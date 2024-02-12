Підготовка Путіна до третьої світової війни та кадрові зміни в ЗСУ — ефір Новини.LIVE

Американський журналіст Такер Карлсон заявив, що президент РФ Володимир Путін може завдати ядерного удару. Фермери Польщі мають намір посилити блокаду кордону. У Збройних силах України продовжуються кадрові зміни.

Про це і не тільки дивіться в ранковому ефірі Новини.LIVE о 08:00 на YouTube.

Прямий ефір

Американський пропагандист Такер Карлсон після двогодинного інтерв'ю з диктатором Володимиром Путіним визнав, що глава Кремля "якщо потрібно, то завдасть ядерного удару".

Відсьогодні, 12 лютого, фермери Польщі збираються посилити блокаду кордону. Протестувальники планують заблокувати ще два пункти пропуску: "Устилуг — Зосин" та "Угринів — Долгобичів".

У Збройних Силах України продовжуються кадрові зміни. Сьогодні президент Володимир Зеленський замінив командувачів Об'єднаних сил, Десантно-штурмових військ та Сил територіальної оборони.

Про це не лише поговоримо із гостями студії Новини.LIVE. Ними стали, Олексій Гетьман — військовий оглядач, майор запасу, Дмитро Васильєв — політолог, Іван Усс — експерт з міжнародної економіки, Євген Дикий — військовий аналітик, Юрій Камельчук — народний депутат, Слуга Народу, В'ячеслав Потапенко — політичний аналітик, Родіон Кудряшов — заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський закликав міжнародну спільноту уважно спостерігати за діями президента Росії Володимира Путіна та запобігти його успіху у війні проти України.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував рішення американського журналіста взяти інтерв'ю у російського президента Володимира Путіна . За словами дипломата, це те саме, що "дати слово Гітлеру 1944 року".