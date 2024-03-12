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Напад на ТЦК у Чернівецькій області та сварка чоловіків і військових в Одесі — ефір Новини.LIVE

Напад на ТЦК у Чернівецькій області та сварка чоловіків і військових в Одесі — ефір Новини.LIVE

12 березня 2024 р. 07:59

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07:59Напад на ТЦК у Чернівецькій області та сварка чоловіків і військових в Одесі — ефір Новини.LIVE

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07:59 Напад на ТЦК у Чернівецькій області та сварка чоловіків і військових в Одесі — ефір Новини.LIVE

11 березня 2024
Text

22:29 Вбивство Навального та розпад Росії після перемоги України — Ольга Романова в ефірі Новини.LIVE

Text

20:30 Які умови введення контингенту НАТО та армії Франції в Україну — Марк Фейгін в ефірі Новини.LIVE

Text

18:19 Що не так з підвищенням зарплат та пенсій бійцям ЗСУ — Андрій Рева в ефірі Новини.LIVE

Text

18:14 Командир підрозділу БпЛА розповів, які зміни необхідно запровадити в ЗСУ

Text

17:23 В Україні зараз не працює законодавство мирного часу — нардеп озвучив причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:28 Чи можливі в Росії теракти напередодні виборів — відповідь експерта

Text

15:34 Чи отримає Україна запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні — думка експерта

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У Києві охоронець одного з будинків попереджав мешканців про візити працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А двом мешканцям Вижницького району Чернівецької області, які напали на співробітників ТЦК із сокирою, обрали запобіжний захід. Про це та не тільки дивіться в ефірі Новини.LIVE.

Подивитися ефір Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00 можна на нашому YouTube-каналі.

Про що ефір

У Києві охоронець одного з будинків попереджав мешканців про візити працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За дії чоловіка Києво-Святошинський районний суд призначив йому умовне покарання. 

Двом мешканцям Вижницького району Чернівецької області, які напали на співробітників ТЦК із сокирою, обрали запобіжний захід. Суд призначив утримання під вартою без права внесення застави.

В Одесі сталася чергова сварка між чоловіками призовного віку та військовими. Під час інциденту військові намагалися розбити мобільний телефон одного з чоловіків та залили обличчя другого з газового балончика.

Хто став гостями студії Новини.LIVE

  • Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії Південь;
  • Богдан Ференс — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник;
  • Кирило Сазонов — військовий ЗСУ; доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог;
  • Сергій Демченко — народний депутат України;
  • Микола Маломуж — голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України;
  • Микола Томенко — політичний та громадський діяч;
  • Руслан Рохов — політтехнолог;
  • Юрій Камельчук — народний депутат України.

Нагадаємо, раніше в Одесі сталася чергова сварка між чоловіками призовного віку та працівниками ТЦК СП, коли ті намагалися розбити мобільний телефон одного з чоловіків та залили обличчя другого з газового балончика.

Додамо, у Чернівецькій області представники ТЦК  зупинили чоловіка на коні, який був озброєний сокирою. Проте під час спілкування одного з них збив автомобіль. Нападників сьогодні відправили під варту без права на заставу.

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08:20 Збільшення кількості контингенту США у Польщі — як Байден відреагував на заклик Дуди

08:15 Мудрик забив Ньюкаслу — як уболівальники Челсі відреагували на гол українця

08:05 РФ відправить окупантів у наступ без необхідної кількості зброї — в ISW назвали причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

08:03 РДК, легіон "Свобода Росії" і Сибірський батальйон зайшли в Бєлгородську область, — росЗМІ

07:50 Шольц знову заявив, що проти передачі Україні ракет Taurus

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17:23 В Україні зараз не працює законодавство мирного часу — нардеп озвучив причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:34 Чи отримає Україна запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні — думка експерта

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