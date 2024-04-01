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Предприниматель Игорь Никонов рассказал, как изменилось его состояние после начала вторжения

Предприниматель Игорь Никонов рассказал, как изменилось его состояние после начала вторжения

1 апреля 2024 г. 22:59

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22:59 Предприниматель Игорь Никонов рассказал, как изменилось его состояние после начала вторжения

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19:18 Чем отличаются российские атаки по Украине от прошлогодних — ответ эксперта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:55 Новый пакет помощи США и что получит Украина — эфир Новини.LIVE

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18:11 Эксперт рассказал, кого из силовиков ожидает отсрочка от мобилизации

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Миллионер Игорь Никонов, владелец девелоперской компании KAN Development стал участником нового интервью на YouTube канале журналистки Рамины Эсхакзай. В частности, он рассказал о том, как изменилось его состояние после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Посмотреть интервью можно по ссылке.

Состояние миллионера после начала вторжения РФ

"Во много раз изменилось. Например "101 Tower", я совладелец этого здания, был разрушен. Оно оценивалось более чем в 100 миллионов долларов, но сейчас оно ничего не стоит", — рассказал Никонов.

При этом миллионер отметил, что он и его команда работают не ради денег.

"Они как инструмент, чтобы что-то построить, создать. Поэтому с моими коллегами мы давно можем не работать, но в чем тогда смысл жизни?", — задал риторический вопрос бизнесмен.

Никонов рассказал, что вместе со своими компаньонами он решил сделать сеть образовательных заведений.

"Приятная цель, которая тобой двигает, чтобы ты работал и зарабатывал деньги в других отраслях", — рассказал Никонов.

Ранее Никонов объяснил, почему полномасштабное вторжение России никак не повлияло на стоимость приобретения жилья в Киеве.

Напомним, за последние шесть месяцев цены на аренду квартир в городах-миллионниках повысились не более чем на 8%.

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23:09 В ВС рассказали, как украинские военные применяют РЭБ против ракет и ударных дронов

23:01 На гранитном карьере в Винницкой области погиб ребенок — что произошло

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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