Підсумки "Рамштайну-20" та проблема з Taurus — ефір Новини.LIVE

Німецький Бундестаг вкотре відмовив у постачанні крилатих ракет Taurus в Україну. А у вівторок, 19 березня, відбулося 20 засідання у форматі "Рамштайн".

Про це і не тільки поговорять о 19.15 в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Гостем студії Новини.LIVE став експерт з озброєння, головний редактор Defense Express Олег Катков.

Разом з ведучою Діною Бернацькою обговорять:

підсумки Рамштайн — що отримає Україна;

постачання Бельгією бронеавтомобілів;

блокування Чорного моря для РФ;

головні особливості німецької крилатої ракети TAURUS.

Нагадаємо, Зеленський підбив підсумки чергового засідання у форматі "Рамштайн". За результатами зустрічі будуть нові оборонні пакети від партнерів, зокрема дефіцитна артилерія.

Також ми писали, що керівна партія Німеччини підтримала постачання ракет Taurus Україні.