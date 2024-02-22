Підвищення тарифів на комуналку — Олег Попенко розповів в ефірі Новини.LIVE до чого готується

Гостем вечірньої студії Новини.LIVE став голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Він розповість про чергове підвищення тарифів на комунальні послуги і пояснить, скільки доведеться платити українцям.

Прямий ефір дивіться на YouTube-каналі Новини.LIVE о 21:00.

Прямий ефір Новини.

Разом із ведучим Сергієм Гулюком, Олег Попенко розібрався у ситуації із підняттям тарифів на газ, воду та світло.

До чого готуватися українцям дивіться у прямому ефірі Новини.LIVE о 21:00.

Нагадаємо, в Україні планують оновити тарифи на електричну енергію для однієї із категорій споживачів. Зміни відбудуться з 1 березня 2024 року.

В Україні планують підвищити тарифи на воду з 1 квітня. Прогнозують, що у середньому українська сім'я буде змушена платити на 40-100 гривень більше щомісяця.