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Підсумки першого дня саміту НАТО у Вашингтоні — деталі від Новини.LIVE

Підсумки першого дня саміту НАТО у Вашингтоні — деталі від Новини.LIVE

10 липня 2024 р. 11:56

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08:00 Влучання ракет по столиці та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

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17:57 Мешканці зруйнованого будинку на Сирці можуть залишитися без нового житла

Text

17:27 Нові подробиці атаки на "Охматдит" та засідання Радбезу ООН — ефір Новини.LIVE

Text

13:19 Різке зростання тарифів на воду та позачерговий Радбез ООН через атаки РФ — ефір День.LIVE

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07:19 Наслідки масованої ракетної атаки та початок саміту НАТО — ефір Новини.LIVE

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00:02 Атака на "Охматдит" — в ДСНС заявили, що навіть їх досвід не передбачить терміни розбору завалів

8 липня 2024
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17:50 Удар по Охматдиту та нова російська тактика запуску дронів — ефір Вечір.LIVE

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14:21 Наслідки ракетної атаки на Київ та відключення світла в умовах аномальної спеки — ефір День.LIVE

У Вашингтоні Сполучених Штатів Америки у середу, 10 липня, відбувся перший день саміту Північноатлантичного Альянсу. Цього року захід став ювілейним — 75-м.

Про це розповіла кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Саміт НАТО у Вашингтоні

"Закінчився перший день ювілейного 75-го саміту НАТО у Вашингтоні. Саме тут збираються делегації з різних країн світу", — сказала журналістка.

За її словами, протягом цих кількох днів в межах саміту відбудуться дуже багато односторонніх та двосторонніх зустрічей, на яких обговорять питання світової безпеки. Також ймовірно серед тем будуть зміни світової та безпекової політики.

Бойчук розповіла, що за підсумками першого дня держсекретар США Ентоні Блінкен провів низку двосторонніх зустрічей. Зокрема, з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Блінкен зі своєї сторони подякував Україні за стійкість, а Кулеба подякував США за допомогу. Також відбулися кілька пресконференцій Столтенберга, на яких роз'яснювали моменти, що стосувалися і зустрічей і української безпеки та питання російської агресії.

Крім того, цьогоріч на саміті цілий день буде присвячений українському питанню, ціла панель — на ній обговорять війну в Україні.

Журналістка зауважила, що цього року Україна отримає "міст до НАТО" і це буде такий початок шляху країни до Альянсу.

Раніше стало відомо, що у проєкті спільного комюніке саміту характеризують шлях України в НАТО як "незворотній".

Також представник Білого дому заявив, що на саміті НАТО США оголосять про нові кроки для зміцнення ППО та військових можливостей України. 

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12:15 У КМВА проінформували щодо відновлення пошкоджених об'єктів внаслідок ракетних ударів

11:50 Вночі українські захисники збили 14 "шахедів"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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