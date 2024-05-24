Повышение военного сбора и общевойсковая подготовка в школах — эфир Новини.LIVE

Гостями студии Ранок.LIVE стали военный психолог Андрей Козинчук, заместитель министра по вопросам ВОТ и ВПЛ (2016-2019 гг.) Георгий Тука и нардеп, первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк. В частности, они обсудят возможное повышение военного сбора, а также возвращение общевойсковой подготовки в школы.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гости прокомментируют и то, что в Кабмине хотят повысить НДС, а Нацбанк ограничит карточные переводы между физлицами.

В эфире также будут аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, в Министерстве финансов весной 2024 года продолжается работа над проектом закона, предусматривающим кардинальные изменения для украинских налогоплательщиков. Речь идет о пересмотре размера НДС и военного сбора.

Также Национальный банк Украины (НБУ) готовит проект решения ограничения карточных переводов между физическими лицами и установления предельных лимитов на переводы с карты на карту (операции р2р, person-to-person). Эти ограничения, основанные на апрельском решении СНБО по борьбе с нелегальным игорным бизнесом, планируется внедрить в течение месяца.