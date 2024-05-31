Підвищення тарифу на світло та відмова Китаю відвідати Саміт миру — головні новини 31 травня

Кабінет Міністрів України підняв тариф на електроенергію для населення. Водночас Китай вирішив відмовитися від участі у Глобальному саміті миру.
Про це і не тільки розповів Вадим Ярошенко у випуску Просто Новини.
Головні новини за 31 травня
- В Україні підвищили тариф на електроенергію;
- Майже третина українців живе у бідності через війну;
- РФ готуються до другої фазу наступу на Харків;
- Скільки в Україні коштує кілограм сала.
Нагадаємо, з полону російських окупантів додому вдалося повернути ще 75 українців. Серед них — воїни Збройних сил, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних.
Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що наша держава повинна отримати запрошення приєднатися до НАТО на саміті в липні. Втім, західні союзники закликали главу держави не мати аж надто великих сподівань.