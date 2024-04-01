Предприниматель Игорь Никонов рассказал, как изменилось его состояние после начала вторжения

Миллионер Игорь Никонов, владелец девелоперской компании KAN Development стал участником нового интервью на YouTube канале журналистки Рамины Эсхакзай. В частности, он рассказал о том, как изменилось его состояние после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

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Состояние миллионера после начала вторжения РФ

"Во много раз изменилось. Например "101 Tower", я совладелец этого здания, был разрушен. Оно оценивалось более чем в 100 миллионов долларов, но сейчас оно ничего не стоит", — рассказал Никонов.

При этом миллионер отметил, что он и его команда работают не ради денег.

"Они как инструмент, чтобы что-то построить, создать. Поэтому с моими коллегами мы давно можем не работать, но в чем тогда смысл жизни?", — задал риторический вопрос бизнесмен.

Никонов рассказал, что вместе со своими компаньонами он решил сделать сеть образовательных заведений.

"Приятная цель, которая тобой двигает, чтобы ты работал и зарабатывал деньги в других отраслях", — рассказал Никонов.

Ранее Никонов объяснил, почему полномасштабное вторжение России никак не повлияло на стоимость приобретения жилья в Киеве.

Напомним, за последние шесть месяцев цены на аренду квартир в городах-миллионниках повысились не более чем на 8%.