Поднятие тарифов таки будет — эксперт объяснил, поможет ли это восстановить энергосистему

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что Министерство энергетики действительно рассматривает вопрос о повышении тарифов на электроэнергию. Однако, по мнению эксперта, такой шаг вряд ли позволит восстановить поврежденные объекты энергосистемы.

Об этом Попенко сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Повышение тарифов на электроэнергию

"Минэнерго рассматривает вопрос поднятия тарифов на электроэнергию. Они сейчас производят расчеты, — сказал Попенко, комментируя поднятие тарифов.

Однако он добавил, что такое повышение цен на электроэнергию не поможет быстрее восстановить энергетическую инфраструктуру. Во-первых, по его мнению, в мировой практике отсутствует подобный опыт. К тому же средств на это нужно в десятки раз больше, одних налогов не хватит.

"Я считаю, что поднимать сейчас тарифы под лозунгом возобновления энергетической инфраструктуры — это посмеяться над людьми", — сказал Попенко.

Напомним, 11 апреля российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом находилась и Киевщина. Там РФ полностью уничтожила Трипольскую ТЭС в городе Украинка.

В связи с этим " Центрэнерго" потеряло 100% своей генерации. Однако в ведомстве заявили, что восстановить объект можно и рассказали, что для этого нужно.