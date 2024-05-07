Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Подготовка "вагнеровцами" переворота в Молдове — Санду прокомментировала arrow
Подготовка "вагнеровцами" переворота в Молдове — Санду прокомментировала

Подготовка "вагнеровцами" переворота в Молдове — Санду прокомментировала

7 мая 2024 г. 14:01

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:01 Подготовка "вагнеровцами" переворота в Молдове — Санду прокомментировала

Text

13:17 Президент Молдовы вспомнила, как вела себя в день вторжения России в Украину

Text

13:08 Отмена ограниченной годности — Камельчук заявил, что необходимо пересматривать перечень болезней

Text

12:52 Социолог рассказал об условиях направления западных войск в Украину

Text

12:46 Шульга рассказал, какая задача стоит перед Украиной после помощи США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:40 Тука объяснил, почему необходимо мобилизовать в армию молодых мужчин

Text

11:18 Экс-замминистра по вопросам ВОТ рассказал о вероятности потери Донецкой области

Text

09:47 США приходится соглашаться с президентством Путина — Гавриш назвал причину

Text

09:29 Директор "Вернись живым" прокомментировал украинские потери на фронте

Text

09:05 Контрнаступление ВСУ в 2023 году — Чмут ответил, сколько денег потратила Украина

Text

14:01 Подготовка "вагнеровцами" переворота в Молдове — Санду прокомментировала

Text

13:17 Президент Молдовы вспомнила, как вела себя в день вторжения России в Украину

Text

13:08 Отмена ограниченной годности — Камельчук заявил, что необходимо пересматривать перечень болезней

Text

12:52 Социолог рассказал об условиях направления западных войск в Украину

Text

12:46 Шульга рассказал, какая задача стоит перед Украиной после помощи США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:40 Тука объяснил, почему необходимо мобилизовать в армию молодых мужчин

Text

11:18 Экс-замминистра по вопросам ВОТ рассказал о вероятности потери Донецкой области

Text

09:47 США приходится соглашаться с президентством Путина — Гавриш назвал причину

Text

09:29 Директор "Вернись живым" прокомментировал украинские потери на фронте

Text

09:05 Контрнаступление ВСУ в 2023 году — Чмут ответил, сколько денег потратила Украина

Президент Молдовы Майя Санду рассказала о подготовке "вагнеровцами" переворота в ее стране. По ее словам, это действительно хотели сделать.

Об этом Майя Санду рассказала в интервью российскому журналисту Юрию Дудю во вторник, 7 мая.

Подготовка переворота в Молдове "вагнеровцами"

Санду рассказала, что у страны был документ, в котором говорилось о подготовке переворота. Однако она не раскрыла детали.

"Был сценарий дестабилизации республики Молдова, что хотели, чтобы эти проплаченные протесты, чтобы они привели к тому, чтобы было кровопролитие", — подчеркнула она.

Президент Молдовы отметила, что этого хотела Россия. По ее словам, людей просто хотели использовать.

Напомним, Великобритания предупредила Молдову об угрозе гибридных атак в преддверии выборов в стране. Известно, что Россия планирует распространять дезинформацию в Молдове, в частности созданную искусственным интеллектом.

Ранее оппозиция Молдавии сформировала политический блок "Победа". Целью блока является возобновление отношений с РФ, СНГ и ЕАЭС.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

14:18 Президент Молдовы рассказала, почему никогда не встречалась с Путиным

14:15 В Одесской области раздался взрыв — регион под вражеской атакой

14:06 Южная Корея усложнила поставки российской нефти — в чем причина

Text

14:01 Подготовка "вагнеровцами" переворота в Молдове — Санду прокомментировала

13:58 Кабмин продолжил бронирование от мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:56 Из Тисы вытащили тела трех утонувших мужчин

13:50 Едва не забил ногами — в Одесской области произошла драка с участием военного

13:36 СБУ разоблачила сеть российских агентов, которые готовили убийство Зеленского

13:34 Снайперы бригады "Рубіж" показали точное уничтожение оккупантов

13:34 Санду ответила, как можно решить вопрос с Приднестровьем

14:18 Президент Молдовы рассказала, почему никогда не встречалась с Путиным

14:15 В Одесской области раздался взрыв — регион под вражеской атакой

14:06 Южная Корея усложнила поставки российской нефти — в чем причина

13:58 Кабмин продолжил бронирование от мобилизации

13:56 Из Тисы вытащили тела трех утонувших мужчин

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:50 Едва не забил ногами — в Одесской области произошла драка с участием военного

13:36 СБУ разоблачила сеть российских агентов, которые готовили убийство Зеленского

13:34 Снайперы бригады "Рубіж" показали точное уничтожение оккупантов

13:34 Санду ответила, как можно решить вопрос с Приднестровьем

13:31 В Украине продолжают падать цены на газ — сколько стоит голубое топливо в мае

07:52 Возвращение уклонистов, за или против — неоднозначная реакция одесситов

05:56 Штурмовики Су-25 — как они отличились в войне РФ против Украины с 2014 года

Новость с видео

05:37 Разработчик БпЛА — о собственных изделиях для ВСУ, ''кидалово'' партнеров и визитах правоохранителей

05:35 Пасха вне дома — как праздновали украинские беженцы в Польше

6 мая 2024

23:27 Су-25 — самолеты, которые Украина сбивает на Донбассе

Эксклюзив

19:25 Чтобы не было исков в ЕСПЧ: зачем Украина отступает от прав человека и что изменится для граждан

13:00 В мире падает спрос на бензин — в чем причина

Эксклюзив

06:36 Повышение налогов, цен на топливо и сигареты, — интервью Гетманцева

5 мая 2024

12:00 С надеждой на победу — как празднуют Пасху в Одессе

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

Text

14:01 Подготовка "вагнеровцами" переворота в Молдове — Санду прокомментировала

Text

13:17 Президент Молдовы вспомнила, как вела себя в день вторжения России в Украину

Text

13:08 Отмена ограниченной годности — Камельчук заявил, что необходимо пересматривать перечень болезней

Text

12:52 Социолог рассказал об условиях направления западных войск в Украину

Text

12:46 Шульга рассказал, какая задача стоит перед Украиной после помощи США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:40 Тука объяснил, почему необходимо мобилизовать в армию молодых мужчин

Text

11:18 Экс-замминистра по вопросам ВОТ рассказал о вероятности потери Донецкой области

Text

09:47 США приходится соглашаться с президентством Путина — Гавриш назвал причину

Text

09:29 Директор "Вернись живым" прокомментировал украинские потери на фронте

Text

09:05 Контрнаступление ВСУ в 2023 году — Чмут ответил, сколько денег потратила Украина