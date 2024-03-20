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Підсумки "Рамштайну-20" та проблема з Taurus — ефір Новини.LIVE

Підсумки "Рамштайну-20" та проблема з Taurus — ефір Новини.LIVE

20 березня 2024 р. 19:11

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19:11 Підсумки "Рамштайну-20" та проблема з Taurus — ефір Новини.LIVE

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19:11 Підсумки "Рамштайну-20" та проблема з Taurus — ефір Новини.LIVE

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18:38 Аграрний експерт пояснив, чому Польща та Франція обмежують українську агропродукцію

Text

17:56 Фейкові вибори в Росії та рейди добровольців у прикордонні — ефір Новини.LIVE

Text

16:27 Політолог розповів, де зараз виробляють боєприпаси для потреб України

Text

15:03 Монополія телемарафону шкодить розвитку українського телебачення — експерти пояснили що не так

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:15 Нардеп назвав загрози для податкової системи у разі мобілізації всіх чоловіків

Text

13:20 Усього 1% ВПО змогли отримати тимчасове житло — нардеп розповів у чому проблема

Text

12:05 Нардеп розповів, скільки правок до законопроєкту про мобілізацію комітет розглянув

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Німецький Бундестаг вкотре відмовив у постачанні крилатих ракет Taurus в Україну. А у вівторок, 19 березня, відбулося 20 засідання у форматі "Рамштайн".

Про це і не тільки поговорять о 19.15 в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Гостем студії Новини.LIVE став експерт з озброєння, головний редактор Defense Express Олег Катков.

Разом з ведучою Діною Бернацькою обговорять:

  • підсумки Рамштайн — що отримає Україна;
  • постачання Бельгією бронеавтомобілів;
  • блокування Чорного моря для РФ;
  • головні особливості німецької крилатої ракети TAURUS.

Нагадаємо, Зеленський підбив підсумки чергового засідання у форматі "Рамштайн". За результатами зустрічі будуть нові оборонні пакети від партнерів, зокрема дефіцитна артилерія.

Також ми писали, що керівна партія Німеччини підтримала постачання ракет Taurus Україні.

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19:17 У Києві відбулося нагородження сотні жінок, яких відзначили за лідерство і силу

19:15 Черги на кордоні увечері — на яких пунктах пропуску доведеться почекати

19:00 Одеська кіностудія сьогодні — що чекає на українського глядача

18:46 На Черкащині затримали зловмисників, які намагалися вбити суддю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:45 На Одесу треба йти через Запоріжжя —  у ДНР мріють про захоплення міста

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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