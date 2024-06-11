Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Підвищення податків, темпи мобілізації та відставка Мустафи Найєма — ефір Ранок.LIVE arrow
Підвищення податків, темпи мобілізації та відставка Мустафи Найєма — ефір Ранок.LIVE

Підвищення податків, темпи мобілізації та відставка Мустафи Найєма — ефір Ранок.LIVE

11 червня 2024 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Підвищення податків, темпи мобілізації та відставка Мустафи Найєма — ефір Ранок.LIVE

Text

00:03 Кривущенко пояснив, чому Україні буде важко повернути Крим

10 червня 2024
Text

23:37 Магучих стала чемпіонкою, скандали з ТЦК та бронювання робітників ОПК — головні новини 10 червня

Text

22:20 Фурса спрогнозував, як мобілізація вплине на економічне зростання України

Text

21:33 Фурса пояснив, навіщо Укренерго провело тендер на закупку кондиціонерів

Text

17:45Українці банкрутують, нові ліміти на світло та дефіцит кадрів на заводах ОПК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:29 Фестиваль ЛГБТ у Києві — Камельчук прокоментував перевірку чоловіків працівниками ТЦК та поліції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:08 Тука прокоментував заборону вмикати кондиціонери для держустанов

Text

13:35 Нардеп повідомив, хто з резервістів, які оновили дані, мають право на відстрочку

Text

13:24 Нардеп розповів, як реагувала поліція на перевищення повноважень ТЦК

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

08:00 Підвищення податків, темпи мобілізації та відставка Мустафи Найєма — ефір Ранок.LIVE

Text

00:03 Кривущенко пояснив, чому Україні буде важко повернути Крим

10 червня 2024
Text

23:37 Магучих стала чемпіонкою, скандали з ТЦК та бронювання робітників ОПК — головні новини 10 червня

Text

22:20 Фурса спрогнозував, як мобілізація вплине на економічне зростання України

Text

21:33 Фурса пояснив, навіщо Укренерго провело тендер на закупку кондиціонерів

Text

17:45 Українці банкрутують, нові ліміти на світло та дефіцит кадрів на заводах ОПК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:29 Фестиваль ЛГБТ у Києві — Камельчук прокоментував перевірку чоловіків працівниками ТЦК та поліції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:08 Тука прокоментував заборону вмикати кондиціонери для держустанов

Text

13:35 Нардеп повідомив, хто з резервістів, які оновили дані, мають право на відстрочку

Text

13:24 Нардеп розповів, як реагувала поліція на перевищення повноважень ТЦК

У прямому ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 11 червня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також обговорять теми відставки Мустафи Найєма, поточну ситуацію із мобілізацією та підвищення податків в Україні.

Про це і не тільки в ефірі Ранок.LIVE у вівторок о 08:00.

Гості студії та основні теми 

Гостями студії будуть:

  •  речник УДА "Південь" Сергій Братчук;
  • нардеп, ексміністр ЖКГ Олексій Кучеренко;
  • доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов.

Серед основних тем: відставка Мустафи Найєма з поста голови Національного агентства з питань відновлення, темпи мобілізації в Україні, а також можливе підвищення податків.

Політики та спеціалісти у різних галузях даватимуть відповіді на запитання ведучих та висловлюватимуть свої думки щодо цих та інших важливих питань. 

Нагадаємо, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм у понеділок, 10 червня, написав заяву на звільнення з посади. Він пояснив, що рішення ухвалив самостійно через "системні перешкоджання".

У ЗМІ шириться інформація про те, що уряд готує податкові зміни для українців. Проте на засіданні Кабміну 7 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що це все чутки і наразі такі питання не обговорюються.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:55 Нічна атака Ізраїля по Лівану — ЦАХАЛ публікує відео удару по об'єктах "Хезболли"

08:55 Росія вдарила КАБами по Харкову — у лікарні помер один з постраждалих

08:54 В Україні зросла вартість природного газу — дані Мінекономіки

08:47 У Росії розбився винищувач Су-34

08:36 Уряд затвердив новий порядок бронювання для деяких категорій громадян — кого стосується

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:25 Відмінусували танки та літак — Генштаб оновив втрати російської армії

08:22 Пільги за кредитами для військових — хто і як може отримати

08:20 У Росії для війни в Україні вербують засуджених жінок, — The New York Times

Text

08:00 Підвищення податків, темпи мобілізації та відставка Мустафи Найєма — ефір Ранок.LIVE

07:56 Дуда підписав закон щодо змін фінансування українських біженців — подробиці

08:55 Нічна атака Ізраїля по Лівану — ЦАХАЛ публікує відео удару по об'єктах "Хезболли"

08:55 Росія вдарила КАБами по Харкову — у лікарні помер один з постраждалих

08:54 В Україні зросла вартість природного газу — дані Мінекономіки

08:47 У Росії розбився винищувач Су-34

08:36 Уряд затвердив новий порядок бронювання для деяких категорій громадян — кого стосується

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:25 Відмінусували танки та літак — Генштаб оновив втрати російської армії

08:22 Пільги за кредитами для військових — хто і як може отримати

08:20 У Росії для війни в Україні вербують засуджених жінок, — The New York Times

07:56 Дуда підписав закон щодо змін фінансування українських біженців — подробиці

07:53 В Україні переглянули тарифи ЖКГ — на що зросли ціни

Новина з відео

05:39 В Україні різко росте кількість нападів на ТЦК, а до "полювання" на ухилянтів хочуть долучити собак

10 червня 2024
Ексклюзив

23:02 Відключення світла триватимуть 2-3 роки, — всі проблеми в енергетиці України

20:15 Наскільки безпечні одеські пляжі та яка вартість послуг на них — інспекція Новини.LIVE

14:22 Apple збирається створити власний ШІ — це назавжди змінить iPhone

04:47 Відключення світла в Україні — наскільки здорожчали EcoFlow та інші зарядні станції

9 червня 2024

05:40 Блекаути в Україні — наскільки зросли ціни на генератори та скільки вони зараз коштують

8 червня 2024

05:42 Ukraine Focus передасть Україні 50 машин швидкої допомоги — велике інтерв'ю з засновником

7 червня 2024
Ексклюзив

07:18 Стало відомо, на скільки подорожчає продуктовий кошик в Одесі після підвищення тарифів

Ексклюзив

06:44 Український військовий розповів про жахіття перебування у тюрмах РФ

6 червня 2024
Ексклюзив

19:51 Підрив Каховської ГЕС та збитки на трильйони гривень, — велике інтерв'ю про екоцид в Україні

Text

08:00 Підвищення податків, темпи мобілізації та відставка Мустафи Найєма — ефір Ранок.LIVE

Text

00:03 Кривущенко пояснив, чому Україні буде важко повернути Крим

10 червня 2024
Text

23:37 Магучих стала чемпіонкою, скандали з ТЦК та бронювання робітників ОПК — головні новини 10 червня

Text

22:20 Фурса спрогнозував, як мобілізація вплине на економічне зростання України

Text

21:33 Фурса пояснив, навіщо Укренерго провело тендер на закупку кондиціонерів

Text

17:45 Українці банкрутують, нові ліміти на світло та дефіцит кадрів на заводах ОПК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:29 Фестиваль ЛГБТ у Києві — Камельчук прокоментував перевірку чоловіків працівниками ТЦК та поліції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:08 Тука прокоментував заборону вмикати кондиціонери для держустанов

Text

13:35 Нардеп повідомив, хто з резервістів, які оновили дані, мають право на відстрочку

Text

13:24 Нардеп розповів, як реагувала поліція на перевищення повноважень ТЦК