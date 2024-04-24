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Плани РФ на літо, атаки по нафтовій сфері, МЗС проти українців — ефір Новини.LIVE

Плани РФ на літо, атаки по нафтовій сфері, МЗС проти українців — ефір Новини.LIVE

24 квітня 2024 р. 18:34

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19:01 Хто заважав Україні отримати 65 млрд доларів від США — Їжак в ефірі Новини.LIVE

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18:34Плани РФ на літо, атаки по нафтовій сфері, МЗС проти українців — ефір Новини.LIVE

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14:28 Шаповалов прокоментував інформацію про нібито 100 тисяч дезертирів у ЗСУ

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12:13 Призупинення консульських послуг ще більше залякує людей — Гармаш вказав на недоліки призову

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11:32 Чи отримають українці консульські послуги, на які подали заявку до 23 квітня

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11:06 Українці не пробачать росіянам мовчазну згоду з цією війною, — Мочанов

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10:39 У Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном

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10:00 Юрист відповів, чи законно припиняти консульські послуги для українських чоловіків за кордоном

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09:07 Лише зброї недостатньо — експерт назвав, що потрібно Україні для ефективного ведення війни

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08:05 Термінова заява Президента України — прямий ефір Ранок.LIVE

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19:01 Хто заважав Україні отримати 65 млрд доларів від США — Їжак в ефірі Новини.LIVE

Text

18:34 Плани РФ на літо, атаки по нафтовій сфері, МЗС проти українців — ефір Новини.LIVE

Text

14:28 Шаповалов прокоментував інформацію про нібито 100 тисяч дезертирів у ЗСУ

Text

12:13 Призупинення консульських послуг ще більше залякує людей — Гармаш вказав на недоліки призову

Text

11:32 Чи отримають українці консульські послуги, на які подали заявку до 23 квітня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:06 Українці не пробачать росіянам мовчазну згоду з цією війною, — Мочанов

Text

10:39 У Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном

Text

10:00 Юрист відповів, чи законно припиняти консульські послуги для українських чоловіків за кордоном

Text

09:07 Лише зброї недостатньо — експерт назвав, що потрібно Україні для ефективного ведення війни

Text

08:05 Термінова заява Президента України — прямий ефір Ранок.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — генерал-майор запасу СБУ та заступник голови СБУ у 2014-2015 рр., Віктор Ягун. Тема ефіру — плани російської армії на літо, удари по нафтових заводах в тилу РФ та чому МЗС України стало воювати з українцями за кордоном. 

Подивитись ефір можна за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Віктором Ягуном

Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:

  • російська пропаганда;
  • ймовірність наступу на Харків та Суми;
  • атаки ЗСУ на НПЗ в Росії;
  • заборона консульських послуг за кордоном;
  • допомога від США та Великої Британії.

Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Водночас дрони СБУ уразили дві російські нафтобази у Смоленській області. 

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19:01 Хто заважав Україні отримати 65 млрд доларів від США — Їжак в ефірі Новини.LIVE

19:45 В Україні на повернення Трампа у Білий дім не чекають, — Кулеба

19:43 У Міненерго закликали заощаджувати електроенергію

19:43 До Верховної Ради внесли постанову про звільнення міністра агрополітики — що сталося

19:34 Окупанти проводять зачистки українських книг в бібліотеках Криму, — ЦНС

19:27 Дуров заявив, що Apple вимагає обмежити доступ українців до низки каналів у Telegram

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:27 Зеленський у своєму зверненні відреагував на підписання Байденом закону про допомогу Україні

19:24 Дмитро Кулеба дорікнув західним партнерам за недостатні зусилля по допомозі Україні

19:06 Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати Саміт миру

19:05 ООН має достатньо доказів про сексуальне насильство з боку Росії проти українців, — Кислиця

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14:28 Шаповалов прокоментував інформацію про нібито 100 тисяч дезертирів у ЗСУ

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12:13 Призупинення консульських послуг ще більше залякує людей — Гармаш вказав на недоліки призову

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11:32 Чи отримають українці консульські послуги, на які подали заявку до 23 квітня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:06 Українці не пробачать росіянам мовчазну згоду з цією війною, — Мочанов

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10:39 У Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном

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10:00 Юрист відповів, чи законно припиняти консульські послуги для українських чоловіків за кордоном

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09:07 Лише зброї недостатньо — експерт назвав, що потрібно Україні для ефективного ведення війни

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