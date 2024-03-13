План Шольца, Макрона и Туска и помогут ли сотни миллионов евро — Хандогий в эфире Новини.LIVE

Новый гость эфира Вечір.LIVE — дипломат, Чрезвычайный и Полномочный экс-посол Украины в Великобритании Владимир Хандогий. Тема эфира — общий замысел Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Дональда Туска, и помогут ли Украине 300 миллионов долларов.

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Эфир Вечір.LIVE с Владимиром Хандогием

Темы для дискуссии с ведущей канала Юлией Литвиненко:

компромиссный пакет помощи США;

план лидеров ЕС по спасению Украины;

скандальные заявления Папы Римского Франциска;

и многое другое.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск отправятся в пятницу в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем для обсуждения снижения напряжения, которое в последние недели возросло из-за событий в Украине.

В то же время в немецком Бундестаге планируют начать приведение всех имеющихся дальнобойных крылатых ракет Taurus в боевую готовность.