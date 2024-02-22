Повышение тарифов на коммуналку — Олег Попенко рассказал в эфире Новини.LIVE к чему готовится

Гостем вечерней студи Новини.LIVE стал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он рас скажет про очередной повышение тарифов на коммунальные услуги и объяснит, сколько придется платить украинцев.

Прямой эфир смотрите на YouTube-канале Новини.LIVE в 21:00.

Прямой эфир Новини.LIVE

Вместе в ведущим Сергеем Гулюком, Олег Попенко разобрался в ситуации с поднятием тарифов на газ, воду и свет.

К чему готовиться украинцам, смотрите в прямом эфире Новини.LIVE в 21:00.

Напомним, в Украине планируют обновить тарифы на электрическую энергию для одной из категорий потребителей. Изменения произойдут с 1 марта 2024 года.

В Украине планируется повысить тарифы на воду с 1 апреля. Прогнозируют, что в среднем украинская семья будет вынуждена платить на 40-100 гривен больше ежемесячно.