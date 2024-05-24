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Повышение военного сбора и общевойсковая подготовка в школах — эфир Новини.LIVE

Повышение военного сбора и общевойсковая подготовка в школах — эфир Новини.LIVE

24 мая 2024 г. 8:07

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23:55 Военные рассказали, как строят фортификации под обстрелами в Харьковской области

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22:17 Депутат Киевского горсовета призвал готовиться к недельным блэкаутам зимой

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22:15 Атака РФ на Харьков и роль полиции в оповещении призывников — последние новости 23 мая

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21:15 В США просят разрешить Украине использовать американское оружие по России

Text

18:30 Нардеп рассказал о хищениях на тендерах во время полномасштабной войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:07 Наступление России на Харьковщине и мобилизация заключенных в Украине — эфир Новини.LIVE

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17:02 Нардеп Евтушок рассказал, почему украинская власть продолжает быть легитимной

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Гостями студии Ранок.LIVE стали военный психолог Андрей Козинчук, заместитель министра по вопросам ВОТ и ВПЛ (2016-2019 гг.) Георгий Тука и нардеп, первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк. В частности, они обсудят возможное повышение военного сбора, а также возвращение общевойсковой подготовки в школы.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гости прокомментируют и то, что в Кабмине хотят повысить НДС, а Нацбанк ограничит карточные переводы между физлицами.

В эфире также будут аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, в Министерстве финансов весной 2024 года продолжается работа над проектом закона, предусматривающим кардинальные изменения для украинских налогоплательщиков. Речь идет о пересмотре размера НДС и военного сбора.

Также Национальный банк Украины (НБУ) готовит проект решения ограничения карточных переводов между физическими лицами и установления предельных лимитов на переводы с карты на карту (операции р2р, person-to-person). Эти ограничения, основанные на апрельском решении СНБО по борьбе с нелегальным игорным бизнесом, планируется внедрить в течение месяца.

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07:43 В сети активизировались мошенники — от чего предостерегают в Минэнерго и киберполиции

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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