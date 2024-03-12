Напад на ТЦК у Чернівецькій області та сварка чоловіків і військових в Одесі — ефір Новини.LIVE

У Києві охоронець одного з будинків попереджав мешканців про візити працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А двом мешканцям Вижницького району Чернівецької області, які напали на співробітників ТЦК із сокирою, обрали запобіжний захід. Про це та не тільки дивіться в ефірі Новини.LIVE.

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Про що ефір

У Києві охоронець одного з будинків попереджав мешканців про візити працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За дії чоловіка Києво-Святошинський районний суд призначив йому умовне покарання.

Двом мешканцям Вижницького району Чернівецької області, які напали на співробітників ТЦК із сокирою, обрали запобіжний захід. Суд призначив утримання під вартою без права внесення застави.

В Одесі сталася чергова сварка між чоловіками призовного віку та військовими. Під час інциденту військові намагалися розбити мобільний телефон одного з чоловіків та залили обличчя другого з газового балончика.

Хто став гостями студії Новини.LIVE

Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії Південь;

Богдан Ференс — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник;

Кирило Сазонов — військовий ЗСУ; доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог;

Сергій Демченко — народний депутат України;

Микола Маломуж — голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України;

Микола Томенко — політичний та громадський діяч;

Руслан Рохов — політтехнолог;

Юрій Камельчук — народний депутат України.

Нагадаємо, раніше в Одесі сталася чергова сварка між чоловіками призовного віку та працівниками ТЦК СП, коли ті намагалися розбити мобільний телефон одного з чоловіків та залили обличчя другого з газового балончика.

Додамо, у Чернівецькій області представники ТЦК зупинили чоловіка на коні, який був озброєний сокирою. Проте під час спілкування одного з них збив автомобіль. Нападників сьогодні відправили під варту без права на заставу.