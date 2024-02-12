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Підготовка Путіна до третьої світової війни та кадрові зміни в ЗСУ — ефір Новини.LIVE

12 лютого 2024 р. 07:59

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19:00 Призначення Сирського, мобілізація в Україні та боротьба з ворожими ДРГ — ефір Новини.LIVE

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07:59 Підготовка Путіна до третьої світової війни та кадрові зміни в ЗСУ — ефір Новини.LIVE

11 лютого 2024
Text

16:40 Іноземний доброволець розповів, як його намагалися отруїти місцеві та про що шкодує

Text

14:37 Казахський доброволець розкрив подробиці загибелі "Моджахеда"

Text

13:59 Збройні напади, погрози та скандали через готівку — що не так з київськими маршрутками

Text

12:46 Не було води та їжі — іноземний доброволець розповів про смертельні штурми ЗСУ

10 лютого 2024
Text
Новина з відео

19:13 Гроші на ЗСУ — у Києві пройшов мітинг із закликом фінансувати потреби військових

Text
Новина з відео

12:08 Зірки шоубізу відвідали допрем'єрний показ фільму "Довга Доба" — які їх враження

Text
Новина з відео

10:38 У Києві пройшов допрем'єрний показ фільму Алана Бадоєва "Довга Доба" — ексклюзив Новини.LIVE

9 лютого 2024
Text

19:59 Сирський новий головком та сотня наших полонених вдома — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Призначення Сирського, мобілізація в Україні та боротьба з ворожими ДРГ — ефір Новини.LIVE

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Американський журналіст Такер Карлсон заявив, що президент РФ Володимир Путін може завдати ядерного удару. Фермери Польщі мають намір посилити блокаду кордону. У Збройних силах України продовжуються кадрові зміни.

Про це і не тільки дивіться в ранковому ефірі Новини.LIVE о 08:00 на YouTube.

Прямий ефір

Американський пропагандист Такер Карлсон після двогодинного інтерв'ю з диктатором Володимиром Путіним визнав, що глава Кремля "якщо потрібно, то завдасть ядерного удару".

Відсьогодні, 12 лютого, фермери Польщі збираються посилити блокаду кордону. Протестувальники планують заблокувати ще два пункти пропуску: "Устилуг — Зосин" та "Угринів — Долгобичів".

У Збройних Силах України продовжуються кадрові зміни. Сьогодні президент Володимир Зеленський замінив командувачів Об'єднаних сил, Десантно-штурмових військ та Сил територіальної оборони.

Про це не лише поговоримо із гостями студії Новини.LIVE. Ними стали, Олексій Гетьман — військовий оглядач, майор запасу, Дмитро Васильєв — політолог, Іван Усс — експерт з міжнародної економіки, Євген Дикий — військовий аналітик, Юрій Камельчук — народний депутат, Слуга Народу, В'ячеслав Потапенко — політичний аналітик, Родіон Кудряшов — заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський закликав міжнародну спільноту уважно спостерігати за діями президента Росії Володимира Путіна та запобігти його успіху у війні проти України.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував рішення американського журналіста взяти інтерв'ю у російського президента Володимира Путіна . За словами дипломата, це те саме, що "дати слово Гітлеру 1944 року".

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07:24 Обмежений ОПК не заважає РФ виробляти військову техніку, — ISW

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07:01 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соя у лютому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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06:53 Аномальне тепло до +17 °С — синоптики назвали області з весняною температурою

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