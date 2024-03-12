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Драка с ТЦК в Черновицкой области и ссора между мужчинами и военными в Одессе — эфир Новини.LIVE

Драка с ТЦК в Черновицкой области и ссора между мужчинами и военными в Одессе — эфир Новини.LIVE

12 марта 2024 г. 7:59

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18:19 Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE

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18:14 Командир подразделения БпЛА рассказал, какие изменения необходимо ввести в ВСУ

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17:23 В Украине сейчас не работает законодательство мирного времени — нардеп озвучил причины

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16:28 Возможны ли в России теракты накануне выборов — ответ эксперта

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08:49 В Раде объяснили, как повлияет на стоимость билетов возобновление авиасообщения в Украине

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07:59 Драка с ТЦК в Черновицкой области и ссора между мужчинами и военными в Одессе — эфир Новини.LIVE

11 марта 2024
Text

22:29 Убийство Навального и распад России после победы Украины — Ольга Романова в эфире Новини.LIVE

Text

20:30 Какие условия введения контингента НАТО и армии Франции в Украину — Марк Фейгин в эфире Новини.LIVE

Text

18:19 Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE

Text

18:14 Командир подразделения БпЛА рассказал, какие изменения необходимо ввести в ВСУ

Text

17:23 В Украине сейчас не работает законодательство мирного времени — нардеп озвучил причины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:28 Возможны ли в России теракты накануне выборов — ответ эксперта

Text

15:34 Получит ли Украина приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне — мнение эксперта

Text

12:19 В ГУР показали кадры операции по возвращению вышек Бойка

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В Киеве охранник одного из домов предупреждал жителей о визитах работников территориального центра комплектования и социальной поддержки. А двум жителям Вижницкого района Черновицкой области, напавшим на сотрудников ТЦК с топором, избрали меру пресечения. Об этом и не только смотрите в эфире Новини.LIVE.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE, который начнется в 08:00, можно на нашем YouTube-канале.

О чем эфир

В Киеве охранник одного из домов предупреждал жителей о визитах работников территориального центра комплектования и социальной поддержки. За действия мужа Киево-Святошинский районный суд назначил условное наказание.

Двум жителям Вижницкого района Черновицкой области, напавшим на сотрудников ТЦК с топором, избрали меру пресечения. Суд назначил заключение под стражей без права внесения залога.

В Одессе произошла очередная ссора между мужчинами призывного возраста и военными. Во время инцидента военные пытались разбить мобильный телефон одного из мужчин и залили лицо другого из газового баллончика.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

  • Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии Юг;
  • Богдан Ференс — кандидат политических наук, эксперт-международник;
  • Кирилл Сазонов — военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог;
  • Сергей Демченко — народный депутат Украины;
  • Николай Маломуж — председатель Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины;
  • Николай Томенко — политический и общественный деятель;
  • Руслан Рохов — политтехнолог;
  • Юрий Камельчук — народный депутат Украины.

Напомним, ранее в Одессе произошла очередная ссора между мужчинами призывного возраста и работниками ТЦК СП, когда те пытались разбить мобильный телефон одного из мужчин и залили лицо другого из газового баллончика.

Добавим, в Черновицкой области представители ТЦК остановили мужчину на коне, вооруженном топором. Однако во время общения одного из них сбил автомобиль. Нападавших сегодня отправили под стражу без права на залог.

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08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:43 Оккупанты не могут набрать медперсонал среди местных на ВОТ — как одолевают дефицит

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07:59 Драка с ТЦК в Черновицкой области и ссора между мужчинами и военными в Одессе — эфир Новини.LIVE

11 марта 2024
Text

22:29 Убийство Навального и распад России после победы Украины — Ольга Романова в эфире Новини.LIVE

Text

20:30 Какие условия введения контингента НАТО и армии Франции в Украину — Марк Фейгин в эфире Новини.LIVE

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18:19 Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE

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18:14 Командир подразделения БпЛА рассказал, какие изменения необходимо ввести в ВСУ

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17:23 В Украине сейчас не работает законодательство мирного времени — нардеп озвучил причины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:28 Возможны ли в России теракты накануне выборов — ответ эксперта

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