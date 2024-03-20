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Итоги "Рамштайна-20" и проблема с Taurus — эфир Новини.LIVE

Итоги "Рамштайна-20" и проблема с Taurus — эфир Новини.LIVE

20 марта 2024 г. 19:11

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19:11 Итоги "Рамштайна-20" и проблема с Taurus — эфир Новини.LIVE

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18:38 Аграрный эксперт объяснил, почему Польша и Франция ограничивают украинскую агропродукцию

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17:56 Фейковые выборы в России и рейды добровольцев в пограничные — эфир Новини.LIVE

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16:27 Политолог рассказал, где сейчас производят боеприпасы для нужд Украины

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14:15 Нардеп назвал угрозы для налоговой системы в случае мобилизации всех мужчин

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13:20 Всего 1% ВПЛ смогли получить временное жилье — нардеп рассказал в чем проблема

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12:05 Нардеп рассказал, сколько правок к законопроекту о мобилизации комитет рассмотрел

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09:44 Политолог объяснил, как промедление с законом о мобилизации демотивирует союзников Украины

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08:00 Шмигаль рассказал, когда ВСУ получат достаточно боеприпасов — оценка экспертов в эфире Новини.LIVE

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19:11 Итоги "Рамштайна-20" и проблема с Taurus — эфир Новини.LIVE

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18:38 Аграрный эксперт объяснил, почему Польша и Франция ограничивают украинскую агропродукцию

Text

17:56 Фейковые выборы в России и рейды добровольцев в пограничные — эфир Новини.LIVE

Text

16:27 Политолог рассказал, где сейчас производят боеприпасы для нужд Украины

Text

15:03 Монополия телемарафона вредит развитию украинского телевидения — эксперты объяснили, что не так

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:15 Нардеп назвал угрозы для налоговой системы в случае мобилизации всех мужчин

Text

13:20 Всего 1% ВПЛ смогли получить временное жилье — нардеп рассказал в чем проблема

Text

12:05 Нардеп рассказал, сколько правок к законопроекту о мобилизации комитет рассмотрел

Text

09:44 Политолог объяснил, как промедление с законом о мобилизации демотивирует союзников Украины

Text

08:00 Шмигаль рассказал, когда ВСУ получат достаточно боеприпасов — оценка экспертов в эфире Новини.LIVE

Немецкий Бундестаг в очередной раз отказал в поставках крылатых ракет Taurus в Украину. А во вторник, 19 марта, прошло 20 заседание в формате "Рамштайн".

Об этом и не только поговорят в 19.15 в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Гостем студии Новини.LIVE стал эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой обсудят:

  • итоги Рамштайн — что получит Украина;
  • снабжение Бельгией бронеавтомобилей;
  • блокировка Черного моря для РФ;
  • главные особенности германской крылатой ракеты TAURUS.

Напомним, Зеленский подвел итоги очередного заседания в формате "Рамштайн". По результатам встречи последуют новые оборонные пакеты от партнеров, в том числе дефицитная артиллерия.

Также мы писали, что руководящая партия Германии поддержала поставки ракет Taurus Украине.

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19:00 Одесская киностудия сегодня — что ждет украинского зрителя

18:46 В Черкасской области задержаны злоумышленники, пытавшиеся убить судью

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:45 В Одессу нужно идти через Запорожье — в ДНР мечтают о захвате города

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