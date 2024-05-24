Підвищення військового збору та загальновійськова підготовка в школах — ефір Новини.LIVE

Гостями студії Ранок.LIVE стали військовий психолог Андрій Козінчук, заступник міністра з питань ТОТ і ВПО (2016-2019 рр.) Георгій Тука та нардеп, перший заступник голови комітету ВРУ з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк. Зокрема, вони обговорять можливе підвищення військового збору, а також повернення загальновійськової підготовки до шкіл.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE

Гості прокоментують й те, що у Кабміні хочуть підвищити ПДВ, а Нацбанк обмежить карткові перекази між фізособами.

В ефірі також будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів навесні 2024 року триває робота над проєктом закону, що передбачає кардинальні зміни для українських платників податків. Йдеться про перегляд розміру Податку на додану вартість (ПДВ) та військового збору.

Також Національний банк України (НБУ) готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів між фізичними особами та встановлення граничних лімітів на перекази з карти на карту (операції р2р, person-to-person). Ці обмеження, засновані на квітневому рішенні РНБО щодо боротьби з нелегальним гральним бізнесом, планується впровадити протягом місяця.