черного моря. Ее не стоит списывать со счетов", — считает Плетенчук.

Напомним, чтобы уберечь свои подводные ракетоносители, россияне держат их в полупогруженном состоянии в Новороссийске. Это нетипичная практика для нахождения кораблей в порту.

Добавим, что подразделение ГУР поразило рейдовый буксир россиян "Сатурн", использовавшийся для помощи крупным судам в маневрировании, а также спасательных операций. Это произошло у берегов Евпатории, расположенной во временно оккупированном Крыму.

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