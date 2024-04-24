Планы РФ на лето, атаки по нефтяной сфере, МИД против украинцев — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — генерал-майор запаса СБУ и заместитель председателя СБУ в 2014-2015 гг., Виктор Ягун. Тема эфира — планы российской армии на лето, удары по нефтяным заводам в тылу РФ и почему МИД Украины воевал с украинцами за рубежом.

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Эфир Вечір.LIVE с Виктором Ягуном

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

российская пропаганда;

вероятность наступления на Харьков и Сумы;

атаки ВСУ на НПЗ в России;

запрет консульских услуг за границей;

помощь от США и Великобритании.

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.

В то же время дроны СБУ поразили две российские нефтебазы в Смоленской области.