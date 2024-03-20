Підсумки "Рамштайну-20" та проблема з Taurus — ефір Новини.LIVE

Німецький Бундестаг вкотре відмовив у постачанні крилатих ракет Taurus в Україну. А у вівторок, 19 березня, відбулося 20 засідання у форматі "Рамштайн".
Про це і не тільки поговорять о 19.15 в ефірі Вечір.LIVE.
Про що ефір
Гостем студії Новини.LIVE став експерт з озброєння, головний редактор Defense Express Олег Катков.
Разом з ведучою Діною Бернацькою обговорять:
- підсумки Рамштайн — що отримає Україна;
- постачання Бельгією бронеавтомобілів;
- блокування Чорного моря для РФ;
- головні особливості німецької крилатої ракети TAURUS.
Нагадаємо, Зеленський підбив підсумки чергового засідання у форматі "Рамштайн". За результатами зустрічі будуть нові оборонні пакети від партнерів, зокрема дефіцитна артилерія.
Також ми писали, що керівна партія Німеччини підтримала постачання ракет Taurus Україні.