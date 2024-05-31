Підвищення тарифу на світло та відмова Китаю відвідати Саміт миру — головні новини 31 травня

Кабінет Міністрів України підняв тариф на електроенергію для населення. Водночас Китай вирішив відмовитися від участі у Глобальному саміті миру.

Про це і не тільки розповів Вадим Ярошенко у випуску Просто Новини.

Головні новини за 31 травня

В Україні підвищили тариф на електроенергію;

Майже третина українців живе у бідності через війну;

РФ готуються до другої фазу наступу на Харків;

Скільки в Україні коштує кілограм сала.

Нагадаємо, з полону російських окупантів додому вдалося повернути ще 75 українців. Серед них — воїни Збройних сил, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що наша держава повинна отримати запрошення приєднатися до НАТО на саміті в липні. Втім, західні союзники закликали главу держави не мати аж надто великих сподівань.