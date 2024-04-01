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Підприємець Ігор НІконов розповів, як змінилися його статки після початку вторгнення

Підприємець Ігор НІконов розповів, як змінилися його статки після початку вторгнення

01 квітня 2024 р. 22:59

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22:59 Підприємець Ігор НІконов розповів, як змінилися його статки після початку вторгнення

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22:41 Коли буде ухвалено законопроєкт про мобілізацію — відповідь нардепа

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21:40 Кому загрожує мобілізація без повісток — пояснення експерта

Text

20:44 Український воїн розповів подробиці звільнення Київщини від окупантів

Text

19:18 Чим відрізняються російські атаки по Україні від торішніх — відповідь експерта

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:55 Новий пакет допомоги США та що отримає Україна — ефір Новини.LIVE

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18:11 Експерт розповів, кого з силовиків очікує відстрочка від мобілізації

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Мільйонер Ігор Ніконов, власник девелоперської компанії KAN Development став учасником нового інтервʼю на YouTube каналі журналістки Раміни Есхакзай. Зокрема, він розповів про те, як змінилися його статки після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України.

Подивитися інтерв'ю можна за посиланням

Статки мільйонера після початку вторгнення РФ

"У багато разів змінилося. Наприклад "101 Tower", я співвласник цієї будівлі, було зруйновано. Вона оцінювалася у понад 100 мільйонів доларів, але зараз вона нічого не коштує", — розповів Ніконов.

При цьому мільйонер зазначив, що він і його команда працюють не заради грошей.

"Вони як інструмент, щоб щось побудувати, створити. Тому, з моїм колегами ми давно можемо не працювати, але в чому тоді сенс життя?", — задав риторичне питання бізнесмен.

Ніконов розповів, що разом зі своїми компаньйонами він вирішив зробити мережу освітніх закладів.

"Приємна мета, яка тобою рухає, щоб ти працював і заробляв гроші в інших галузях", — розповів Ніконов.

Раніше Ніконов пояснив, чому повномасштабне вторгнення Росії ніяк не вплинуло на вартість придбання житла у Києві.

Нагадаємо, упродовж останніх шести місяців ціни на оренду квартир у містах-мільйонниках підвищились не більше ніж на 8%. 

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