План Шольца, Макрона і Туска та чи допоможуть сотні мільйонів євро — Хандогій в ефірі Новини.LIVE

Новий гість ефіру Вечір.LIVE — дипломат, Надзвичайний та Повноважний експосол України у Великій Британії Володимир Хандогій. Тема ефіру — спільний задум Олафа Шольца, Емманюеля Макрона та Дональда Туска та чи допоможуть Україні 300 мільйонів доларів.

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Ефір Вечір.LIVE з Володимиром Хандогієм

Теми для дискусії з ведучою каналу Юлією Литвиненко:

компромісний пакет допомоги від США;

план лідерів ЄС з порятунку України;

скандальні заяви Папи Римського Франциска;

та багато іншого.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вирушать у п'ятницю до Берліна на зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцем для обговорення зниження напруги, яка останніми тижнями зросла через події в Україні.

Водночас у німецькому Бундестазі планують розпочати приведення всіх наявних далекобійних крилатих ракет Taurus в бойову готовність.