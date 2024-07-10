Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Итоги первого дня саммита НАТО в Вашингтоне — подробности от Новини.LIVE arrow
Итоги первого дня саммита НАТО в Вашингтоне — подробности от Новини.LIVE

Итоги первого дня саммита НАТО в Вашингтоне — подробности от Новини.LIVE

10 июля 2024 г. 11:56

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:56 Итоги первого дня саммита НАТО в Вашингтоне — подробности от Новини.LIVE

Text

08:00 Попадание ракет по столице и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE

9 июля 2024
Text

17:57 Жители разрушенного дома на Сырце могут остаться без нового жилья

Text

17:27 Новые подробности атаки на "Охматдет" и заседание Совбеза ООН — эфир Новини.LIVE

Text

13:19 Резкий рост тарифов на воду и внеочередной Совбез ООН из-за атак РФ — эфир День.LIVE

Text

07:19 Последствия массированной ракетной атаки и начало саммита НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

00:02 Атака на "Охматдет" — в ГСЧС заявили, что даже их опыт не спрогнозирует сроки разбора завалов

8 июля 2024
Text

17:50 Удар по Охматдету и новая российская тактика запуска дронов — эфир Вечір.LIVE

Text

14:21 Последствия ракетной атаки на Киев и отключения света в условиях аномальной жары — эфир День.LIVE

Text

08:00 Отключение света из-за аномальной жары и анонс "миссии мира" Венгрией — эфир Ранок.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

11:56 Итоги первого дня саммита НАТО в Вашингтоне — подробности от Новини.LIVE

Text

08:00 Попадание ракет по столице и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE

9 июля 2024
Text

17:57 Жители разрушенного дома на Сырце могут остаться без нового жилья

Text

17:27 Новые подробности атаки на "Охматдет" и заседание Совбеза ООН — эфир Новини.LIVE

Text

13:19 Резкий рост тарифов на воду и внеочередной Совбез ООН из-за атак РФ — эфир День.LIVE

Text

07:19 Последствия массированной ракетной атаки и начало саммита НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

00:02 Атака на "Охматдет" — в ГСЧС заявили, что даже их опыт не спрогнозирует сроки разбора завалов

8 июля 2024
Text

17:50 Удар по Охматдету и новая российская тактика запуска дронов — эфир Вечір.LIVE

Text

14:21 Последствия ракетной атаки на Киев и отключения света в условиях аномальной жары — эфир День.LIVE

Text

08:00 Отключение света из-за аномальной жары и анонс "миссии мира" Венгрией — эфир Ранок.LIVE

В Вашингтоне Соединенных Штатов Америки в среду, 10 июля, состоялся первый день саммита Североатлантического Альянса. В этом году мероприятие стало юбилейным — 75-м.

Об этом рассказала корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Саммит НАТО в Вашингтоне

"Закончился первый день юбилейного 75-го саммита НАТО в Вашингтоне. Именно здесь собираются делегации из разных стран мира", — сказала журналистка.

По ее словам, в течение нескольких дней в рамках саммита состоятся очень много односторонних и двусторонних встреч, на которых обсудят вопросы мировой безопасности. Также вероятно среди тем будут изменения мировой политики и политики безопасности.

Бойчук рассказала, что по итогам первого дня госсекретарь США Энтони Блинкен провел ряд двусторонних встреч. В частности, с генсеком НАТО Енсом Столтенбергом и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Блинкен со своей стороны поблагодарил Украину за стойкость, а Кулеба поблагодарил США за помощь. Также состоялись несколько пресс-конференций Столтенберга, на которых разъясняли моменты, касающиеся встреч и украинской безопасности и вопроса российской агрессии.

Кроме того, на саммите в этом году целый день будет посвящен украинскому вопросу, целая панель — на ней обсудят войну в Украине.

Журналистка отметила, что в этом году Украина получит "мост в НАТО" и это будет такое начало пути страны в Альянс.

Ранее стало известно, что в проекте совместного коммюнике саммита характеризуют путь Украины в НАТО как "необратимый".

