Підприємець Ігор НІконов розповів, як змінилися його статки після початку вторгнення

Мільйонер Ігор Ніконов, власник девелоперської компанії KAN Development став учасником нового інтервʼю на YouTube каналі журналістки Раміни Есхакзай. Зокрема, він розповів про те, як змінилися його статки після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України.

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Статки мільйонера після початку вторгнення РФ

"У багато разів змінилося. Наприклад "101 Tower", я співвласник цієї будівлі, було зруйновано. Вона оцінювалася у понад 100 мільйонів доларів, але зараз вона нічого не коштує", — розповів Ніконов.

При цьому мільйонер зазначив, що він і його команда працюють не заради грошей.

"Вони як інструмент, щоб щось побудувати, створити. Тому, з моїм колегами ми давно можемо не працювати, але в чому тоді сенс життя?", — задав риторичне питання бізнесмен.

Ніконов розповів, що разом зі своїми компаньйонами він вирішив зробити мережу освітніх закладів.

"Приємна мета, яка тобою рухає, щоб ти працював і заробляв гроші в інших галузях", — розповів Ніконов.

Раніше Ніконов пояснив, чому повномасштабне вторгнення Росії ніяк не вплинуло на вартість придбання житла у Києві.

Нагадаємо, упродовж останніх шести місяців ціни на оренду квартир у містах-мільйонниках підвищились не більше ніж на 8%.