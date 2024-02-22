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Підвищення тарифів на комуналку — Олег Попенко розповів в ефірі Новини.LIVE до чого готується

Підвищення тарифів на комуналку — Олег Попенко розповів в ефірі Новини.LIVE до чого готується

22 лютого 2024 р. 20:55

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20:55 Підвищення тарифів на комуналку — Олег Попенко розповів в ефірі Новини.LIVE до чого готується

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20:00 Легітимність Зеленського, друга річниця війни, блокада кордону — ефір Новини.LIVE

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19:16 Гордон розповів, де зараз перебувають його троє синів та чим вони займаються

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19:00 Яка ситуація на польському кордоні та хто стоїть за протестами — інтерв'ю з Соломчуком

Text

18:16 Велика конференція військово-політичного керівництва — чого українці очікують від зустрічі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:00 Нова тактика ЗСУ та зміни на полі бою після отримання F-16 — прямий ефір

Text

17:10 Витрати на мобілізацію — де взяти гроші та чи варто збільшувати податки

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16:26 Росіяни не планують зупинятися — що відбувається в Авдіївці

Text

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Гостем вечірньої студії Новини.LIVE став голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Він розповість про чергове підвищення тарифів на комунальні послуги і пояснить, скільки доведеться платити українцям.

Прямий ефір дивіться на YouTube-каналі Новини.LIVE о 21:00.

Прямий ефір Новини.

Разом із ведучим Сергієм Гулюком, Олег Попенко розібрався у ситуації із підняттям тарифів на газ, воду та світло.

До чого готуватися українцям дивіться у прямому ефірі Новини.LIVE о 21:00.

Нагадаємо, в Україні планують оновити тарифи на електричну енергію для однієї із категорій споживачів. Зміни відбудуться з 1 березня 2024 року.

В Україні планують підвищити тарифи на воду з 1 квітня. Прогнозують, що у середньому українська сім'я буде змушена платити на 40-100 гривень більше щомісяця.

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21:24 Деяким підприємствам дозволили бронювати понад 50% чоловіків — кого стосується

21:19 Марсель — Шахтар — стартові склади на важливий матч донеччан

21:11 Лачен назвав суму збору на морські дрони СБУ, яку вдалося зібрати за день

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

21:10 У ЄС порадили Дмитру Медведєву звернутися по допомогу до психіатра

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:00 Нова тактика ЗСУ та зміни на полі бою після отримання F-16 — прямий ефір

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15:42 FPV-дрони ЗСУ блискуче відпрацювали по окупантах на Донеччині — які результати операції

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