Также представитель Белого дома заявил, что на саммите НАТО США объявят о новых шагах по укреплению ПВО и военных возможностей Украины.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

12:19 В России рекордно повысят налоги — как изменятся требования

12:18 Месть ценой в жизнь — в Одессе избили мужчину и выбросили под подъезд

12:15 В КГВА проинформировали о восстановлении поврежденных объектов в результате ракетных ударов

Text

11:56 Итоги первого дня саммита НАТО в Вашингтоне — подробности от Новини.LIVE

11:50 Ночью украинские защитники сбили 14 "шахедов"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:47 В Одессе уничтожили склон ради дороги к дому — подробности

11:43 Налоговые декларации в Австрии — что следует знать в 2024 году

11:30 Из Украины пытались вывезти скрипку Страдивари

11:21 Удар ракетой по Охматдету — в Китае цинично прокомментировали трагедию

11:14 Новый поезд из столицы успешно прибыл в Одессу

12:19 В России рекордно повысят налоги — как изменятся требования

12:18 Месть ценой в жизнь — в Одессе избили мужчину и выбросили под подъезд

12:15 В КГВА проинформировали о восстановлении поврежденных объектов в результате ракетных ударов

11:50 Ночью украинские защитники сбили 14 "шахедов"

11:47 В Одессе уничтожили склон ради дороги к дому — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:43 Налоговые декларации в Австрии — что следует знать в 2024 году

11:30 Из Украины пытались вывезти скрипку Страдивари

11:21 Удар ракетой по Охматдету — в Китае цинично прокомментировали трагедию

11:14 Новый поезд из столицы успешно прибыл в Одессу

11:04 Дроновая атака на энергосистему — в Укрэнерго ответили, повлияет ли это на графики

06:40 В Украине стремительно дорожает золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в Украине

9 июля 2024
Эксклюзив

18:47 Опасное наследие СССР на Одесчине — как утилизируют химикаты

06:40 Цены за 1 кг меди в июле — сколько стоит сдать цветные металлы в Украине

05:43 Наши в Forbes — история украинцев, попавших в азиатский список 30 до тридцати

8 июля 2024

06:03 Горючее будет дорожать — сколько будем платить за бензин и как это ударит по всем ценам

7 июля 2024

06:38 Цены растут — на сколько подорожали генераторы в Украине и дешевле ли их покупать за границей

Эксклюзив

05:10 Как найти рабочие пункты несокрушимости во Львове — проверенные адреса не сломавшихся пунктов

6 июля 2024

19:13 Оккупированный Бахмут — сколько людей уехало из почти уничтоженного города

Эксклюзив

04:19 Кулинарная дипломатия — как украинцы популяризируют национальные блюда в Японии

5 июля 2024
Эксклюзив

19:46 В Генпрокуратуре рассказали о массовых преступлениях РФ в Украине

Text

11:56 Итоги первого дня саммита НАТО в Вашингтоне — подробности от Новини.LIVE

Text

08:00 Попадание ракет по столице и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE

9 июля 2024
Text

17:57 Жители разрушенного дома на Сырце могут остаться без нового жилья

Text

17:27 Новые подробности атаки на "Охматдет" и заседание Совбеза ООН — эфир Новини.LIVE

Text

13:19 Резкий рост тарифов на воду и внеочередной Совбез ООН из-за атак РФ — эфир День.LIVE

Text

07:19 Последствия массированной ракетной атаки и начало саммита НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

00:02 Атака на "Охматдет" — в ГСЧС заявили, что даже их опыт не спрогнозирует сроки разбора завалов

8 июля 2024
Text

17:50 Удар по Охматдету и новая российская тактика запуска дронов — эфир Вечір.LIVE

Text

14:21 Последствия ракетной атаки на Киев и отключения света в условиях аномальной жары — эфир День.LIVE

Text

08:00 Отключение света из-за аномальной жары и анонс "миссии мира" Венгрией — эфир Ранок.LIVE