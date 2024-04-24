Плани РФ на літо, атаки по нафтовій сфері, МЗС проти українців — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — генерал-майор запасу СБУ та заступник голови СБУ у 2014-2015 рр., Віктор Ягун. Тема ефіру — плани російської армії на літо, удари по нафтових заводах в тилу РФ та чому МЗС України стало воювати з українцями за кордоном.
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Ефір Вечір.LIVE з Віктором Ягуном
Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:
- російська пропаганда;
- ймовірність наступу на Харків та Суми;
- атаки ЗСУ на НПЗ в Росії;
- заборона консульських послуг за кордоном;
- допомога від США та Великої Британії.
Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.
Водночас дрони СБУ уразили дві російські нафтобази у Смоленській області.