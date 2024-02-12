Подготовка Путина к третьей мировой войне и кадровые изменения в ВСУ — эфир Новини.LIVE

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент РФ Владимир Путин может нанести ядерный удар. Фермеры Польши собираются усилить блокаду границу. В Вооруженных силах Украины продолжаются кадровые изменения.

Об этом и не только смотрите в утреннем эфире Новини.LIVE в 08:00 на YouTube.

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Американский пропагандист Такер Карлсон после двухчасового интервью с диктатором Владимиром Путиным признал, что глава Кремля "если нужно, то нанесет ядерный удар".

С сегодняшнего дня, 12 февраля фермеры Польши собираются усилить блокаду границы. Протестующие планируют заблокировать еще два пункта пропуска: "Устилуг — Зосин" и "Угринов — Долгобычев".

В Вооруженных Силах Украины продолжаются кадровые изменения. Сегодня президент Владимир Зеленский заменил командующих Объединенных сил, Десантно-штурмовых войск и Сил территориальной обороны.

Об этом не только поговорим с гостями студии Новости.LIVE. Ими стали, Алексей Гетьман — военный обозреватель, майор запаса, Дмитрий Васильев — политолог, Иван Усс — эксперт по международной экономике, Евгений Дикий — военный аналитик, Юрий Камельчук — народный депутат, Слуга Народа, Вячеслав Потапенко — политический аналитик, Родион Кудряшов — заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский призвал международное сообщество внимательно наблюдать за действиями президента России Владимира Путина и предотвратить его успех в войне против Украины.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг критике решение американского журналиста взять интервью у российского президента Владимира Путина. По словам дипломата, это то же самое, что "дать слово Гитлеру в 1944 году".