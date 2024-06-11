Підвищення податків, темпи мобілізації та відставка Мустафи Найєма — ефір Ранок.LIVE

У прямому ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 11 червня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також обговорять теми відставки Мустафи Найєма, поточну ситуацію із мобілізацією та підвищення податків в Україні.
Про це і не тільки в ефірі Ранок.LIVE у вівторок о 08:00.
Гості студії та основні теми
Гостями студії будуть:
- речник УДА "Південь" Сергій Братчук;
- нардеп, ексміністр ЖКГ Олексій Кучеренко;
- доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов.
Серед основних тем: відставка Мустафи Найєма з поста голови Національного агентства з питань відновлення, темпи мобілізації в Україні, а також можливе підвищення податків.
Політики та спеціалісти у різних галузях даватимуть відповіді на запитання ведучих та висловлюватимуть свої думки щодо цих та інших важливих питань.
Нагадаємо, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм у понеділок, 10 червня, написав заяву на звільнення з посади. Він пояснив, що рішення ухвалив самостійно через "системні перешкоджання".
У ЗМІ шириться інформація про те, що уряд готує податкові зміни для українців. Проте на засіданні Кабміну 7 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що це все чутки і наразі такі питання не обговорюються.