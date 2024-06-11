Повышение налогов, темпы мобилизации и отставка Мустафы Найема — эфир Ранок.LIVE

В прямом эфире Ранок.LIVE во вторник, 11 июня, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также обсудят темы отставки Мустафы Найема, текущую ситуацию с мобилизацией и повышение налогов в Украине.

Об этом и не только в эфире Ранок.LIVE во вторник в 08:00.

Гости студии и основные темы

Гостями студии будут:

спикер УГА "Юг" Сергей Братчук;

нардеп, эксминистр ЖКХ Алексей Кучеренко;

доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов.

Среди основных тем: отставка Мустафы Найема с поста председателя Национального агентства по восстановлению, темпы мобилизации в Украине, а также возможное повышение налогов.

Политики и специалисты в разных областях будут давать ответы на вопросы ведущих и высказывать свои мнения по этим и другим важным вопросам.

Напомним, глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем в понедельник, 10 июня, написал заявление на увольнение с должности. Он пояснил, что решение принял самостоятельно из-за "системных препятствий".

В СМИ распространяется информация о том, что правительство готовит налоговые изменения для украинцев. Однако на заседании Кабмина 7 июня премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что это все слухи и пока такие вопросы не обсуждаются.