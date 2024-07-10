Підсумки першого дня саміту НАТО у Вашингтоні — деталі від Новини.LIVE

У Вашингтоні Сполучених Штатів Америки у середу, 10 липня, відбувся перший день саміту Північноатлантичного Альянсу. Цього року захід став ювілейним — 75-м.

Про це розповіла кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Саміт НАТО у Вашингтоні

"Закінчився перший день ювілейного 75-го саміту НАТО у Вашингтоні. Саме тут збираються делегації з різних країн світу", — сказала журналістка.

За її словами, протягом цих кількох днів в межах саміту відбудуться дуже багато односторонніх та двосторонніх зустрічей, на яких обговорять питання світової безпеки. Також ймовірно серед тем будуть зміни світової та безпекової політики.

Бойчук розповіла, що за підсумками першого дня держсекретар США Ентоні Блінкен провів низку двосторонніх зустрічей. Зокрема, з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Блінкен зі своєї сторони подякував Україні за стійкість, а Кулеба подякував США за допомогу. Також відбулися кілька пресконференцій Столтенберга, на яких роз'яснювали моменти, що стосувалися і зустрічей і української безпеки та питання російської агресії.

Крім того, цьогоріч на саміті цілий день буде присвячений українському питанню, ціла панель — на ній обговорять війну в Україні.

Журналістка зауважила, що цього року Україна отримає "міст до НАТО" і це буде такий початок шляху країни до Альянсу.

Раніше стало відомо, що у проєкті спільного комюніке саміту характеризують шлях України в НАТО як "незворотній".

Також представник Білого дому заявив, що на саміті НАТО США оголосять про нові кроки для зміцнення ППО та військових можливостей України.