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Повышение налогов, темпы мобилизации и отставка Мустафы Найема — эфир Ранок.LIVE

Повышение налогов, темпы мобилизации и отставка Мустафы Найема — эфир Ранок.LIVE

11 июня 2024 г. 8:00

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08:00 Повышение налогов, темпы мобилизации и отставка Мустафы Найема — эфир Ранок.LIVE

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08:00 Повышение налогов, темпы мобилизации и отставка Мустафы Найема — эфир Ранок.LIVE

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23:37 Магучих стала чемпионкой, скандалы с ТЦК и бронирование работников ОПК — главные новости 10 июня

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22:20 Фурса спрогнозировал, как мобилизация повлияет на экономический рост Украины

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21:33 Фурса объяснил, зачем Укрэнерго провело тендер на закупку кондиционеров

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17:45 Украинцы банкротятся, новые лимиты на свет и дефицит кадров на заводах ОПК — эфир Вечір.LIVE

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В прямом эфире Ранок.LIVE во вторник, 11 июня, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также обсудят темы отставки Мустафы Найема, текущую ситуацию с мобилизацией и повышение налогов в Украине.

Об этом и не только в эфире Ранок.LIVE во вторник в 08:00.

Гости студии и основные темы

Гостями студии будут:

  • спикер УГА "Юг" Сергей Братчук;
  • нардеп, эксминистр ЖКХ Алексей Кучеренко;
  • доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов.

Среди основных тем: отставка Мустафы Найема с поста председателя Национального агентства по восстановлению, темпы мобилизации в Украине, а также возможное повышение налогов.

Политики и специалисты в разных областях будут давать ответы на вопросы ведущих и высказывать свои мнения по этим и другим важным вопросам.

Напомним, глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем в понедельник, 10 июня, написал заявление на увольнение с должности. Он пояснил, что решение принял самостоятельно из-за "системных препятствий".

В СМИ распространяется информация о том, что правительство готовит налоговые изменения для украинцев. Однако на заседании Кабмина 7 июня премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что это все слухи и пока такие вопросы не обсуждаются.

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07:50 Оккупанты атаковали Запорожье с воздуха и артиллерией — три человека ранены

07:20 В Минобороны рассказали, какие надбавки получают военные ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:44 Совместный фронт — может ли жена пойти служить в ВСУ вместе с мужем

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