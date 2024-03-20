Итоги "Рамштайна-20" и проблема с Taurus — эфир Новини.LIVE

Немецкий Бундестаг в очередной раз отказал в поставках крылатых ракет Taurus в Украину. А во вторник, 19 марта, прошло 20 заседание в формате "Рамштайн".

Об этом и не только поговорят в 19.15 в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Гостем студии Новини.LIVE стал эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой обсудят:

итоги Рамштайн — что получит Украина;

снабжение Бельгией бронеавтомобилей;

блокировка Черного моря для РФ;

главные особенности германской крылатой ракеты TAURUS.

Напомним, Зеленский подвел итоги очередного заседания в формате "Рамштайн". По результатам встречи последуют новые оборонные пакеты от партнеров, в том числе дефицитная артиллерия.

Также мы писали, что руководящая партия Германии поддержала поставки ракет Taurus Украине.