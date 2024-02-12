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Подготовка Путина к третьей мировой войне и кадровые изменения в ВСУ — эфир Новини.LIVE

12 февраля 2024 г. 7:59

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19:00 Назначение Сырского, мобилизация в Украине и борьба с вражескими ДРГ — эфир Новини.LIVE

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07:59 Подготовка Путина к третьей мировой войне и кадровые изменения в ВСУ — эфир Новини.LIVE

11 февраля 2024
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16:40 Иностранный доброволец рассказал, как его пытались отравить местные жители и о чем жалеет

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14:37 Казахский доброволец раскрыл подробности гибели "Моджахеда"

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13:59 Вооруженные нападения, угрозы и скандалы из-за наличных денег — что не так с киевскими маршрутками

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12:46 Не было воды и пищи — иностранный доброволец рассказал о смертельных штурмах ВСУ

10 февраля 2024
Text
Новость с видео

19:13 Деньги на ВСУ — в Киеве прошел митинг с призывом финансировать нужды военных

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Новость с видео

12:08 Звезды шоубиза посетили допремьерный показ фильма “Довга Доба” — какие их впечатления

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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент РФ Владимир Путин может нанести ядерный удар. Фермеры Польши собираются усилить блокаду границу. В Вооруженных силах Украины продолжаются кадровые изменения.

Об этом и не только смотрите в утреннем эфире Новини.LIVE в 08:00 на YouTube.

Прямой эфир 

Американский пропагандист Такер Карлсон после двухчасового интервью с диктатором Владимиром Путиным признал, что глава Кремля "если нужно, то нанесет ядерный удар". 

С сегодняшнего дня, 12 февраля фермеры Польши собираются усилить блокаду границы. Протестующие планируют заблокировать еще два пункта пропуска: "Устилуг — Зосин" и "Угринов — Долгобычев".

 В Вооруженных Силах Украины продолжаются кадровые изменения. Сегодня президент Владимир Зеленский заменил командующих Объединенных сил, Десантно-штурмовых войск и Сил территориальной обороны.

Об этом не только поговорим с гостями студии Новости.LIVE. Ими стали, Алексей Гетьман — военный обозреватель, майор запаса, Дмитрий Васильев — политолог, Иван Усс — эксперт по международной экономике, Евгений Дикий — военный аналитик, Юрий Камельчук — народный депутат, Слуга Народа, Вячеслав Потапенко — политический аналитик, Родион Кудряшов — заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский призвал международное сообщество внимательно наблюдать за действиями президента России Владимира Путина и предотвратить его успех в войне против Украины.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг критике решение американского журналиста взять интервью у российского президента Владимира Путина. По словам дипломата, это то же самое, что "дать слово Гитлеру в 1944 году".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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