Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Планы РФ на лето, атаки по нефтяной сфере, МИД против украинцев — эфир Новини.LIVE arrow
Планы РФ на лето, атаки по нефтяной сфере, МИД против украинцев — эфир Новини.LIVE

Планы РФ на лето, атаки по нефтяной сфере, МИД против украинцев — эфир Новини.LIVE

24 апреля 2024 г. 18:34

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:34Планы РФ на лето, атаки по нефтяной сфере, МИД против украинцев — эфир Новини.LIVE

Text

14:28 Шаповалов прокомментировал информацию о якобы 100 тысячах дезертиров в ВСУ

Text

12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

Text

11:32 Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

Text

11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:39 В Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей

Text

10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

Text

09:07 Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

Text

08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

23 апреля 2024
Text

21:34 Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны

Text

18:34 Планы РФ на лето, атаки по нефтяной сфере, МИД против украинцев — эфир Новини.LIVE

Text

14:28 Шаповалов прокомментировал информацию о якобы 100 тысячах дезертиров в ВСУ

Text

12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

Text

11:32 Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

Text

11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:39 В Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей

Text

10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

Text

09:07 Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

Text

08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

23 апреля 2024
Text

21:34 Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны

Новый гость студии Вечір.LIVE — генерал-майор запаса СБУ и заместитель председателя СБУ в 2014-2015 гг., Виктор Ягун. Тема эфира — планы российской армии на лето, удары по нефтяным заводам в тылу РФ и почему МИД Украины воевал с украинцами за рубежом.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Виктором Ягуном

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

  • российская пропаганда;
  • вероятность наступления на Харьков и Сумы;
  • атаки ВСУ на НПЗ в России;
  • запрет консульских услуг за границей;
  • помощь от США и Великобритании.

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.

В то же время дроны СБУ поразили две российские нефтебазы в Смоленской области.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

18:52 ВРУ хочет отменить соглашения с Россией и Беларусью по ликвидации промышленных аварий

18:49 Россия захватила Очеретино из-за ошибки в ротации украинских войск — The Telegraph

18:46 В России запустили фейк, чтобы оправдать удар по телебашне в Харькове

Text

18:34 Планы РФ на лето, атаки по нефтяной сфере, МИД против украинцев — эфир Новини.LIVE

18:32 Беларусь срочно перебрасывает подразделения ПВО к границам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:30 Ограбил среди бела дня — в Одессе задержали злоумышленника

18:27 Британия помогает РФ продолжать войну через импорт нефтепродуктов, — The Guardian

18:22 В НАУ ответили, производят ли дроны в помещении университета

18:17 Помощь Украине от США — Байден рассказал, когда начнутся военные поставки

18:12 В Воздушных силах объяснили, как сбитие Ту-22 повлияло на использование авиации врага

18:52 ВРУ хочет отменить соглашения с Россией и Беларусью по ликвидации промышленных аварий

18:49 Россия захватила Очеретино из-за ошибки в ротации украинских войск — The Telegraph

18:46 В России запустили фейк, чтобы оправдать удар по телебашне в Харькове

18:32 Беларусь срочно перебрасывает подразделения ПВО к границам

18:30 Ограбил среди бела дня — в Одессе задержали злоумышленника

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:27 Британия помогает РФ продолжать войну через импорт нефтепродуктов, — The Guardian

18:22 В НАУ ответили, производят ли дроны в помещении университета

18:17 Помощь Украине от США — Байден рассказал, когда начнутся военные поставки

18:12 В Воздушных силах объяснили, как сбитие Ту-22 повлияло на использование авиации врага

18:10 Швеция усиливает защиту энергетической инфраструктуры — какая причина

18:06 Проснулись от взрывов и почти остались без домов — последствия атаки на Одессу

06:40 Цены на металлолом в конце апреля — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

06:30 Цены на зерно в Украине — сколько стоит подсолнечник в конце апреля

05:57 Как новый пакет помощи США повлияет на войну в Украине

23 апреля 2024

16:45 Уничтоженные квартиры и судьбы — как одесситы пережили ночную атаку на город

10:50 Одесса будет помнить — два года со дня трагедии в ЖК "Тирас"

Эксклюзив

06:52 Продаж мало, а количество "недостроев" растет — что будет с ценами на жилье в Украине

05:57 Катамаран "Коммуна" — что за уникальный корабль поразили ВМС Украины в Севастополе

22 апреля 2024

19:12 Украинцев никогда не станет больше — сколько нас останется после войны

14:55 Хаг песах самеах — как одесские иудеи готовятся к празднику свободы

Text

18:34 Планы РФ на лето, атаки по нефтяной сфере, МИД против украинцев — эфир Новини.LIVE

Text

14:28 Шаповалов прокомментировал информацию о якобы 100 тысячах дезертиров в ВСУ

Text

12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

Text

11:32 Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

Text

11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:39 В Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей

Text

10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

Text

09:07 Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

Text

08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

23 апреля 2024
Text

21:34 Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны