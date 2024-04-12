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Поднятие тарифов таки будет — эксперт объяснил, поможет ли это восстановить энергосистему

Поднятие тарифов таки будет — эксперт объяснил, поможет ли это восстановить энергосистему

12 апреля 2024 г. 10:52

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10:52 Поднятие тарифов таки будет — эксперт объяснил, поможет ли это восстановить энергосистему

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10:27 Политолог прокомментировал мирный план Эрдогана и объяснил настоящие намерения России

Text

10:02 Для чего предназначена импортированная электроэнергия и можно ли перекрыть ею дефицит в Харькове

Text

09:49 Эксперты рассказали, как в Украине защищают энергообъекты от российских ударов

Text

08:54 Атака РФ по энергетическим объектам — эксперт сделал неутешительный прогноз

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07:59 Что будет со светом? Закон о мобилизации и заявления Зеленского об уклонистах — эфир Новини.LIVE

11 апреля 2024
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19:55 Первые детали нового закона о мобилизации — Виктор Ягун в эфире Новини.LIVE

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19:45 Закон о мобилизации — Зеленский отреагировал на усиление контроля над уклонистами

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Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что Министерство энергетики действительно рассматривает вопрос о повышении тарифов на электроэнергию. Однако, по мнению эксперта, такой шаг вряд ли позволит восстановить поврежденные объекты энергосистемы.

Об этом Попенко сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Повышение тарифов на электроэнергию

"Минэнерго рассматривает вопрос поднятия тарифов на электроэнергию. Они сейчас производят расчеты, — сказал Попенко, комментируя поднятие тарифов.

Однако он добавил, что такое повышение цен на электроэнергию не поможет быстрее восстановить энергетическую инфраструктуру. Во-первых, по его мнению, в мировой практике отсутствует подобный опыт. К тому же средств на это нужно в десятки раз больше, одних налогов не хватит.

"Я считаю, что поднимать сейчас тарифы под лозунгом возобновления энергетической инфраструктуры — это посмеяться над людьми", — сказал Попенко.

Напомним, 11 апреля российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом находилась и Киевщина. Там РФ полностью уничтожила Трипольскую ТЭС в городе Украинка.

В связи с этим " Центрэнерго" потеряло 100% своей генерации. Однако в ведомстве заявили, что восстановить объект можно и рассказали, что для этого нужно.

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11:35 Где больше всего и как наказывают коррупционеров в Украине — данные Opendatabot

11:33 Джейк Пол пригласил Трампа на бой с Тайсоном после того, как Байден вышел вперед в опросах

11:21 Ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы, повреждены частные дома, — ОВА

11:15 Части одесситам отключили водоснабжение — когда возобновят

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:12 Кабмин принял постановление о дополнительных 70 тыс. для военных

11:12 Как выглядит Трипольская ТЭС после атаки РФ

11:12 В НАТО назвали основные проблемы подготовки украинских пилотов на истребителях F-16

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10:02 Для чего предназначена импортированная электроэнергия и можно ли перекрыть ею дефицит в Харькове

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09:49 Эксперты рассказали, как в Украине защищают энергообъекты от российских ударов

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08:54 Атака РФ по энергетическим объектам — эксперт сделал неутешительный прогноз

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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