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Повышение тарифов на коммуналку — Олег Попенко рассказал в эфире Новини.LIVE к чему готовится

Повышение тарифов на коммуналку — Олег Попенко рассказал в эфире Новини.LIVE к чему готовится

22 февраля 2024 г. 20:55

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20:55 Повышение тарифов на коммуналку — Олег Попенко рассказал в эфире Новини.LIVE к чему готовится

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20:00 Легитимность Зеленского, вторая годовщина войны, блокада границы — эфир Новини.LIVE

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19:16 Гордон рассказал, где сейчас находятся его трое сыновей и чем они занимаются

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19:00 Какая ситуация на польской границе и кто стоит за протестами — интервью с Соломчуком

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18:16 Большая конференция военно-политического руководства — чего ожидают украинцы от встречи

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18:00 Новая тактика ВСУ и изменения на поле боя после получения F-16 — прямой эфир

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17:10 Расходы на мобилизацию — где взять деньги и стоит ли увеличивать налоги

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16:26 Россияне не планируют останавливаться — что происходит в Авдеевке

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15:42 FPV-дроны ВСУ блестяще отработали по оккупантам на Донетчине — какие результаты операции

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14:59 История повторяется — Гордон ответил, что изменится в случае смерти Путина

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Новость с видео

20:55 Повышение тарифов на коммуналку — Олег Попенко рассказал в эфире Новини.LIVE к чему готовится

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20:00 Легитимность Зеленского, вторая годовщина войны, блокада границы — эфир Новини.LIVE

Text

19:16 Гордон рассказал, где сейчас находятся его трое сыновей и чем они занимаются

Text

19:00 Какая ситуация на польской границе и кто стоит за протестами — интервью с Соломчуком

Text

18:16 Большая конференция военно-политического руководства — чего ожидают украинцы от встречи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:00 Новая тактика ВСУ и изменения на поле боя после получения F-16 — прямой эфир

Text

17:10 Расходы на мобилизацию — где взять деньги и стоит ли увеличивать налоги

Text

16:26 Россияне не планируют останавливаться — что происходит в Авдеевке

Text

15:42 FPV-дроны ВСУ блестяще отработали по оккупантам на Донетчине — какие результаты операции

Text

14:59 История повторяется — Гордон ответил, что изменится в случае смерти Путина

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Гостем вечерней студи Новини.LIVE стал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он рас скажет про очередной повышение тарифов на коммунальные услуги и объяснит, сколько придется платить украинцев.

Прямой эфир смотрите на YouTube-канале Новини.LIVE в 21:00.

Прямой эфир Новини.LIVE

Вместе в ведущим Сергеем Гулюком, Олег Попенко разобрался в ситуации с поднятием тарифов на газ, воду и свет.

К чему готовиться украинцам, смотрите в прямом эфире Новини.LIVE в 21:00.

Напомним, в Украине планируют обновить тарифы на электрическую энергию для одной из категорий потребителей. Изменения произойдут с 1 марта 2024 года.

В Украине планируется повысить тарифы на воду с 1 апреля. Прогнозируют, что в среднем украинская семья будет вынуждена платить на 40-100 гривен больше ежемесячно.

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20:33 Испанские спецслужбы считают, что к смерти Кузьминова причастен Кремль, — СМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:22 В России могут существенно увеличить изготовление ядерных бомбардировщиков — детали

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