Підняття тарифів таки буде — експерт пояснив, чи допоможе це відновити енергосистему

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що Міністерство енергетики таки дійсно розглядає питання про підвищення тарифів на електроенергію. Однак, на думку експерта, такий крок навряд чи дозволить відновити пошкоджені об'єкти енергосистеми.

Про це Попенко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Підвищення тарифів на електроенергію

"Міненерго розглядає питання підняття тарифів на електроенергію. Вони зараз роблять розрахунки, — сказав Попенко, коментуючи підняття тарифів.

Однак, він додав, що таке підняття цін на електроенергію не допоможе швидше відновити енергетичну інфраструктуру. По-перше, на його думку, у світовій практиці відсутній подібний досвід. До того ж коштів на це потрібно в десятки разів більше, самих лише податків не вистачить.

"Я вважаю, що піднімати зараз тарифи під лозунгом відновлення енергетичної інфраструктури — це посміятись над людьми", — сказав Попенко.

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом була і Київщина. Там РФ повністю знищила Трипільську ТЕС у місті Українка.

У зв'язку з цим ''Центренерго'' втратило 100% своєї генерації. Однак у відомстві заявили, що відновити об'єкт можливо й розповіли, що для цього потрібно.