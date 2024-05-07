Подготовка "вагнеровцами" переворота в Молдове — Санду прокомментировала

Президент Молдовы Майя Санду рассказала о подготовке "вагнеровцами" переворота в ее стране. По ее словам, это действительно хотели сделать.

Об этом Майя Санду рассказала в интервью российскому журналисту Юрию Дудю во вторник, 7 мая.

Подготовка переворота в Молдове "вагнеровцами"

Санду рассказала, что у страны был документ, в котором говорилось о подготовке переворота. Однако она не раскрыла детали.

"Был сценарий дестабилизации республики Молдова, что хотели, чтобы эти проплаченные протесты, чтобы они привели к тому, чтобы было кровопролитие", — подчеркнула она.

Президент Молдовы отметила, что этого хотела Россия. По ее словам, людей просто хотели использовать.

Напомним, Великобритания предупредила Молдову об угрозе гибридных атак в преддверии выборов в стране. Известно, что Россия планирует распространять дезинформацию в Молдове, в частности созданную искусственным интеллектом.

Ранее оппозиция Молдавии сформировала политический блок "Победа". Целью блока является возобновление отношений с РФ, СНГ и ЕАЭС.