Підготовка "вагнерівцями" перевороту в Молдові — Санду прокоментувала

Президентка Молдови Мая Санду розповіла про підготовку "вагнерівцями" перевороту в її країні. За її словами, це справді хотіли зробити.

Про це Мая Санду розповіла в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю у вівторок, 7 травня.

Підготовка перевороту в Молдові "вагнерівцями"

Санду розповіла, що у країни був документ, у якому йшлося про підготовку перевороту. Однак вона не розкрила деталі.

"Був сценарій дестабілізації республіки Молдова, те що хотіли, щоб ці проплачені протести, щоб вони призвели до того, щоб було кровопролиття", — наголосила вона.

Президентка Молдови зазначила, що цього хотіла Росія. За її словами, людей просто хотіли використати.

Нагадаємо, Велика Британія попередила Молдову про загрозу гібридних атак напередодні виборів в країні. Відомо, що Росія планує поширювати дезінформацію в Молдові, зокрема, створену штучним інтелектом.

Раніше опозиція Молдови сформувала політичний блок "Перемога". Метою блоку є відновлення відносин з РФ, СНД та ЄАЕС.