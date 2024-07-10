Итоги первого дня саммита НАТО в Вашингтоне — подробности от Новини.LIVE

В Вашингтоне Соединенных Штатов Америки в среду, 10 июля, состоялся первый день саммита Североатлантического Альянса. В этом году мероприятие стало юбилейным — 75-м.

Об этом рассказала корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Саммит НАТО в Вашингтоне

"Закончился первый день юбилейного 75-го саммита НАТО в Вашингтоне. Именно здесь собираются делегации из разных стран мира", — сказала журналистка.

По ее словам, в течение нескольких дней в рамках саммита состоятся очень много односторонних и двусторонних встреч, на которых обсудят вопросы мировой безопасности. Также вероятно среди тем будут изменения мировой политики и политики безопасности.

Бойчук рассказала, что по итогам первого дня госсекретарь США Энтони Блинкен провел ряд двусторонних встреч. В частности, с генсеком НАТО Енсом Столтенбергом и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Блинкен со своей стороны поблагодарил Украину за стойкость, а Кулеба поблагодарил США за помощь. Также состоялись несколько пресс-конференций Столтенберга, на которых разъясняли моменты, касающиеся встреч и украинской безопасности и вопроса российской агрессии.

Кроме того, на саммите в этом году целый день будет посвящен украинскому вопросу, целая панель — на ней обсудят войну в Украине.

Журналистка отметила, что в этом году Украина получит "мост в НАТО" и это будет такое начало пути страны в Альянс.

Ранее стало известно, что в проекте совместного коммюнике саммита характеризуют путь Украины в НАТО как "необратимый".

Также представитель Белого дома заявил, что на саммите НАТО США объявят о новых шагах по укреплению ПВО и военных возможностей Украины.