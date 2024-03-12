Драка с ТЦК в Черновицкой области и ссора между мужчинами и военными в Одессе — эфир Новини.LIVE

В Киеве охранник одного из домов предупреждал жителей о визитах работников территориального центра комплектования и социальной поддержки. А двум жителям Вижницкого района Черновицкой области, напавшим на сотрудников ТЦК с топором, избрали меру пресечения. Об этом и не только смотрите в эфире Новини.LIVE.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE, который начнется в 08:00, можно на нашем YouTube-канале.

О чем эфир

В Киеве охранник одного из домов предупреждал жителей о визитах работников территориального центра комплектования и социальной поддержки. За действия мужа Киево-Святошинский районный суд назначил условное наказание.

Двум жителям Вижницкого района Черновицкой области, напавшим на сотрудников ТЦК с топором, избрали меру пресечения. Суд назначил заключение под стражей без права внесения залога.

В Одессе произошла очередная ссора между мужчинами призывного возраста и военными. Во время инцидента военные пытались разбить мобильный телефон одного из мужчин и залили лицо другого из газового баллончика.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии Юг;

Богдан Ференс — кандидат политических наук, эксперт-международник;

Кирилл Сазонов — военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог;

Сергей Демченко — народный депутат Украины;

Николай Маломуж — председатель Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины;

Николай Томенко — политический и общественный деятель;

Руслан Рохов — политтехнолог;

Юрий Камельчук — народный депутат Украины.

Напомним, ранее в Одессе произошла очередная ссора между мужчинами призывного возраста и работниками ТЦК СП, когда те пытались разбить мобильный телефон одного из мужчин и залили лицо другого из газового баллончика.

Добавим, в Черновицкой области представители ТЦК остановили мужчину на коне, вооруженном топором. Однако во время общения одного из них сбил автомобиль. Нападавших сегодня отправили под стражу без права на залог.