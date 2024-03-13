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План Шольца, Макрона и Туска и помогут ли сотни миллионов евро — Хандогий в эфире Новини.LIVE

План Шольца, Макрона и Туска и помогут ли сотни миллионов евро — Хандогий в эфире Новини.LIVE

13 марта 2024 г. 20:36

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20:36 План Шольца, Макрона и Туска и помогут ли сотни миллионов евро — Хандогий в эфире Новини.LIVE

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12:08 Военный рассказал, что нужно бойцам ВСУ на передовой

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20:36 План Шольца, Макрона и Туска и помогут ли сотни миллионов евро — Хандогий в эфире Новини.LIVE

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19:45 Стоит ли бояться подготовки Путина к ядерной войне — эфир Новини.LIVE

Text

19:35 К чему приведут взрывы на российских НПЗ — эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Военный объяснил, какое решение по мобилизации может привести к новому "Майдану"

Text

17:22 Ограничение на управление автомобилями для уклонистов — Федиенко рассказал, как это будет работать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:19 В Раде предлагают разрешить мужчинам выезжать за границу при одном условии

Text

14:59 Мазурашу заявил, что на нардепов оказывают давление — детали

Text

13:03 Нардеп Федиенко объяснил, почему нельзя мобилизовать чиновников

Text

12:48 Военный аналитик Дикий прокомментировал возможное полное бронирование полицейских от мобилизации

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12:08 Военный рассказал, что нужно бойцам ВСУ на передовой

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Новый гость эфира Вечір.LIVE — дипломат, Чрезвычайный и Полномочный экс-посол Украины в Великобритании Владимир Хандогий. Тема эфира — общий замысел Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Дональда Туска, и помогут ли Украине 300 миллионов долларов.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Владимиром Хандогием

Темы для дискуссии с ведущей канала Юлией Литвиненко:

  • компромиссный пакет помощи США;
  • план лидеров ЕС по спасению Украины;
  • скандальные заявления Папы Римского Франциска;

и многое другое.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск отправятся в пятницу в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем для обсуждения снижения напряжения, которое в последние недели возросло из-за событий в Украине.

В то же время в немецком Бундестаге планируют начать приведение всех имеющихся дальнобойных крылатых ракет Taurus в боевую готовность.

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20:00 Названы граждане, у которых могут изымать автомобили во время мобилизации

19:59 Послы ЕС поддержали выделение 5 млрд евро на закупку оружия Украине — реакция Кулебы и Борреля

19:52 На Троещине задержали парня, который сбывал психотропные вещества

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