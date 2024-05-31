Повышение тарифа на свет и отказ Китая посетить Саммит мира — главные новости 31 мая

Кабинет министров Украины поднял тариф на электроэнергию для населения. В то же время Китай решил отказаться от участия в Глобальном саммите мира.

Об этом и не только рассказал Вадим Ярошенко в выпуске "Просто Новости".

Главные новости за 31 мая

В Украине повысили тариф на электроэнергию;

Почти треть украинцев живет в бедности из-за войны;

РФ готовятся ко второй фазе наступления на Харьков;

Сколько в Украине стоит килограмм сала?

Напомним, из плена российских кафиров домой удалось вернуть еще 75 украинцев. Среди них воины Вооруженных сил, Нацгвардии, пограничники, а также четверо гражданских.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что наше государство должно получить приглашение присоединиться к НАТО на саммите в июле. Впрочем, западные союзники призвали главу государства не иметь слишком больших надежд.