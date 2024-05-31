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Підвищення тарифу на світло та відмова Китаю відвідати Саміт миру — головні новини 31 травня

Підвищення тарифу на світло та відмова Китаю відвідати Саміт миру — головні новини 31 травня

31 травня 2024 р. 23:05

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23:05 Підвищення тарифу на світло та відмова Китаю відвідати Саміт миру — головні новини 31 травня

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21:17 Голова штабного БФ 3-ї ОШБр заявив про нестачу людей на фронті

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18:47 Цимбалюк відповів, скільки військових пенсіонерів не стоять на обліку

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Повернення військовополонених та відмова Китаю від участі у Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

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14:07 Що заважає розвиватися українському бізнесу — нардеп назвав несподівану причину

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14:03 Пресконференція Зеленського у Швеції — прямий ефір Новини.LIVE

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14:00 Звернення Столтенберга — прямий ефір пресконференції генсека НАТО

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12:59День памʼяті у США, президентські вибори і суд над Трампом, — головні новини Америки

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10:05 Жовніренко прокоментував заборону для України бити по території РФ

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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23:05 Підвищення тарифу на світло та відмова Китаю відвідати Саміт миру — головні новини 31 травня

Text

21:17 Голова штабного БФ 3-ї ОШБр заявив про нестачу людей на фронті

Text

18:47 Цимбалюк відповів, скільки військових пенсіонерів не стоять на обліку

Text

18:00 Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:50 Повернення військовополонених та відмова Китаю від участі у Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

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Text

14:07 Що заважає розвиватися українському бізнесу — нардеп назвав несподівану причину

Text

14:03 Пресконференція Зеленського у Швеції — прямий ефір Новини.LIVE

Text

14:00 Звернення Столтенберга — прямий ефір пресконференції генсека НАТО

Text
Новина з відео

12:59 День памʼяті у США, президентські вибори і суд над Трампом, — головні новини Америки

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10:05 Жовніренко прокоментував заборону для України бити по території РФ

Кабінет Міністрів України підняв тариф на електроенергію для населення. Водночас Китай вирішив відмовитися від участі у Глобальному саміті миру.

Про це і не тільки розповів Вадим Ярошенко у випуску Просто Новини.

Головні новини за 31 травня

  • В Україні підвищили тариф на електроенергію;
  • Майже третина українців живе у бідності через війну;
  • РФ готуються до другої фазу наступу на Харків;
  • Скільки в Україні коштує кілограм сала.

Нагадаємо, з полону російських окупантів додому вдалося повернути ще 75 українців. Серед них — воїни Збройних сил, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що наша держава повинна отримати запрошення приєднатися до НАТО на саміті в липні. Втім, західні союзники закликали главу держави не мати аж надто великих сподівань.

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Всі Новини Статті Відео
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23:05 Підвищення тарифу на світло та відмова Китаю відвідати Саміт миру — головні новини 31 травня

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23:03 Росіяни обстріляли Одесу — куди влучив ворог та скільки постраждало людей

23:02 Після іспитового терміну не прийшов до ТЦК і вдруге ухилився від мобілізації — що "світить" чоловіку

22:55 Ціни злетять в космос — чому подорожчають соціальні продукти

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22:49 Мобілізація осіб з інвалідністю в Україні — що зміниться вже з 1 червня

22:48 У Німеччині застрелили чоловіка, який влаштував різанину на антиісламському мітингу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:47 В Києві горить торгівельно-розважальний центр "Lavina Mall" — соцмережі

22:45 Ціни на АЗС змінили — скільки буде коштувати бензин завтра

22:28 Долар у банках подорожчав перед вихідними — як змінився курс

22:16 Блінкен заявив, що на липневому саміті НАТО прокладуть "міст" для вступу України

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23:05 Підвищення тарифу на світло та відмова Китаю відвідати Саміт миру — головні новини 31 травня

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21:17 Голова штабного БФ 3-ї ОШБр заявив про нестачу людей на фронті

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18:47 Цимбалюк відповів, скільки військових пенсіонерів не стоять на обліку

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18:00 Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Повернення військовополонених та відмова Китаю від участі у Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

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14:07 Що заважає розвиватися українському бізнесу — нардеп назвав несподівану причину

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14:03 Пресконференція Зеленського у Швеції — прямий ефір Новини.LIVE

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14:00 Звернення Столтенберга — прямий ефір пресконференції генсека НАТО

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Новина з відео

12:59 День памʼяті у США, президентські вибори і суд над Трампом, — головні новини Америки

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10:05 Жовніренко прокоментував заборону для України бити по території РФ