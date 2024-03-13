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План Шольца, Макрона і Туска та чи допоможуть сотні мільйонів євро — Хандогій в ефірі Новини.LIVE

План Шольца, Макрона і Туска та чи допоможуть сотні мільйонів євро — Хандогій в ефірі Новини.LIVE

13 березня 2024 р. 20:36

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20:36 План Шольца, Макрона і Туска та чи допоможуть сотні мільйонів євро — Хандогій в ефірі Новини.LIVE

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19:45 Чи варто боятися підготовки Путіна до ядерної війни — ефір Новини.LIVE

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20:53 Легіон "Свобода Росії" штурмуватиме Москву — Ілля Пономарьов в ефірі Новини.LIVE

Text

20:36 План Шольца, Макрона і Туска та чи допоможуть сотні мільйонів євро — Хандогій в ефірі Новини.LIVE

Text

19:45 Чи варто боятися підготовки Путіна до ядерної війни — ефір Новини.LIVE

Text

19:35 До чого призведуть вибухи на російських НПЗ — ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Військовий пояснив, яке рішення щодо мобілізації може призвести до нового "Майдану"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:22 Обмеження керування автівками для ухилянтів — Федієнко розповів, як це працюватиме

Text

15:19 У Раді пропонують дозволити чоловікам виїжджати за кордон за однієї умови

Text

14:59 Мазурашу заявив, що на нардепів чинять тиск — деталі

Text

13:03 Нардеп Федієнко пояснив, чому не можна мобілізувати чиновників

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12:48 Військовий аналітик Дикий прокоментував можливе повне бронювання поліцейських від мобілізації

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Новий гість ефіру Вечір.LIVE — дипломат, Надзвичайний та Повноважний експосол України у Великій Британії Володимир Хандогій. Тема ефіру — спільний задум Олафа Шольца, Емманюеля Макрона та Дональда Туска та чи допоможуть Україні 300 мільйонів доларів. 

Подивитись ефір можна за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Володимиром Хандогієм

Теми для дискусії з ведучою каналу Юлією Литвиненко:

  • компромісний пакет допомоги від США;
  • план лідерів ЄС з порятунку України;
  • скандальні заяви Папи Римського Франциска;

та багато іншого.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вирушать у п'ятницю до Берліна на зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцем для обговорення зниження напруги, яка останніми тижнями зросла через події в Україні. 

Водночас у німецькому Бундестазі планують розпочати приведення всіх наявних далекобійних крилатих ракет Taurus в бойову готовність.

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20:45 Збірна України отримала сильного суперника для товариського матчу у червні

20:37 Ховати теплий одяг зарано — в Укргідрометцентрі розчарували погодою на четвер

20:19 Стало відомо, коли снаряди, закуплені за межами ЄС, потраплять до України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Названо громадян, у яких можуть вилучати автомобілі під час мобілізації

19:59 Посли ЄС підтримали виділення 5 млрд євро на закупівлю зброї Україні — реакція Кулеби та Борреля

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19:45 Чи варто боятися підготовки Путіна до ядерної війни — ефір Новини.LIVE

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18:04 Військовий пояснив, яке рішення щодо мобілізації може призвести до нового "Майдану"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:22 Обмеження керування автівками для ухилянтів — Федієнко розповів, як це працюватиме

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15:19 У Раді пропонують дозволити чоловікам виїжджати за кордон за однієї умови

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